Brazil csodagyerek és görög kapus – új csapattársakat kapott Tóth Alex
Továbbra is aktív az átigazolási piacon Kerkez Milos volt, Tóth Alex jelenlegi klubja, az AFC Bournemouth, amely 28,4 millió eurónak megfelelő összeget fizetett ki a tavalyi brazil országos bajnokság 14. helyén végző Vasco da Gama középcsatáráért, Rayanért – közölte hivatalos felületein az angol egyesület. A kedden öt és fél éves szerződést aláíró 19 éves játékos 2023-ban mutatkozott be a Série A-ban, ahol a legkiemelkedőbb idényét 2025-ben produkálta: 34 mérkőzésén 14 gólt szerzett és egy gólpasszt adott.
„Rendkívül boldog vagyok, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, remek fejlődési tervet tettek le elém. A Bournemouth rengeteg remek labdarúgót nevelt már ki, örülök, hogy itt vagyok, és remélem, sok örömet szerzek majd a szurkolóknak” – hangzott Rayan első angliai nyilatkozata.
A „cseresznyések” azt is közölték: Rayanon kívül az idény végéig megszerezték a Lazio 24 éves görög kapusát, Hrisztosz Mandaszt is, akiért 1.5 millió eurós kölcsönvételi díjat fizettek.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
23
15
5
3
42–17
+25
50
|2. Manchester City
23
14
4
5
47–21
+26
46
|3. Aston Villa
23
14
4
5
35–25
+10
46
|4. Manchester United
23
10
8
5
41–34
+7
38
|5. Chelsea
23
10
7
6
38–24
+14
37
|6. Liverpool
23
10
6
7
35–32
+3
36
|7. Fulham
23
10
4
9
31–31
0
34
|8. Brentford
23
10
3
10
35–32
+3
33
|9. Newcastle
23
9
6
8
32–29
+3
33
|10. Everton
23
9
6
8
25–26
–1
33
|11. Sunderland
23
8
9
6
24–26
–2
33
|12. Brighton
23
7
9
7
33–31
+2
30
|13. Bournemouth
23
7
9
7
38–43
–5
30
|14. Tottenham
23
7
7
9
33–31
+2
28
|15. Crystal Palace
23
7
7
9
24–28
–4
28
|16. Leeds United
23
6
8
9
31–38
–7
26
|17. Nottingham Forest
23
7
4
12
23–34
–11
25
|18. West Ham
23
5
5
13
27–45
–18
20
|19. Burnley
23
3
6
14
25–44
–19
15
|20. Wolverhampton
23
1
5
17
15–43
–28
8