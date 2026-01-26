Szabó Lajos: Szeretnénk borsot törni a portugálok orra alá

Verőfényes napsütés, kellemes szellő, csicsergő madarak és nevetgélő diákok – mintha egész Ljubljana kivirult volna azok után, hogy a magyar válogatott szombaton 4–2-re legyőzte Lengyelországot a lett–litván–szlovén közös rendezésű futsal Európa-bajnokságon. A csapat hétfőn délelőtt 11 óra 50 perckor, a jóemlékű Stozice Arénában tartotta meg átmozgató edzését a kétszeres címvédő Portugália elleni keddi, második csoportmérkőzést megelőzően, lapunk a vegyeszónában kérdezte a soron következő kihívásról a több nagy védést is bemutató Alasztics Marcellt.

„Hatalmas élményt jelentett mondhatni hazai közönség előtt Eb-meccset játszani, hogy ez győzelemmel párosult az tette fel az i-re a pontot – mondta a Nyíregyháza kapusa. – De volt pár kisebb hibánk, amit az lengyelek kihasználtak, a következő mérkőzéseken arra kell törekednünk, hogy ennyi lehetőséget se adjunk az ellenfeleinknek. Természetesen megnéztük az Olaszország–Portugália mérkőzést, mindkét csapat nagyon jó erőt képvisel. A portugálok ellen rendkívül fontos lesz, hogy félelem nélkül lépjünk pályára, mert az ilyen képességű csapatok ezt megérzik, egy sebességi fokozattal feljebb kapcsolnak, és ráerőltetik a játékukat az ellenfélre. Nekünk a saját dolgunkkal kell foglalkoznunk, azt a játékot, plusz egy kis extrát kell hoznunk, mind támadásban, mind védekezésben, mint amit a lengyelek ellen, és akkor meggyőződésem, hogy jó meccset játszhatunk a kétszeres címvédővel.”

Pál Patrik sorsdöntő, egyenlítő találata előtt a 30 esztendős kapus adta előrehúzódva a gólpasszt, erről is kérdeztük a játékost.

„Alapvetően ez kétélű fegyver – folytatta Alasztics. – Jó esetben sokat lehet nyerni ezzel a taktikai húzással, de nagy kockázatot is rejt. Például sokkal nagyobb veszélyt hordoz magával, mint amikor kézilabdában lehozzák a kapust, ugyanis ebben a sportban másodpercek alatt változhat a labdabirtoklás és szerezhet gólt az ellenfél. Kell egyfajta önbizalom a csapattól a kapus felé, illetve a kapusnak is bíznia kell a saját tudásában, hogy bevállalja, hogy elhagyja a kapuját. De a keretünkben van három kapus is, aki ezeket a szituációkat gyakorolja és magabiztosan végre is hajtja, így bármelyikünk játszik, olyan döntéseket tud hozni, amelyek a csapat javára válnak.”

Az öltözőből kifele menet elcsíptük Szabó Lajost is, aki magabiztosan állította: kellemetlen pillanatokat okozunk a torna főesélyesének, Portugáliának.

„Örülünk, hogy a nagyszerű szurkolótáborunknak örömöt okoztunk a lengyelek legyőzésével, de most már előre tekintünk – nyilatkozta széles mosollyal a MVFC Berettyóújfalu 24 esztendős játékosa. – A következő meccs nyilván nagyon nehéz lesz, de nem feltett kézzel lépünk pályára, szeretnénk borsot törni a portugálok orra alá. Rengeteget elemeztük a játékukat, mentálisan is készültünk erre az összecsapásra. A világ legjobb válogatottjáról beszélünk, szóval fel kell kötnünk a nadrágunkat, de szerintem készen állunk. Végig koncentráltnak kell lennünk, nem hagyhatjuk, hogy kontrákból veszélyeztessék a kapunkat, akkor már inkább szabálytalankodni kell ellenük a térfelükön, hiszen, ha lendületbe jönnek, kevés csapat tudja megállítani őket.”

FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG, LETTORSZÁG, LITVÁNIA, SZLOVÉNIA

Csoportkör, 2. forduló

D-csoport

Kedd

17.30: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Lengyelország–Olaszország

A csoport állása: 1. Portugália 3 pont (6–2), 2. Magyarország 3 (4–2), 3. Lengyelország 0 (2–4), 4. Olaszország 0 (2–6)