Nemzeti Sportrádió

Futsal Eb: Magyarország–Portugália

Vágólapra másolva!
2026.01.27. 17:20
null
Fekete Márk (pirosban) Góis (balra) és Pauleta szorításában (Fotó: Getty Images)
Címkék
magyar férfi futsalválogatott futsal futsal Eb 2026 futsal Eb magyar futsalválogatott
A magyar válogatott a kétszeres címvédő Portugáliával csap össze a férfi futsal Európa-bajnokságon. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, D-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 0–4 (0–2) – ÉLŐ
Ljubljana, Stozice Aréna, 17.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Hanceariuc (román), Kirilov (bolgár)
MAGYARORSZÁG: Alasztics – Bencsik, Rábl, Büki, Szabó L. Csere: Gémesi (kapus), H. Da Silva, Fekete M., Kajtár, Pál P., Rutai, Suscsák, Szalmás, Vatamaniuc-Bartha. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor
PORTUGÁLIA: B. Pacó – A. Coelho, Erick, Varela, Brito. Csere: Edu (kapus), B. Coelho, Góis, A. Jesus, Kutchy, Lúcio Jr., T. Pacó, Pauleta, D. Santos. Szövetségi kapitány: Jorge Braz
Gólszerző: Erick (1.), Lúcio Jr. (6.), D. Santos (22.), T. Pacó (25.)

A csoport másik mérkőzésén
20.30: Lengyelország–Olaszország

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

magyar férfi futsalválogatott futsal futsal Eb 2026 futsal Eb magyar futsalválogatott
Legfrissebb hírek

Futsal Eb: százszázalékos maradt a hétszeres győztes spanyol csapat

Minden más foci
19 órája

Szabó Lajos: Szeretnénk borsot törni a portugálok orra alá

Magyar válogatott
Tegnap, 17:23

Futsal Eb: az újonc örmények már a negyeddöntőben

Minden más foci
2026.01.25. 20:55

Futsal Eb: Marco Rossi is gratulált a történelmi győzelemhez

Magyar válogatott
2026.01.25. 13:33

Futsaltörténelmi pillanat Ljubljanában: először nyert Eb-meccset a magyar válogatott

Magyar válogatott
2026.01.24. 19:24

Futsal Eb: négygólos győzelemmel kezdett a címvédő

Minden más foci
2026.01.24. 16:37

Futsal Eb: történelmi ponto(ka)t kellene szerezni a lengyelek ellen

Magyar válogatott
2026.01.24. 09:18

Győzelemmel kezdett a hétszeres győztes spanyol válogatott a futsal Eb-n

Minden más foci
2026.01.23. 21:39
Ezek is érdekelhetik