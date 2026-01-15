Eb-felkészülés: három góllal kikapott a magyar férfi futsalválogatott a szerbektől

Rábl Jánost ünnepelték csütörtökön a Koltai Jenő Sportközpontban. A Magyarország–Szerbia felkészülési mérkőzés volt a rutinos játékos 173. meccse címeres mezben, s lett ezzel a válogatott csúcstartója. Az Európa-bajnokságot megelőző tesztmérkőzés ígéretesen vette kezdetét, ugyanis a hatodik percben Büki Baltazár pörgetése után Vatamanjuc-Bartha Dávid révén vezetést szereztek a mieink. Az öröm azonban nem tartott sokáig, ugyanis két perccel később Lazar Marinkovics révén egyenlítettek a szerbek. Majd Fekete Márk nagyszerű kapufát is eltaláló lövésével visszavettük a vezetést, ám nem sokra rá ismét egalizáltak a vendégek. Ezután a szerbek magukhoz vették a kezdeményezést, megszerezték a vezetést is. Az első játékrész utolsó percében pedig egy szerencsétlen öngól és egy büntető révén öt kettes vezetéshez jutottak. A szünet után derekasan küzdött a magyar csapat, több ígéretes helyzetet is kidolgozott, de az eredmény a továbbiakban már nem változott. A válogatottnak még egy esélye van a szépítésre és az önbizalom megszerzésére az Európa-bajnokságot megelőzően. Szombaton délután egy órakor Telkiben ismét összecsapnak a felek.

A lefújást követően Sergio Mullor szövetségi kapitány csalódottan értékelt: „A mai napon nem az igazi arcunkat mutattuk, ez a teljesítmény nem tükrözte a válogatott képességeit. Sok labdát vesztettünk, dekoncentráltan játszottunk, nem érdemeltünk jobb eredményt. A Szlovénia elleni vereség alkalmával is jobban teljesítettünk, most az Európa-bajnokságot megelőzően sok kérdésre kell választ kapnunk. De ez a mai meccs nem a küzdésről szólt. Most nagyon fontos, hogy erre a vereségre hogyan reagálnak a srácok, de a csapatnak a mentalitásával mindig is elégedett voltam, és most is elégedett vagyok. Lesz még egy keretszűkítés is, amely során két embertől megválunk, meg kell találnunk a legalkalmasabb játékosállományt a tornára.”

FÉRFI FUTSAL FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–SZERBIA 2–5 (2–5)

Budapest, Dr. Koltai Jenő Sportközpont, 200 néző. Vezette: Lukas Pesko (szlovák)

MAGYARORSZÁG: Alasztics – Fekete M., Szalmás, Pál P., Suscsák. Csere: Vatamanjuc-Bartha, Rafinha, Dorogi, Bencsik, Rádl, Szabó L., Büki, Győri, Rutai, Kajtár. Szövetségi edző: Sergio Mullor

SZERBIA: Vulics – Milosavljevics, Rakics, Marinkovics, Rosics. Csere: Alekszics, Redzsovics, Vasics, Rajkovics-Tomics, Nikolics, Petrov, tomics, Szavkovics, Dorovics. Szövetségi edző: Marko Gavrilovics

Gólszerző: Vatamanjuc-Bartha (6.), Fekete M. (9.), ill. Marinkovics (8.), Milosavljevics (9.), Petrov (13.), Alasztics (20. – öngól), Rakics (20. – büntetőből)