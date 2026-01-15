Már lehet jegyet kapni a Gyulai István Memorialra – Duplantis is visszatér!

Fél évvel járunk a viadal előtt, ez a mérföldkő szimbolikus jelentőségű: a magyar atlétika újabb „180 fokos fordulatra” készül, amely július 14-én csúcsosodik ki, amikor ismét a világ legjobbjai érkeznek Budapestre, ezúttal is a Nemzeti Atlétikai Központba.

A 180 napos visszaszámlálás mellett hivatalosan is elindult a jegyértékesítés a nyári versenyre, így a szurkolók már most bebiztosíthatják helyüket a lelátón a nemzetközi atlétika egyik legnagyobb közép-európai eseményén. A szervezők tájékoztatása szerint a jegyeket az Eventim oldalán lehet megvenni.

A Memorial az elmúlt évtizedben a sportág egyik meghatározó részévé vált, ahol olimpiai és világbajnoki érmesek, világcsúcstartók és feltörekvő tehetségek lépnek pályára. A 2026-os viadal célja, hogy ezúttal is erős mezőnyt, lendületes versenyzést és magas szintű nézői élményt kínáljon.

„A 180 nap egyszerre szimbolikus és nagyon valós határvonal – most fordulunk rá igazán a nyári csúcseseményre – fogalmazott Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke. – A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj mindig többről szól, mint egy versenyről: a magyar atlétika erejéről, fejlődéséről és arról a folyamatos megújulásról, amelyet évről évre láthatunk. A mai nappal nemcsak a visszaszámlálás, hanem a jegyértékesítés is elrajtol, így a szurkolók időben lefoglalhatják helyüket.”

A 16. Gyulai István Memorial tervezett versenyszámai:

Férfiak: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m gátfutás, 400 m gát, rúdugrás, távolugrás, súlylökés, kalapácsvetés

Nők: 100 m, 200 m, 1500 m, 100 m gát, 400 m gát, magasugrás, rúdugrás, távolugrás