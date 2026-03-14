Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–Zalaegerszeg 0–0

Sokan mondták, hogy a gyerek túl fiatal. A gyerek ma jól teljesített – Wolff

2026.03.14. 16:20
Antonelli minden idők legfiatalabb pole pozíciósa lett (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Andrea Kimi Antonelli Toto Wolff Formula–1 Mercedes
A Formula–1-es Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff úgy véli, a pole pozíciót szerző Kimi Antonelli elhallgattatta a kritikusokat.

A Mercedes Kimi Antonellit ültette a Ferrarihoz távozó Lewis Hamilton helyére, amit sokan túl korainak tartottak, hiszen nem volt túl sok tapasztalata az akkor 18 éves pilótának. Az első év nem is alakult zökkenőmentesen, de az új idényt megújult erővel kezdte, és az idénynyitón elért második helye után Kínában megszerezte pályafutása első rajtelsőségét, amivel rekordot döntött, ő lett a Formula–1 történetének legfiatalabb pole pozíciósa.

Az „ezüstnyilakat” irányító Toto Wolff úgy érzi, Antonelli most bizonyított a kritikusoknak. „Sokan mondták, hogy a kölyök túl fiatal, túl fiatal ahhoz, hogy a Mercedesben ültessük, és másképp kellett volna felkészítenünk. De ez a gyerek ma jól teljesített. A történelem legfiatalabb pole pozíciósa lett. Nagyon örülök neki, hogy Kimi rajtelsőséget szerzett, de George-ot (Russell) cserben hagyta a technika, és nyilván szemtől szemben szeretnéd látni őket egymással harcolni, hogy megnézd, mire képesek. Szóval kár érte, hogy George nem tudta teljesíteni a maga körét.”

„Úgy tűnik, elektromos eredetű a probléma. Háromszor kellett újraindítanunk az autót, ez gyakorlatilag olyan, mint amikor ki- és bekapcsolod az iPhone-t. Harmadik alkalommal sikerült. Nem hittem, hogy összejön, engem is meglepett, hogy végül megcsináltuk a kört.”

Wolff élvezetes csatára számít a Ferrarival. „Várjuk ki, hogyan rugaszkodnak el a rajtnál. A Ferrari őrülten fogja nyomni, mint ahogyan tette ma és Melbourne-ben is, szórakoztató lesz nézni.”

A Mercedes csapatfőnöke különösen örült, hogy korábbi versenyzője, Hamilton végzett a harmadik helyen, a csapat által közzétett videóban meg is jegyezte, egy pillanatra azt hitte, három autójuk van, és megszerezték az első három pozíciót. Wolff a végén hozzátette, a hétszeres világbajnokra a piros versenyruhája ellenére is saját versenyzőjeként tekint.

KÍNAI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:32.064
2.George RussellbritMercedes1:32.286
3.Lewis HamiltonbritFerrari1:32.415
4.Charles LeclercmonacóiFerrari1:32.428
5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:32.550
6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:32.608
7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:32.873
8.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:33.002
9.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:33.121
10.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:33.292
11.Nico HülkenbergnémetAudi1:33.354
12.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:33.357
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:33.538
14.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:33.765
15.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:33.784
16.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:34.139
17.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:34.317
18.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:34.772
19.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:35.203
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:35.436
21.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:35.995
22.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:36.906

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Leclerc1:33.1751.Antonelli1:32.443
2.Russell1:33.2622.Leclerc1:32.486
3.Antonelli1:33.3053.Russell1:32.523
4.Verstappen1:33.4174.Hamilton1:32.567
5.Hamilton1:33.5225.Norris1:32.910
6.Norris1:33.5356.Gasly1:33.003
7.Bortoleto1:33.5497.Verstappen1:33.098
8.Piastri1:33.5908.Piastri1:33.130
9.Hadjar1:33.6329.Bearman1:33.197
10.Doohan1:33.63410.Hadjar1:33.352
11.Bearman1:33.68711.Hülkenberg1:33.354
12.Gasly1:33.78812.Doohan1:33.357
13.Lindblad1:33.90613.Ocon1:33.538
14.Ocon1:33.97414.Lawson1:33.765
15.Hülkenberg1:34.11615.Lindblad1:33.784
16.Lawson1:34.13916.Bortoleto1:33.965
17.Sainz1:34.317  
18.Albon1:34.772  
19.Alonso1:35.203  
20.Bottas1:35.436  
21.Stroll1:35.995  
22.Pérez1:36.906  
19. KÍNAI NAGYDÍJ
MÁRCIUS 13., PÉNTEK
Szabadedzés1. Russell 1:32.741
Sprintidőmérő1. Russell 1:31.520
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Leclerc, 3. Hamilton
Időmérő1. Antonelli 1:32.064
MÁRCIUS 15., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 305.066 km) rajtja8.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Bahreini Nagydíj, Bahreináprilis 12., 17.00
Szaúd-arábiai Nagydíj, Dzsiddaáprilis 19., 19.00

 

 

Legfrissebb hírek

A Ferrari valóban megszorongathatja a Mercedest a kínai versenyen?

F1
4 órája

A Mercedes hengerelt, de ezúttal Antonelli örülhetett a végén és rekordot döntött!

F1
9 órája

Russell nyert a két Ferrari előtt az év első sprintversenyén

F1
12 órája

Törlik a versenynaptárból a bahreini és a szaúdi Formula–1-es futamot – sajtóhír

F1
Tegnap, 16:48

Katasztrófa a Red Bullnál, fejvakarás a Ferrarinál – a Mercedes tempójára ezúttal sem volt ellenszer

F1
Tegnap, 14:05

A Mercedesé az első rajtsor; Norris harmadik az év első sprintidőmérőjén

F1
Tegnap, 9:25

Mercedes az élen hangol az év első sprintidőmérőjére

F1
Tegnap, 5:49

A Kínai Nagydíj elhozhatja az áttörést a Ferrari és Hamilton számára?

F1
2026.03.12. 14:40
Ezek is érdekelhetik