Sokan mondták, hogy a gyerek túl fiatal. A gyerek ma jól teljesített – Wolff
A Mercedes Kimi Antonellit ültette a Ferrarihoz távozó Lewis Hamilton helyére, amit sokan túl korainak tartottak, hiszen nem volt túl sok tapasztalata az akkor 18 éves pilótának. Az első év nem is alakult zökkenőmentesen, de az új idényt megújult erővel kezdte, és az idénynyitón elért második helye után Kínában megszerezte pályafutása első rajtelsőségét, amivel rekordot döntött, ő lett a Formula–1 történetének legfiatalabb pole pozíciósa.
Az „ezüstnyilakat” irányító Toto Wolff úgy érzi, Antonelli most bizonyított a kritikusoknak. „Sokan mondták, hogy a kölyök túl fiatal, túl fiatal ahhoz, hogy a Mercedesben ültessük, és másképp kellett volna felkészítenünk. De ez a gyerek ma jól teljesített. A történelem legfiatalabb pole pozíciósa lett. Nagyon örülök neki, hogy Kimi rajtelsőséget szerzett, de George-ot (Russell) cserben hagyta a technika, és nyilván szemtől szemben szeretnéd látni őket egymással harcolni, hogy megnézd, mire képesek. Szóval kár érte, hogy George nem tudta teljesíteni a maga körét.”
„Úgy tűnik, elektromos eredetű a probléma. Háromszor kellett újraindítanunk az autót, ez gyakorlatilag olyan, mint amikor ki- és bekapcsolod az iPhone-t. Harmadik alkalommal sikerült. Nem hittem, hogy összejön, engem is meglepett, hogy végül megcsináltuk a kört.”
Wolff élvezetes csatára számít a Ferrarival. „Várjuk ki, hogyan rugaszkodnak el a rajtnál. A Ferrari őrülten fogja nyomni, mint ahogyan tette ma és Melbourne-ben is, szórakoztató lesz nézni.”
A Mercedes csapatfőnöke különösen örült, hogy korábbi versenyzője, Hamilton végzett a harmadik helyen, a csapat által közzétett videóban meg is jegyezte, egy pillanatra azt hitte, három autójuk van, és megszerezték az első három pozíciót. Wolff a végén hozzátette, a hétszeres világbajnokra a piros versenyruhája ellenére is saját versenyzőjeként tekint.
KÍNAI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:32.064
|2.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:32.286
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:32.415
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:32.428
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:32.550
|6.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:32.608
|7.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:32.873
|8.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:33.002
|9.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:33.121
|10.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:33.292
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:33.354
|12.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:33.357
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:33.538
|14.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:33.765
|15.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:33.784
|16.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:34.139
|17.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:34.317
|18.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:34.772
|19.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:35.203
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:35.436
|21.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:35.995
|22.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:36.906
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Leclerc
|1:33.175
|1.
|Antonelli
|1:32.443
|2.
|Russell
|1:33.262
|2.
|Leclerc
|1:32.486
|3.
|Antonelli
|1:33.305
|3.
|Russell
|1:32.523
|4.
|Verstappen
|1:33.417
|4.
|Hamilton
|1:32.567
|5.
|Hamilton
|1:33.522
|5.
|Norris
|1:32.910
|6.
|Norris
|1:33.535
|6.
|Gasly
|1:33.003
|7.
|Bortoleto
|1:33.549
|7.
|Verstappen
|1:33.098
|8.
|Piastri
|1:33.590
|8.
|Piastri
|1:33.130
|9.
|Hadjar
|1:33.632
|9.
|Bearman
|1:33.197
|10.
|Doohan
|1:33.634
|10.
|Hadjar
|1:33.352
|11.
|Bearman
|1:33.687
|11.
|Hülkenberg
|1:33.354
|12.
|Gasly
|1:33.788
|12.
|Doohan
|1:33.357
|13.
|Lindblad
|1:33.906
|13.
|Ocon
|1:33.538
|14.
|Ocon
|1:33.974
|14.
|Lawson
|1:33.765
|15.
|Hülkenberg
|1:34.116
|15.
|Lindblad
|1:33.784
|16.
|Lawson
|1:34.139
|16.
|Bortoleto
|1:33.965
|17.
|Sainz
|1:34.317
|18.
|Albon
|1:34.772
|19.
|Alonso
|1:35.203
|20.
|Bottas
|1:35.436
|21.
|Stroll
|1:35.995
|22.
|Pérez
|1:36.906
|19. KÍNAI NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 13., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.741
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:31.520
|MÁRCIUS 14., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
|Időmérő
|1. Antonelli 1:32.064
|MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 305.066 km) rajtja
|8.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Bahreini Nagydíj, Bahrein
|április 12., 17.00
|Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsidda
|április 19., 19.00