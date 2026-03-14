Sokan mondták, hogy a gyerek túl fiatal. A gyerek ma jól teljesített – Wolff

A Mercedes Kimi Antonellit ültette a Ferrarihoz távozó Lewis Hamilton helyére, amit sokan túl korainak tartottak, hiszen nem volt túl sok tapasztalata az akkor 18 éves pilótának. Az első év nem is alakult zökkenőmentesen, de az új idényt megújult erővel kezdte, és az idénynyitón elért második helye után Kínában megszerezte pályafutása első rajtelsőségét, amivel rekordot döntött, ő lett a Formula–1 történetének legfiatalabb pole pozíciósa.

Az „ezüstnyilakat” irányító Toto Wolff úgy érzi, Antonelli most bizonyított a kritikusoknak. „Sokan mondták, hogy a kölyök túl fiatal, túl fiatal ahhoz, hogy a Mercedesben ültessük, és másképp kellett volna felkészítenünk. De ez a gyerek ma jól teljesített. A történelem legfiatalabb pole pozíciósa lett. Nagyon örülök neki, hogy Kimi rajtelsőséget szerzett, de George-ot (Russell) cserben hagyta a technika, és nyilván szemtől szemben szeretnéd látni őket egymással harcolni, hogy megnézd, mire képesek. Szóval kár érte, hogy George nem tudta teljesíteni a maga körét.”

„Úgy tűnik, elektromos eredetű a probléma. Háromszor kellett újraindítanunk az autót, ez gyakorlatilag olyan, mint amikor ki- és bekapcsolod az iPhone-t. Harmadik alkalommal sikerült. Nem hittem, hogy összejön, engem is meglepett, hogy végül megcsináltuk a kört.”

Wolff élvezetes csatára számít a Ferrarival. „Várjuk ki, hogyan rugaszkodnak el a rajtnál. A Ferrari őrülten fogja nyomni, mint ahogyan tette ma és Melbourne-ben is, szórakoztató lesz nézni.”

A Mercedes csapatfőnöke különösen örült, hogy korábbi versenyzője, Hamilton végzett a harmadik helyen, a csapat által közzétett videóban meg is jegyezte, egy pillanatra azt hitte, három autójuk van, és megszerezték az első három pozíciót. Wolff a végén hozzátette, a hétszeres világbajnokra a piros versenyruhája ellenére is saját versenyzőjeként tekint.

KÍNAI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:32.064 2. George Russell brit Mercedes 1:32.286 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:32.415 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:32.428 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:32.550 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:32.608 7. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:32.873 8. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:33.002 9. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:33.121 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:33.292 11. Nico Hülkenberg német Audi 1:33.354 12. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:33.357 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:33.538 14. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:33.765 15. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:33.784 16. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:34.139 17. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:34.317 18. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:34.772 19. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:35.203 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:35.436 21. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:35.995 22. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:36.906