Női labdarúgás: megvan a magyar válogatott vb-selejtezős programja

M. B.
2025.11.14. 20:28
null
Fotó: Kovács Péter
női vb-selejtező magyar női labdarúgó-válogatott női világbajnokság
Az UEFA közzétette a 2027-es női világbajnokság selejtezőinek menetrendjét – adta hírül honlapján a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).

Szarvas Alexandra együttese a C-divízióban szerepel (a csoportbeosztást a Nemzetek Ligájában nyújtott teljesítmény alapján készítették el – a szerk.), ezért csak úgy tud kijutni a vb-re, ha megnyeri a világbajnoki selejtezőcsoportját (C3), majd a jövő évi őszi rájátszást is sikerrel zárja. Ez utóbbi lesz a nehezebb feladat, hiszen akkor már A-ligás csapatok ellen kell majd helytállnia. 

A magyar csapat március 3-án Andorra ellen kezdi, majd június 9-én szintén Andorra ellen zárja a C3-csoport küzdelmeit.

A MAGYAR NŐI LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT MENETRENDJE
2026. március 3.: Andorra–Magyarország
2026. március 7.: Magyarország–Azerbajdzsán
2026. április 14.: Észak-Macedónia–Magyarország
2026. április 18.: Magyarország–Észak-Macedónia
2026. június 5.: Azerbajdzsán–Magyarország
2026. június 9.: Magyarország–Andorra

 

 

Ezek is érdekelhetik