Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–Zalaegerszeg 0–0

Alpesisí-vk: Ausztriába került a női óriás-műlesiklás kristálygömbje

R. P.R. P.
2026.03.14. 16:07
Julia Scheib (Fotó: Getty Images)
Julia Scheib alpesí sí óriás-műlesiklás
Julia Scheib révén osztrák győzelem született szombaton a női alpesisízők világkupa-sorozatának arei óriás-műlesikló versenyén, Scheib sikerével pedig a szakági versengést is megnyerte.

 

A nemzetközi szövetség beszámolója alapján a 27 éves síző egy futammal a szezon vége előtt 189 pontra növelte előnyét a kis kristálygömbért zajló versenyfutásban, ezzel bebiztosította végső diadalát.

Scheib kihívói közül a svéd Sara Hector az első, a svájci Camille Rast a második futamban esett ki. A győztes mögött 36 századmásodperces lemaradással az amerikai Paula Moltzan lett a második, az új-zélandi Alice Robinon pedig 75 százados különbséggel a harmadik.

Legutóbb 2016-ban Eva-Maria Brem révén ünnepelhettek az osztrákok az idény végén ebben a szakágban.

Összetettben továbbra is a szombati első futamban nagyot rontó, de így is ötödikként célba érő amerikai Mikaela Shiffrin vezet.

Az idényből még öt verseny van hátra.

(MTI)

 

