Szuperliga: Partizan–Topolya
A második helyezett Partizan Beograd otthonában vendégszerepel a Topolya a szerb labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) 27. fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.
SZUPERLIGA, 27. FORDULÓ
Partizan Beograd–Topolya 2–1 – ÉLŐ
Belgrád, Partizan Stadion. Vezeti: Milos Milanovics
Partizan: M. Milosevics – Roganovics, N. Szimics, Sz. Mitrovics, Zdjelar – Dragojevics – Seck, Djurdjevics, Vukotics, B. Kosztics – A. Kosztics. Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics.
Topolya: N. Szimics – Krsztics, Roux, Mladenovics, Urosevics – Radin, Mezei – Mboungou, Miloszavics, Todoroszki – Sza. Jovanovics. Vezetőedző: Nemanja Miljanovics.
Gólszerző: Dragojevics (6.), Djurdjevics (39.), ill. Miloszavics (40.)
