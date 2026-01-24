Futsal Eb: történelmi ponto(ka)t kellene szerezni a lengyelek ellen

MOSOLYGÓS ARCOK a ljubljanai Hilton Hotelben! Nem is lehet itt panasza senkinek, a körülmények minden igényt kielégítenek a magyar futsalválogatott szálláshelyén, s itt, az első emeleti tárgyalóteremben beszélgettünk a Lengyelország elleni a Eb-rajtra készülő válogatott két ászával, Büki Baltazárral és Rábl Jánossal, valamint a szövetségi edzővel, Sergio Mullorral.

„A Szerbia elleni felkészülési mérkőzések, s leginkább a második, nagyszerű tanulságokkal szolgált számunkra – mondta lapunk érdeklődésére az Aramis SE harmincesztendős támadója, Büki Baltazár. – A szerbek agresszívan feltolták a védekezésüket, a hatékonyabb mezőnymunka érdekében gyakorta lehozták a kapusukat is – nos, ugyanezt a dinamikát várjuk a lengyelektől is. A szerbek elleni első mérkőzésen enerváltan játszottunk, a második már jobban nézett ki, úgyhogy reméljük, ha már a főpróba nem sikerült olyan jól, akkor az előadás annál inkább.”

A 36 esztendős Rábl János az egyedüli a keretben, aki a tíz évvel ezelőtti tornán is részt vett, ám elmondása szerint rutintalanabb társai nem túlzottan idegeskednek a nagy tét miatt, csupán az egészséges drukk tapasztalható.

„Közvetlenül az Eb előtt nem kérdezősködtek a srácok, milyen volt játszani egy ilyen tornán – mondta a 174 mérkőzésével válogatottsági rekorder Rábl János. – Inkább a Románia elleni pótselejtező előtt faggattak arról, hogy milyen érzés ilyen parázs hangulatú meccsen játszani, de ezt az ősszel megtapasztalhatták, szóval, ezúttal nem volt hangsúlyos téma az első Eb-meccs az öltözőben.”

A szakág egyik meghatározó játékosa mindent elért, amit futsalos Magyarországon elérhet, ám ő is a történelmi Európa-bajnoki szerepléssel koronázhatná igazán meg pályafutását.

„A lengyelek ellen szeretnénk megszerezni Magyarország történetének első Európa-bajnoki pontját – folytatta a Berettyóújfalu kiválósága. – Természetesen szeretnénk győzelemmel megteremteni a torna alapját, márpedig a lengyelek ellen lehet a legjobb esélyünk maradandót alkotni, hiszen a másik csoportriválisunk, Portugália kétszeres Európa-bajnoki-címvédő, s a kontinenstorna egyik esélyese, míg az olaszoknál rengeteg honosított brazil játszik, így kijelenthető, a nyitó meccsen lépünk pályára a legnagyobb győzelmi eséllyel.”

A Szerbiától elszenvedett 5–2-es vereség után a mindig kimért szövetségi kapitány, Sergio Mullor a megszokott, nyugodt stílusához képest sokkal frusztráltabban nyilatkozott lapunknak, ám pénteken már sokkal jobb hangulatban válaszolt kérdéseinkre a spanyol szakember.

„Hinnünk kell a befektetett munkánkban és a játékosok képességeiben – mondta a 44 esztendős szövetségi edző. – A legutóbbi, egy egyes döntetlennel végződő Szerbia elleni találkozón már sokkal jobb volt a csapat hozzáállása, fegyelmezettsége. A lengyelek ellen is erre lesz szükség, bár technikailag nem a legképzettebbek, annál erőteljesebbek. Úgy érzem, hogy a kulcsszituációkban megtörhetjük a riválist, ha mindenki a tudása legjavát s annál picit többet képes kipréselni magából. Kevés olyan játékosuk van, aki képes a hátára venni a csapatot, így az a válogatott nyerhet, amelyik jobban válaszol ellenfele meglepő húzásaira.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG,

LETTORSZÁG, LITVÁNIA, SZLOVÉNIA

Csoportkör, 1. forduló

C-csoport

Belgium–Fehéroroszország 4–0 (1–0)

Spanyolország–Szlovénia 4–1 (4–0)

Szombat

D-csoport

14.30: Olaszország–Portugália

17.30 : Magyarország–Lengyelország (tv: M4 Sport)