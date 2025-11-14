Női labdarúgás: megvan a magyar válogatott vb-selejtezős programja

Szarvas Alexandra együttese a C-divízióban szerepel (a csoportbeosztást a Nemzetek Ligájában nyújtott teljesítmény alapján készítették el – a szerk.), ezért csak úgy tud kijutni a vb-re, ha megnyeri a világbajnoki selejtezőcsoportját (C3), majd a jövő évi őszi rájátszást is sikerrel zárja. Ez utóbbi lesz a nehezebb feladat, hiszen akkor már A-ligás csapatok ellen kell majd helytállnia.

A magyar csapat március 3-án Andorra ellen kezdi, majd június 9-én szintén Andorra ellen zárja a C3-csoport küzdelmeit.

A MAGYAR NŐI LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT MENETRENDJE

2026. március 3.: Andorra–Magyarország

2026. március 7.: Magyarország–Azerbajdzsán

2026. április 14.: Észak-Macedónia–Magyarország

2026. április 18.: Magyarország–Észak-Macedónia

2026. június 5.: Azerbajdzsán–Magyarország

2026. június 9.: Magyarország–Andorra