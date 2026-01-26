Nemzeti Sportrádió

Ez a személyes oka Glauser Fraditól való távozásának

2026.01.26. 22:09
Laura Glauser (Fotó: Dömötör Csaba)
Magánéleti okok miatt távozik a Ferencváros női kézilabdacsapatától Laura Glauser – derült ki a Sport Tv vasárnap esti adásából.

Az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok francia válogatott kapusnak hiába ajánlott új szerződést a budapesti klub, a kézilabdázó a távozás mellett döntött, és ugyanúgy a román Rapid Bucuresti-nél folytatja, mint honfitársa, Orlane Kanor. Mint arról beszámoltunk, Paál László, a klub sportigazgatója a napokban beszélt is róla.

„Jesper Jensen vezetőedző felvázolta, mi a terve, hogyan fogja versenyeztetni a három kapust. Mindenki elfogadta, és mi már megegyeztünk Laurával is. Egyszer csak nem jött vissza a szerződés. Hívtuk a menedzserét, ő sem értette, és mi adtuk azt a december 24-i határidőt, mondtuk, hogy aznap délig legyen kedves válaszolni. Előtte két perccel írt egy üzenetet, utána felhívtam, eléggé el volt érzékenyülve. Azt mondta, nagyon nehéz döntés volt, imádja a Fradit, Budapestet, de a családi dolgok előrébb valók voltak most neki.”

A Sport Tv műsorában az is kiderült, Glauser egy párt alkot Kanorral, mi több, közösen nevelik a kislányát, és úgy döntöttek, együtt maradnak, így Glauser az élettársával együtt Bukarestbe költözik. Jesper Jensen a műsorban elárulta, teljes mértékben tiszteletben tartják a játékos döntését.

Janurik Kinga is távozik, a Ferencvárosnak így Anna Kristensen és Böde-Bíró Blanka lesz a két kapusa.

 

