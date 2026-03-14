Alpesisí-vk: Ausztriába került a női óriás-műlesiklás kristálygömbje
A nemzetközi szövetség beszámolója alapján a 27 éves síző egy futammal a szezon vége előtt 189 pontra növelte előnyét a kis kristálygömbért zajló versenyfutásban, ezzel bebiztosította végső diadalát.
Scheib kihívói közül a svéd Sara Hector az első, a svájci Camille Rast a második futamban esett ki. A győztes mögött 36 századmásodperces lemaradással az amerikai Paula Moltzan lett a második, az új-zélandi Alice Robinon pedig 75 százados különbséggel a harmadik.
Legutóbb 2016-ban Eva-Maria Brem révén ünnepelhettek az osztrákok az idény végén ebben a szakágban.
Összetettben továbbra is a szombati első futamban nagyot rontó, de így is ötödikként célba érő amerikai Mikaela Shiffrin vezet.
Az idényből még öt verseny van hátra.
