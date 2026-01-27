A magyar futballért végzett munkájáért díjazták Jakab Jánost
Január 26-án ünnepélyes keretek között a budapesti Eiffel Műhelyházban adták át a Civil út Alapítvány Odaadó Díjait azoknak a szakembereknek, akik hosszú évek óta önzetlen odaadással és kitartással dolgoznak hazánk közösségeiért, az idősekért, a fogyatékossággal élőkért, a gyermekekért és a családokért.
Az eseménynek volt kiemelt sportvonatkozása is, ugyanis különdíjat kapott Jakab János, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke, aki évtizedek óta fáradhatatlanul dolgozik az idős futballistákért, többek között már 18 alkalommal szervezte meg a magyar futball-legendák karácsonyi találkozóját a Puskás Arénában, amelyen rendszeresen Orbán Viktor miniszterelnök is tiszteletét teszi.
Jakab Jánost egyébként a Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány javasolta a díjra, amelyet Vári Attila, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a Civil út Alapítvány kuratóriumi elnöke adott át, a laudációt pedig Schmitt Pál, korábbi köztársasági elnök, a Nemzet Sportolója mondta.
„Jakab János, vagy »Jaksi«, ahogy a labdarúgóvilágban ismerik, egy tízgyerekes családban felnőve megtanulta, mi a szolidaritás, a felelősségvállalás, az együttműködés, a tisztelet és a méltóság. Ezt hozta magával otthonról. Edzőként emberségre, a teljesítés iránti alázatra nevelte tanítványait, én negyven éve ismerem, de soha nem halottam, hogy a hangját felemelte volna, vagy valakiről a háta mögött rosszat mondott volna. Csak tette a dolgát, és így teszi ma is a Budafoki MTE tiszteletbeli elnökeként, mely klubra családként tekint. 18 éve elhatározta, hogy az idős labdarúgókkal törődni kell, baráti jobbot nyújtani nekik, és tavaly decemberben már 170-en voltak az év végi ünnepi vacsorán, ahol mindenki ajándékot, szeretetet és megbecsülést kap. Ez a nagyszerű kezdeményezés is Jakab Jánoshoz köthető, akinek hosszú éveket kívánok még a társadalom szolgálatában” – fogalmazott Schmitt Pál.
Az est fővédnöke, dr. Kósa Ádám, a Nemzetközi Siketlimpiai Bizottság elnöke volt, díjat vehetett át Hoffmann Judit paralimpiai bajnok úszó, és Boros Tamara, siketlimpiai ezüst- és bronzérmes úszó. A tizenegy díjazott hét kategóriában kapott elismerést:
Közösségi kategória:
Bartis Erika (Egyedülálló Szülők Klubja)
Szász Krisztina (Olajág Otthonok)
Siklósi Beatrix (MTVA–Kossuth Rádió)
Ifjú példakép díj:
Boros Tamara Boglárka (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége)
Életmű kategória:
Hoffmann Judit (Magyar Paralimpiai Csapat)
Pappert Anna (Nagycsaládosok Országos Egyesülete)
Varga Jutka (Humanitás Szociális Alapítvány)
Szervezeteknek díj:
Szív Bajnokai Alapítvány
Különdíj:
Jakab János (a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke)
Közönségdíj:
Északi Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szervezete
Civilút különdíj:
Barabás Tiborné (Tisztelet Társasága)