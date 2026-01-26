Nemzeti Sportrádió

Futsal Eb: százszázalékos maradt a hétszeres győztes spanyol csapat

2026.01.26. 23:23
Fotó: Getty Images
A társházigazda szlovének után a fehéroroszokat is legyőzte a hétszeres győztes spanyol válogatott a lett-litván-szlovén rendezésű futsal Európa-bajnokság második fordulójának hétfői játéknapján.

A két csapat közti különbséget nem tükrözi hűen a 2–0-s végeredmény, mivel a spanyol együttes 17-szer találta el a kaput, míg a fehérorosz csak hatszor. A kontinenstorna egyik legnagyobb esélyese a hat pontja ellenére azért nem jutott még be a negyeddöntőbe, mert a késő este játszott szlovén–belga mérkőzésen a házigazda 5–4-re nyert, így matematikailag akár még a spanyol csapat is kieshet. Igaz, ehhez az utolsó fordulóban nagy különbséggel kellene kikapnia a belgáktól, miközben Szlovénia is legyőzi a fehéroroszokat.

A magyar válogatott a D-csoportban szerepel, legközelebb az európai ranglistán éllovas, a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő Portugália ellen lép pályára a ljubljanai Stozice Arénában.

FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT (LJUBLJANA)
Fehéroroszország–Spanyolország 0–2 (0–1)
Belgium–Szlovénia 4–5 (2–5)

 

