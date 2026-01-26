Nemzeti Sportrádió

Szabó Lajos: Szeretnénk borsot törni a portugálok orra alá

SALIGA NORBERTSALIGA NORBERT
• Ljubljana
Vágólapra másolva!
2026.01.26. 17:23
null
A lehető legnehezebb ellenfél vár a magyar futsalválogatottra Szlovéniában (Fotó: Getty Images)
Címkék
futsal futsal Eb magyar futsalválogatott portugál futsalválogatott
A kétszeres címvédő Portugália vár a magyar válogatottra kedden a futsal Eb csoportkörében. Alasztics Marcell kapus szerint nem szabad félelmet mutatni, Szabó Lajos pedig a védekezés fontosságát emelte ki.

Verőfényes napsütés, kellemes szellő, csicsergő madarak és nevetgélő diákok – mintha egész Ljubljana kivirult volna azok után, hogy a magyar válogatott szombaton 4–2-re legyőzte Lengyelországot a lett–litván–szlovén közös rendezésű futsal Európa-bajnokságon. A csapat hétfőn délelőtt 11 óra 50 perckor, a jóemlékű Stozice Arénában tartotta meg átmozgató edzését a kétszeres címvédő Portugália elleni keddi, második csoportmérkőzést megelőzően, lapunk a vegyeszónában kérdezte a soron következő kihívásról a több nagy védést is bemutató Alasztics Marcellt.

„Hatalmas élményt jelentett mondhatni hazai közönség előtt Eb-meccset játszani, hogy ez győzelemmel párosult az tette fel az i-re a pontot – mondta a Nyíregyháza kapusa. – De volt pár kisebb hibánk, amit az lengyelek kihasználtak, a következő mérkőzéseken arra kell törekednünk, hogy ennyi lehetőséget se adjunk az ellenfeleinknek. Természetesen megnéztük az Olaszország–Portugália mérkőzést, mindkét csapat nagyon jó erőt képvisel. A portugálok ellen rendkívül fontos lesz, hogy félelem nélkül lépjünk pályára, mert az ilyen képességű csapatok ezt megérzik, egy sebességi fokozattal feljebb kapcsolnak, és ráerőltetik a játékukat az ellenfélre. Nekünk a saját dolgunkkal kell foglalkoznunk, azt a játékot, plusz egy kis extrát kell hoznunk, mind támadásban, mind védekezésben, mint amit a lengyelek ellen, és akkor meggyőződésem, hogy jó meccset játszhatunk a kétszeres címvédővel.”

Pál Patrik sorsdöntő, egyenlítő találata előtt a 30 esztendős kapus adta előrehúzódva a gólpasszt, erről is kérdeztük a játékost.

„Alapvetően ez kétélű fegyver – folytatta Alasztics. – Jó esetben sokat lehet nyerni ezzel a taktikai húzással, de nagy kockázatot is rejt. Például sokkal nagyobb veszélyt hordoz magával, mint amikor kézilabdában lehozzák a kapust, ugyanis ebben a sportban másodpercek alatt változhat a labdabirtoklás és szerezhet gólt az ellenfél. Kell egyfajta önbizalom a csapattól a kapus felé, illetve a kapusnak is bíznia kell a saját tudásában, hogy bevállalja, hogy elhagyja a kapuját. De a keretünkben van három kapus is, aki ezeket a szituációkat gyakorolja és magabiztosan végre is hajtja, így bármelyikünk játszik, olyan döntéseket tud hozni, amelyek a csapat javára válnak.”

Az öltözőből kifele menet elcsíptük Szabó Lajost is, aki magabiztosan állította: kellemetlen pillanatokat okozunk a torna főesélyesének, Portugáliának.

„Örülünk, hogy a nagyszerű szurkolótáborunknak örömöt okoztunk a lengyelek legyőzésével, de most már előre tekintünk – nyilatkozta széles mosollyal a MVFC Berettyóújfalu 24 esztendős játékosa. – A következő meccs nyilván nagyon nehéz lesz, de nem feltett kézzel lépünk pályára, szeretnénk borsot törni a portugálok orra alá. Rengeteget elemeztük a játékukat, mentálisan is készültünk erre az összecsapásra. A világ legjobb válogatottjáról beszélünk, szóval fel kell kötnünk a nadrágunkat, de szerintem készen állunk. Végig koncentráltnak kell lennünk, nem hagyhatjuk, hogy kontrákból veszélyeztessék a kapunkat, akkor már inkább szabálytalankodni kell ellenük a térfelükön, hiszen, ha lendületbe jönnek, kevés csapat tudja megállítani őket.”

FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG, LETTORSZÁG, LITVÁNIA, SZLOVÉNIA
Csoportkör, 2. forduló
D-csoport
Kedd
17.30: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Lengyelország–Olaszország
A csoport állása: 1. Portugália 3 pont (6–2), 2. Magyarország 3 (4–2), 3. Lengyelország 0 (2–4), 4. Olaszország 0 (2–6)

Magyar válogatott
2026.01.24. 19:24

Futsaltörténelmi pillanat Ljubljanában: először nyert Eb-meccset a magyar válogatott

Az első félidő végén még a lengyelek vezettek, az utolsó öt percben Suscsák Máté duplája döntött.

 

futsal futsal Eb magyar futsalválogatott portugál futsalválogatott
Legfrissebb hírek

Futsal Eb: az újonc örmények már a negyeddöntőben

Minden más foci
22 órája

Futsal Eb: Marco Rossi is gratulált a történelmi győzelemhez

Magyar válogatott
Tegnap, 13:33

Futsaltörténelmi pillanat Ljubljanában: először nyert Eb-meccset a magyar válogatott

Magyar válogatott
2026.01.24. 19:24

Futsal Eb: négygólos győzelemmel kezdett a címvédő

Minden más foci
2026.01.24. 16:37

Futsal Eb: történelmi ponto(ka)t kellene szerezni a lengyelek ellen

Magyar válogatott
2026.01.24. 09:18

Győzelemmel kezdett a hétszeres győztes spanyol válogatott a futsal Eb-n

Minden más foci
2026.01.23. 21:39

Drámai meccsen játszott döntetlent Litvánia és Csehország a futsal Eb-n

Minden más foci
2026.01.22. 21:25

Futsal: bizakodva várják a lengyelek a mieink elleni meccset és az Eb-t

Minden más foci
2026.01.22. 09:41
Ezek is érdekelhetik