Futsal Eb: négygólos győzelemmel kezdett a címvédő

A magyar válogatott két leendő ellenfele, a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő Portugália és a szintén kétszeres Eb-győztes Olaszország összecsapásával kezdődtek meg a D-csoport küzdelmei. Az olaszok másfél perc elteltével vezetést szereztek, utána azonban jobbára csak védekeztek, amelynek hatékonyságát egy ideig sikerült a nagypályás futballban megszokott magas szinten tartaniuk, a portugáloknak azonban a 16. percben mégis sikerült egyenlíteniük.

Fordulás után aztán a címvédő állva hagyta ellenfelét, egy percen belül kétszer is betalált, sőt a 26. percben már hárommal vezetett. A játékrész közepén végképp padlóra küldhette volna az olaszokat, de nem használta ki a kétperces emberelőnyt, amely után nem sokkal az ellenfél szépített. Az utolsó két percben az olasz válogatott újra emberhátrányba került, a portugál csapat pedig ekkor már nem hibázott, végül az utolsó percben egy üres kapus góllal beállította a 6–2-es végeredményt.

A tizenhat csapatos kontinenstorna négy csoportjából az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, továbbá – ha szükséges – a gólkülönbség, majd a több szerzett gól.

A magyar válogatott első meccsét 17.30-kor kezdi a lengyelek ellen. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG

Csoportkör, 1. forduló, D-csoport

Portugália–Olaszország 6–2 (1–1)

KÉSŐBB

17.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!