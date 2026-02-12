B-ből kellene A-ba jutni – Deák Zsigmond jegyzete

A SZÓBA JÖHETŐ riválisok közül Ausztria és Svájc „menetből” kijutott az idei labdarúgó-világbajnokságra, Bosznia-Hercegovina, Ukrajna, Románia, Írország, Észak-Macedónia, Svédország, Koszovó és Észak-Írország pedig pótselejtez márciusban, kijelenthetjük tehát, a többségnek lesz fontosabb dolga őszig, mint a Nemzetek Ligája (NL) akkor rajtoló új idénye. Nekünk, magyaroknak – a szlovénokkal és a grúzokkal együtt – viszont sajnos nem lesz, úgyhogy talán a többieknél kissé izgatottabban figyeltük az NL csütörtök esti brüsszeli sorsolását, különös tekintettel a minket érintő B-ligáét. A Nemzeti Sport online felületén indított, szokásos „Kiket kapjunk ellenfélnek?” típusú szavazáson ezúttal jobban szóródtak a vélemények, végül olvasóink az erősen balkáni jellegű bosnyák, román, koszovói triót választották volna, részben szakmai, keleti szomszédunk kapcsán pedig érzelmi okok miatt is. Csak hogy legyen egy kis hangulat… Mondjuk Bosznia-Hercegovina és Koszovó éppen a magyar-románnál aktuálisan jóval puskaporosabb politikai helyzet miatt az UEFA és a FIFA verdiktje szerint nem kerülhetett egymással egy csoportba, persze emiatt nem korlátozhattuk voksolóink vágyait.

Megmondom őszintén, én az erősorrend szerinti harmadik kalapból a románok helyett-mellett az írekre is fentem a fogamat, hiszen nekik lenne miért visszavágnunk a balul sikerült vb-selejtező miatt, s biztos vagyok benne, még egyszer nem lenne akkora pechünk, mint ellenük kétszer is, nem beszélve az extra motivációról. Erre mi jött össze? Semmi ilyesmi, bár egészen őszintén remélem, Ukrajna ellen minden a sportról szól majd szeptembertől novemberig, nem másról. Az ukránok mindenesetre a 30. helyen állnak az aktuális világranglistán, kerek tízzel előttünk, az érdekes távoli riválisnak számító Észak-Írország és Grúzia a 69., illetve a 73. A papírforma alapján ott kell lennünk az elsőségért zajló csatában, ami siker esetén azonnali visszajutást érne az A-ligába, másodikként pedig jövő tavasszal selejteznénk ugyanezért. A 2028-as Eb-részvételi esélyeinket is nagyban növelné a jó szereplés, ezt csak azért nem részletezem, mert több a függő változó, mint a független az egyenletben.

Addig is nézzük irigykedve a márciusi pótselejtezőt, két leendő csoporttársunkkal, az ukránokkal és az északírekkel, majd a vb-t, még nem tudjuk, velük vagy nélkülük. Amit tudunk, az az, hogy bő hét hónap múlva ellenük kellene a világbajnoki álom elenyészését követően visszaindulni felfelé.