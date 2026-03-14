Szuperliga: Partizan–Topolya

SZUPERLIGA, 27. FORDULÓ

Partizan Beograd–Topolya 2–1 – ÉLŐ

Belgrád, Partizan Stadion. Vezeti: Milos Milanovics

Partizan: M. Milosevics – Roganovics, N. Szimics, Sz. Mitrovics, Zdjelar – Dragojevics – Seck, Djurdjevics, Vukotics, B. Kosztics – A. Kosztics. Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics.

Topolya: N. Szimics – Krsztics, Roux, Mladenovics, Urosevics – Radin, Mezei – Mboungou, Miloszavics, Todoroszki – Sza. Jovanovics. Vezetőedző: Nemanja Miljanovics.

Gólszerző: Dragojevics (6.), Djurdjevics (39.), ill. Miloszavics (40.)