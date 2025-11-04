Nemzeti Sportrádió

Női labdarúgó-vb: az azeriekkel, az észak-macedónokkal és az andorraiakkal egy selejtezőcsoportban a magyarok

V. J./MTIV. J./MTI
2025.11.04. 15:16
Fotó: Kovács Péter
Azerbajdzsán, Észak-Macedónia és Andorra csapatával került azonos világbajnoki selejtezőcsoportba a magyar női labdarúgó-válogatott.

A 2027-es brazíliai vb-re az európai selejtezők első szakasza három osztályban zajlik 2026 márciusa és júniusa között, majd kétkörös rájátszásra kerül sor októbertől decemberig. Tizenegy európai válogatott jut ki a vb-re és további egy interkontinentális selejtezőt játszhat.

Az A- és a B-ligában négy négyes csoportot sorsoltak kedden Nyonban, a C-ben pedig – melyben a magyarok is szerepelnek – három és négycsapatos csoportokat alakítottak ki. A magyarok a C3-asban játszanak.

Az élvonal csoportgyőztesei közvetlenül kijutnak a vb-re.

A rájátszás első körében két út nyílik. Az A-liga második és harmadik helyezettjei kerülnek össze a C-liga csoportgyőzteseivel és két legjobb másodikjával, illetve az A-liga negyedikjei és a B-liga csoportgyőztesei csapnak össze utóbbi osztály második és harmadik helyezettjeivel. A második körben az első és a második út győztesei játszanak egymással, ugyancsak oda-visszavágós rendszerben. Hét győztes kijut a vb-re, a nyolcadik - amely a ligaszakasz rangsorában a leghátul áll - interkontinentális selejtezőre mehet.

Az alapszakasz eredményei a 2027-es Nemzetek Ligája osztálybesorolását is meghatározzák: a B-liga négy és a C-liga hat csoportgyőztese eggyel feljebb lép, miközben az A és a B liga négy negyedikje, valamint utóbbi két rosszabban rangsorolt csoportharmadikja lejjebb sorolódik.

 

