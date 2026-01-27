Futsal Eb: Magyarország–Portugália

FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, D-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 0–4 (0–2) – ÉLŐ

Ljubljana, Stozice Aréna, 17.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Hanceariuc (román), Kirilov (bolgár)

MAGYARORSZÁG: Alasztics – Bencsik, Rábl, Büki, Szabó L. Csere: Gémesi (kapus), H. Da Silva, Fekete M., Kajtár, Pál P., Rutai, Suscsák, Szalmás, Vatamaniuc-Bartha. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor

PORTUGÁLIA: B. Pacó – A. Coelho, Erick, Varela, Brito. Csere: Edu (kapus), B. Coelho, Góis, A. Jesus, Kutchy, Lúcio Jr., T. Pacó, Pauleta, D. Santos. Szövetségi kapitány: Jorge Braz

Gólszerző: Erick (1.), Lúcio Jr. (6.), D. Santos (22.), T. Pacó (25.)

A csoport másik mérkőzésén

20.30: Lengyelország–Olaszország

Cikkünk folyamatosan frissül...