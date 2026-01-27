Brazil csodagyerek és görög kapus – új csapattársakat kapott Tóth Alex

Nemzeti Sportrádió

2026.01.27. 16:00
Tóth Alex új csapattársa, Rayan a Vasco da Gamától érkezett (Fotó: Getty Images)
A Tóth Alexet is foglalkoztató AFC Bournemouth hivatalos oldalán közölte: öt és fél éves szerződést kötött a brazil országos bajnokság legutóbbi idényében 34 mérkőzésen 14 gólt szerző Rayannal, s kölcsönben a klubhoz került az SS Lazio görög kapusa, Hrisztosz Mandasz is.

Továbbra is aktív az átigazolási piacon Kerkez Milos volt, Tóth Alex jelenlegi klubja, az AFC Bournemouth, amely 28,4 millió eurónak megfelelő összeget fizetett ki a tavalyi brazil országos bajnokság 14. helyén végző Vasco da Gama középcsatáráért, Rayanért közölte hivatalos felületein az angol egyesület. A kedden öt és fél éves szerződést aláíró 19 éves játékos 2023-ban mutatkozott be a Série A-ban, ahol a legkiemelkedőbb idényét 2025-ben produkálta: 34 mérkőzésén 14 gólt szerzett és egy gólpasszt adott.

„Rendkívül boldog vagyok, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, remek fejlődési tervet tettek le elém. A Bournemouth rengeteg remek labdarúgót nevelt már ki, örülök, hogy itt vagyok, és remélem, sok örömet szerzek majd a szurkolóknak” – hangzott Rayan első angliai nyilatkozata.

A „cseresznyések” azt is közölték: Rayanon kívül az idény végéig megszerezték a Lazio 24 éves görög kapusát, Hrisztosz Mandaszt is, akiért 1.5 millió eurós kölcsönvételi díjat fizettek.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

23

15

5

3

42–17

+25 

50 

  2. Manchester City

23

14

4

5

47–21

+26 

46 

  3. Aston Villa

23

14

4

5

35–25

+10 

46 

  4. Manchester United

23

10

8

5

41–34

+7 

38 

  5. Chelsea

23

10

7

6

38–24

+14 

37 

  6. Liverpool

23

10

6

7

35–32

+3 

36 

  7. Fulham

23

10

4

9

31–31

34 

  8. Brentford

23

10

3

10

35–32

+3 

33 

  9. Newcastle

23

9

6

8

32–29

+3 

33 

10. Everton

23

9

6

8

25–26

–1 

33 

11. Sunderland

23

8

9

6

24–26

–2 

33 

12. Brighton

23

7

9

7

33–31

+2 

30 

13. Bournemouth

23

7

9

7

38–43

–5 

30 

14. Tottenham

23

7

7

9

33–31

+2 

28 

15. Crystal Palace

23

7

7

9

24–28

–4 

28 

16. Leeds United

23

6

8

9

31–38

–7 

26 

17. Nottingham Forest

23

7

4

12

23–34

–11 

25 

18. West Ham

23

5

5

13

27–45

–18 

20 

19. Burnley

23

3

6

14

25–44

–19 

15 

20. Wolverhampton

23

1

5

17

15–43

–28 

 

 

