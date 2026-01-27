Brazil csodagyerek és görög kapus – új csapattársakat kapott Tóth Alex

Továbbra is aktív az átigazolási piacon Kerkez Milos volt, Tóth Alex jelenlegi klubja, az AFC Bournemouth, amely 28,4 millió eurónak megfelelő összeget fizetett ki a tavalyi brazil országos bajnokság 14. helyén végző Vasco da Gama középcsatáráért, Rayanért – közölte hivatalos felületein az angol egyesület. A kedden öt és fél éves szerződést aláíró 19 éves játékos 2023-ban mutatkozott be a Série A-ban, ahol a legkiemelkedőbb idényét 2025-ben produkálta: 34 mérkőzésén 14 gólt szerzett és egy gólpasszt adott.

„Rendkívül boldog vagyok, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, remek fejlődési tervet tettek le elém. A Bournemouth rengeteg remek labdarúgót nevelt már ki, örülök, hogy itt vagyok, és remélem, sok örömet szerzek majd a szurkolóknak” – hangzott Rayan első angliai nyilatkozata.

A „cseresznyések” azt is közölték: Rayanon kívül az idény végéig megszerezték a Lazio 24 éves görög kapusát, Hrisztosz Mandaszt is, akiért 1.5 millió eurós kölcsönvételi díjat fizettek.