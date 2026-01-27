Nemzeti Sportrádió

A magyar futballért végzett munkájáért díjazták Jakab Jánost

V. SZ.V. SZ.
Vágólapra másolva!
2026.01.27. 16:03
null
Schmitt Pál, a díjazott Jakab János és Vári Attila (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Schmitt Pál Jakab János magyar labdarúgás
A Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány javaslatára az Odaadó Díjjal jutalmazták Jakab Jánost, a korábbi NB I-es labdarúgót, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnökét, aki évtizedek óta önzetlenül és fáradhatatlanul dolgozik az idős futballistákért.

Január 26-án ünnepélyes keretek között a budapesti Eiffel Műhelyházban adták át a Civil út Alapítvány Odaadó Díjait azoknak a szakembereknek, akik hosszú évek óta önzetlen odaadással és kitartással dolgoznak hazánk közösségeiért, az idősekért, a fogyatékossággal élőkért, a gyermekekért és a családokért. 

Az eseménynek volt kiemelt sportvonatkozása is, ugyanis különdíjat kapott Jakab János, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke, aki évtizedek óta fáradhatatlanul dolgozik az idős futballistákért, többek között már 18 alkalommal szervezte meg a magyar futball-legendák karácsonyi találkozóját a Puskás Arénában, amelyen rendszeresen Orbán Viktor miniszterelnök is tiszteletét teszi. 

Vári Attila (Fotó: Dömötör Csaba)

Jakab Jánost egyébként a Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány javasolta a díjra, amelyet Vári Attila, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a Civil út Alapítvány kuratóriumi elnöke adott át, a laudációt pedig Schmitt Pál, korábbi köztársasági elnök, a Nemzet Sportolója mondta. 

„Jakab János, vagy »Jaksi«, ahogy a labdarúgóvilágban ismerik, egy tízgyerekes családban felnőve megtanulta, mi a szolidaritás, a felelősségvállalás, az együttműködés, a tisztelet és a méltóság. Ezt hozta magával otthonról. Edzőként emberségre, a teljesítés iránti alázatra nevelte tanítványait, én negyven éve ismerem, de soha nem halottam, hogy a hangját felemelte volna, vagy valakiről a háta mögött rosszat mondott volna. Csak tette a dolgát, és így teszi ma is a Budafoki MTE tiszteletbeli elnökeként, mely klubra családként tekint. 18 éve elhatározta, hogy az idős labdarúgókkal törődni kell, baráti jobbot nyújtani nekik, és tavaly decemberben már 170-en voltak az év végi ünnepi vacsorán, ahol mindenki ajándékot, szeretetet és megbecsülést kap. Ez a nagyszerű kezdeményezés is Jakab Jánoshoz köthető, akinek hosszú éveket kívánok még a társadalom szolgálatában” – fogalmazott Schmitt Pál. 

Balról jobbra: Schmitt Pál, Jakab János és Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, a Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány elnöke (Fotó: Dömötör Csaba)

Az est fővédnöke, dr. Kósa Ádám, a Nemzetközi Siketlimpiai Bizottság elnöke volt, díjat vehetett át Hoffmann Judit paralimpiai bajnok úszó, és Boros Tamara, siketlimpiai ezüst- és bronzérmes úszó. A tizenegy díjazott hét kategóriában kapott elismerést: 

Közösségi kategória: 
Bartis Erika (Egyedülálló Szülők Klubja) 
Szász Krisztina (Olajág Otthonok) 
Siklósi Beatrix (MTVA–Kossuth Rádió) 

Ifjú példakép díj: 
Boros Tamara Boglárka (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) 

Életmű kategória: 
Hoffmann Judit (Magyar Paralimpiai Csapat) 
Pappert Anna (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) 
Varga Jutka (Humanitás Szociális Alapítvány) 

Szervezeteknek díj: 
Szív Bajnokai Alapítvány 

Különdíj: 
Jakab János (a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke) 

Közönségdíj: 
Északi Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szervezete 

Civilút különdíj: 
Barabás Tiborné (Tisztelet Társasága) 

 

Schmitt Pál Jakab János magyar labdarúgás
Legfrissebb hírek

Három gólt szerzett, és 2005 után újra nyert a Ferencváros otthonában az ETO

Labdarúgó NB I
2026.01.25. 20:07

Bognár György: Ha nem egy ilyen szerencsés góllal, akkor megnyerhettük volna a kapufákkal a meccset

Labdarúgó NB I
2026.01.25. 08:37

Felcsúti győzelemmel rajtolt a biztosan egy napig élre álló Paks

Labdarúgó NB I
2026.01.24. 21:41

Jól sikerült Pinezits Máté élvonalbeli debütálása, az MTK győzött Kisvárdán

Labdarúgó NB I
2026.01.24. 16:55

Budafoki szüret – három meccsen húsz gól

Népsport
2025.12.25. 14:03

MLSZ: elindult a párbeszéd a szövetség és a szurkolók között

Magyar válogatott
2025.12.22. 21:23

Megkoszorúzták tisztelői a 150 éve született FIFA-alelnök, Fischer Mór sírját

Minden más foci
2025.12.15. 14:44

Életem meccse – ötven magyar labdarúgó emlékezett vissza az új könyvben

Magyar válogatott
2025.12.15. 12:16
Ezek is érdekelhetik