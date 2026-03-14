Echeverri ollózós gólpasszt adott, majd maga is betalált – a Girona legyőzte a Bilbaót

Korán magához ragadta a vezetést a Girona, a negyedik percben Cihankov indítását Hugo Rincón lőtte állítgatás nélkül, éles szögből a kapu jobb oldalába. A katalán kiscsapat a szünet előtt megduplázhatta volna előnyét, de Unai Simón komoly bravúrt bemutatva babrált ki Vanattal.

A fordulás után komoly fölényben játszott az Athletic, de Paulo Gazzaniga komoly bravúrokkal őrizte csapata előnyét. A kihagyott lehetőségeket góllal büntette Míchel Sánchez együttese, a csereként beálló Echeverri ollózó mozdulattal juttatta el a labdát Azzedin Unahihoz, aki kapásból a hálóba belsőzött. A ráadásban az Unahit kiszolgáló Claudio Echeverri két védő között is átfűzte a labdát, majd az ötös sarkáról a kapuba gurított, beállítva a végeredményt. 3–0

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

Girona–Athletic Bilbao 3–0 (Rincón 4., Unahi 77., Echeverri 90+2.)

16.15: Atlético Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Elche (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Mallorca–Espanyol (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Rayo Vallecano–Levante (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Alavés–Villarreal 1–1 (R. Marín 40. – öngól, ill. Pépé 90+8.)