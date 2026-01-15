Nemzeti Sportrádió

Szűcs Tamás: Ezer százalék, hogy nem bánom meg a debreceni hosszabbítást

2026.01.15.
Szűcs Tamás a nagy érdeklődés dacára maradt a DVSC-nél (Fotó: Czinege Melinda)
A DVSC-vel 2029-ig hosszabbító Szűcs Tamás lapunknak elmondta, mi bírta maradásra, milyen perspektívát lát a klubjánál, mit tart a debreceni „jackpotnak”, illetve mit gondol azokról a hangokról, amely szerint a Loki felülteljesít.

– Volt klub, amely kifizette volna önért a szerződésében rögzített kivásárlási árat – hogyhogy hosszabbított?     
– Valóban jött értem ajánlat, de úgy éreztem, még nincs itt a váltás ideje – mondta a Nemzeti Sportnak Szűcs Tamás, a DVSC 20 éves középpályása, aki a minap írta alá új, 2029-ig érvényes szerződését a klubjával. – Annyira jó helyen és pozícióban vagyok Debrecenben, ami nagyon ritka egy játékos pályafutásában, megbecsülöm. 

– Mégis, mi bírta maradásra?    
– Fiatal korom ellenére megfordultam már egy-két csapatban, s mondhatom,  kivételes a debreceni közösség. Nálunk mindenki jóban van a másikkal, nincs széthúzás, klikkesedés, jól érezzük magunkat egymás társaságában. Rengeteget köszönhetek a klubnak és a vezetőedzőnknek, amit eddig is igyekeztem meghálálni. Nagyon jó a kapcsolatom Sergio Navarróval, akinek a keze alatt letisztultabb lett a játékom, sokat tanulhatok tőle. Szeretek Debrecenben futballozni, szeretem a közönségünket és azt, hogy rendre meccshangulat van a Nagyerdőben.

– Ha már a tanulást említette: miben kell fejlődnie ahhoz, hogy megérjen a szintlépésre?    
– Arra helyezzük a szakmai stábbal a hangsúlyt, hogy védekezésben, a labda nélküli játékban többet „szkenneljem” a pályát, és jobb döntéseket hozzak. Emellett többet kell használnom a bal lábamat a pályán, el kell jutnom oda, hogy ne csak jobbal próbáljak minden helyzetet megoldani.

– Nem fél attól, hogy a jövőben kevesebb lehetősége lesz erősebb klubba szerződni, amire a hírek szerint a télen minden esélye megvolt?      
– Úgy kalkulálok, hogy ha fenntartom vagy fokozom a teljesítményemet, minden lehetőségem meglesz, hogy a megfelelő pillanatban lépjek feljebb. Látva, mennyit fejlődtem az elmúlt fél évben, minden körülmény adva van a szintlépéshez, ezért bízom benne, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk meg. Elhihetik, nem hosszabbítok szerződést, ha nem látnám a jövőmet Debrecenben. Ezer százalék, hogy nem bánom meg ezt a lépést.

– Egy percre sem bizonytalanodott el a debreceni folytatást illetően?     
– Mérlegeltem az ajánlatokat, hiszen a pályafutásomról volt szó. Az összes forgatókönyvet lejátszottam a fejemben, de a körülöttem lévőket meghallgatva arra jutottam, a legjobb döntés ebben a helyzetben a hosszabbítás.

– A DVSC új vezérkarával ült tárgyalóasztalhoz. Milyen benyomást tett önre az angol tulajdonosi kör?     
– Az egyeztetések során Bogdán Ádámmal voltam kapcsolatban. Korrekt, következetes, hiteles sportvezető benyomását keltette, akivel jó leülni tárgyalni és komolyan lehet beszélni. Látom rajta az eltökéltséget: az a célja, hogy magasabb szintre emelje a DVSC-t.

– Sokan úgy tartják, a Loki a leginkább felülteljesítő klub az NB I-es idényben. Reális képet mutat a tabellán elfoglalt negyedik helyük?    
– Ha gyenge csapat lennénk, nem tartoznánk tizennyolc forduló után az élmezőnyhöz. Sokan nem értettük a felülteljesítéssel foglalkozó cikkeket – elfogadom, egy-két meccsen lehetett szerencsénk, na de hogy az egész szezonon keresztül… Nem kell ezekkel a címekkel foglalkoznunk, elég, ha tudjuk, mennyit dolgoztunk a sikerért. Ezer meg egy statisztika van ma már a futballban, amit mindenki úgy értelmez, ahogy akar, ám a végén csak az számít, mit mutat az eredményjelző, illetve hogy hányadik helyen végeztél a bajnokságban. Emlékszem, az előző idény feléhez érve rengetegen jósolták a mutatók alapján, hogy kiesünk az NB I-ből, mégis benn maradtunk.

– Mire vihetik az idényben?     
– Nem eretnek gondolat, hogy megőrizzük negyedik helyünket vagy még feljebb kapaszkodjunk a tabellán. Persze mi is kerülhetünk rossz szériába, amiből még akkor is nehéz kikerülni, ha jól játszunk. Az dönthet az idény végi helyezésünkről, miként reagálunk egy hullámvölgyre: benn ragadunk vagy kikecmergünk belőle. Az eddigiek alapján nem aggódom. Sergio Navarro egyik legfőbb erénye, hogy jelenlétével nyugalmat áraszt és magabiztosságot kölcsönöz nekünk. A személyisége tökéletesen illik a csapathoz – ezt tartom a debreceni jackpotnak.

– Ha minden a terve szerint alakul, mi jelentheti önnek a következő szintet?     
Nem mindenkinek ugyanaz az útja, nincs általános recept. Lehet, hogy ha eljön a klubváltás ideje, nagyot lépek, viszont az is elképzelhető, hogy egy köztes lépcsőfokra lesz szükségem a célom eléréséhez. Idővel szeretnék az öt topliga egyikében játszani – bízom benne, képes leszek elérni ezt a célt, ám most csak arra koncentrálok, hogy minél sikeresebb tavaszt zárjunk a DVSC-vel.

–  Szavaiból kitűnik, magabiztosan várja az önre váró kihívásokat.     
– Pedig Dániában futballozva elbizonytalanodtam abban, hogy megütöm a szintet. Noha mostanra úgy vélem, nagyon hasznos időszaka volt a pályafutásomnak a Köbenhavnnál töltött két év, felkészített az NB I-re, volt olyan időszak, amikor nagyon letört voltam és nem láttam a kiutat. Folyamatosan sérüléssel bajlódtam, nem lendültem formába, rosszul éreztem magam, viszont kimásztam a gödörből, amiről csak én tudom, mennyire mély volt. Azért is tulajdonítok olyan nagy jelentőséget a bizalomnak, mert Dániában megtapasztaltam, milyen az, amikor körön kívülre kerül az ember. Debrecenben viszont megbecsülnek, elismerik az erőfeszítéseimet – ezt szeretném meghálálni.

Szűcs Tamás kapcsán korábban már jeleztük, hogy egy olasz élvonalbeli csapat mellett a Ferencváros is ajánlatot tett érte, és a magyar bajnok információink szerint kifizette volna a középpályás szerződésében szereplő kivásárlási árat, de ő ennek ellenére a hosszabbítás  mellett döntött. Erről is nyilatkozott az M4 Sportnak Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója.

„Tamás nagyszerű, szűk másfél idény alatt az NB I egyik legkiemelkedőbb játékosává vált. Ősszel alapember volt, az U21-es válogatott csapatkapitánya, a klub és a magyar futball egyik legnagyobb értéke. Nagy lépés, hatalmas feladat volt az elején, hogy közösen meg tudjuk beszélni a hosszabbítást. Éreznie kellett, hogy szakmailag jó helyen van, emellett olyan szerződést tettünk elé, melynek köszönhetően a maradás mellett döntött. Ez egy nagy közös siker” – fogalmazott Bogdán Ádám Szűcs megtartása kapcsán.
BOGDÁN ÁDÁM: SZŰCS TAMÁS MEGTARTÁSA NAGY, KÖZÖS SIKER – A FRADI IS VITTE VOLNA

LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

18

10

5

3

36–17

+19

35

  2. Ferencvárosi TC

18

10

4

4

35–18

+17

34

  3. Paksi FC

18

9

6

3

39–26

+13

33

  4. Debreceni VSC

18

9

4

5

26–21

+5

31

  5. Puskás Akadémia

18

8

4

6

24–23

+1

28

  6. Kisvárda

18

8

3

7

22–29

–7

27

  7. Zalaegerszegi TE

18

6

6

6

29–26

+3

24

  8. Újpest FC

18

6

4

8

27–32

–5

22

  9. MTK Budapest

18

6

3

9

33–37

–4

21

10. Diósgyőri VTK

18

4

6

8

24–30

–6

18

11. Nyíregyháza 

18

3

5

10

19–34

–15

14

12. Kazincbarcika

18

3

2

13

17–38

–21

11

 

 

