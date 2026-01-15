Szűcs Tamás: Ezer százalék, hogy nem bánom meg a debreceni hosszabbítást
– Volt klub, amely kifizette volna önért a szerződésében rögzített kivásárlási árat – hogyhogy hosszabbított?
– Valóban jött értem ajánlat, de úgy éreztem, még nincs itt a váltás ideje – mondta a Nemzeti Sportnak Szűcs Tamás, a DVSC 20 éves középpályása, aki a minap írta alá új, 2029-ig érvényes szerződését a klubjával. – Annyira jó helyen és pozícióban vagyok Debrecenben, ami nagyon ritka egy játékos pályafutásában, megbecsülöm.
– Mégis, mi bírta maradásra?
– Fiatal korom ellenére megfordultam már egy-két csapatban, s mondhatom, kivételes a debreceni közösség. Nálunk mindenki jóban van a másikkal, nincs széthúzás, klikkesedés, jól érezzük magunkat egymás társaságában. Rengeteget köszönhetek a klubnak és a vezetőedzőnknek, amit eddig is igyekeztem meghálálni. Nagyon jó a kapcsolatom Sergio Navarróval, akinek a keze alatt letisztultabb lett a játékom, sokat tanulhatok tőle. Szeretek Debrecenben futballozni, szeretem a közönségünket és azt, hogy rendre meccshangulat van a Nagyerdőben.
– Ha már a tanulást említette: miben kell fejlődnie ahhoz, hogy megérjen a szintlépésre?
– Arra helyezzük a szakmai stábbal a hangsúlyt, hogy védekezésben, a labda nélküli játékban többet „szkenneljem” a pályát, és jobb döntéseket hozzak. Emellett többet kell használnom a bal lábamat a pályán, el kell jutnom oda, hogy ne csak jobbal próbáljak minden helyzetet megoldani.
– Nem fél attól, hogy a jövőben kevesebb lehetősége lesz erősebb klubba szerződni, amire a hírek szerint a télen minden esélye megvolt?
– Úgy kalkulálok, hogy ha fenntartom vagy fokozom a teljesítményemet, minden lehetőségem meglesz, hogy a megfelelő pillanatban lépjek feljebb. Látva, mennyit fejlődtem az elmúlt fél évben, minden körülmény adva van a szintlépéshez, ezért bízom benne, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk meg. Elhihetik, nem hosszabbítok szerződést, ha nem látnám a jövőmet Debrecenben. Ezer százalék, hogy nem bánom meg ezt a lépést.
– Egy percre sem bizonytalanodott el a debreceni folytatást illetően?
– Mérlegeltem az ajánlatokat, hiszen a pályafutásomról volt szó. Az összes forgatókönyvet lejátszottam a fejemben, de a körülöttem lévőket meghallgatva arra jutottam, a legjobb döntés ebben a helyzetben a hosszabbítás.
– A DVSC új vezérkarával ült tárgyalóasztalhoz. Milyen benyomást tett önre az angol tulajdonosi kör?
– Az egyeztetések során Bogdán Ádámmal voltam kapcsolatban. Korrekt, következetes, hiteles sportvezető benyomását keltette, akivel jó leülni tárgyalni és komolyan lehet beszélni. Látom rajta az eltökéltséget: az a célja, hogy magasabb szintre emelje a DVSC-t.
– Sokan úgy tartják, a Loki a leginkább felülteljesítő klub az NB I-es idényben. Reális képet mutat a tabellán elfoglalt negyedik helyük?
– Ha gyenge csapat lennénk, nem tartoznánk tizennyolc forduló után az élmezőnyhöz. Sokan nem értettük a felülteljesítéssel foglalkozó cikkeket – elfogadom, egy-két meccsen lehetett szerencsénk, na de hogy az egész szezonon keresztül… Nem kell ezekkel a címekkel foglalkoznunk, elég, ha tudjuk, mennyit dolgoztunk a sikerért. Ezer meg egy statisztika van ma már a futballban, amit mindenki úgy értelmez, ahogy akar, ám a végén csak az számít, mit mutat az eredményjelző, illetve hogy hányadik helyen végeztél a bajnokságban. Emlékszem, az előző idény feléhez érve rengetegen jósolták a mutatók alapján, hogy kiesünk az NB I-ből, mégis benn maradtunk.
– Mire vihetik az idényben?
– Nem eretnek gondolat, hogy megőrizzük negyedik helyünket vagy még feljebb kapaszkodjunk a tabellán. Persze mi is kerülhetünk rossz szériába, amiből még akkor is nehéz kikerülni, ha jól játszunk. Az dönthet az idény végi helyezésünkről, miként reagálunk egy hullámvölgyre: benn ragadunk vagy kikecmergünk belőle. Az eddigiek alapján nem aggódom. Sergio Navarro egyik legfőbb erénye, hogy jelenlétével nyugalmat áraszt és magabiztosságot kölcsönöz nekünk. A személyisége tökéletesen illik a csapathoz – ezt tartom a debreceni jackpotnak.
– Ha minden a terve szerint alakul, mi jelentheti önnek a következő szintet?
– Nem mindenkinek ugyanaz az útja, nincs általános recept. Lehet, hogy ha eljön a klubváltás ideje, nagyot lépek, viszont az is elképzelhető, hogy egy köztes lépcsőfokra lesz szükségem a célom eléréséhez. Idővel szeretnék az öt topliga egyikében játszani – bízom benne, képes leszek elérni ezt a célt, ám most csak arra koncentrálok, hogy minél sikeresebb tavaszt zárjunk a DVSC-vel.
– Szavaiból kitűnik, magabiztosan várja az önre váró kihívásokat.
– Pedig Dániában futballozva elbizonytalanodtam abban, hogy megütöm a szintet. Noha mostanra úgy vélem, nagyon hasznos időszaka volt a pályafutásomnak a Köbenhavnnál töltött két év, felkészített az NB I-re, volt olyan időszak, amikor nagyon letört voltam és nem láttam a kiutat. Folyamatosan sérüléssel bajlódtam, nem lendültem formába, rosszul éreztem magam, viszont kimásztam a gödörből, amiről csak én tudom, mennyire mély volt. Azért is tulajdonítok olyan nagy jelentőséget a bizalomnak, mert Dániában megtapasztaltam, milyen az, amikor körön kívülre kerül az ember. Debrecenben viszont megbecsülnek, elismerik az erőfeszítéseimet – ezt szeretném meghálálni.
|Szűcs Tamás kapcsán korábban már jeleztük, hogy egy olasz élvonalbeli csapat mellett a Ferencváros is ajánlatot tett érte, és a magyar bajnok információink szerint kifizette volna a középpályás szerződésében szereplő kivásárlási árat, de ő ennek ellenére a hosszabbítás mellett döntött. Erről is nyilatkozott az M4 Sportnak Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója.
„Tamás nagyszerű, szűk másfél idény alatt az NB I egyik legkiemelkedőbb játékosává vált. Ősszel alapember volt, az U21-es válogatott csapatkapitánya, a klub és a magyar futball egyik legnagyobb értéke. Nagy lépés, hatalmas feladat volt az elején, hogy közösen meg tudjuk beszélni a hosszabbítást. Éreznie kellett, hogy szakmailag jó helyen van, emellett olyan szerződést tettünk elé, melynek köszönhetően a maradás mellett döntött. Ez egy nagy közös siker” – fogalmazott Bogdán Ádám Szűcs megtartása kapcsán.
LABDARÚGÓ NB I
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
18
10
5
3
36–17
+19
35
|2. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|3. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
18
8
4
6
24–23
+1
28
|6. Kisvárda
18
8
3
7
22–29
–7
27
|7. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|8. Újpest FC
18
6
4
8
27–32
–5
22
|9. MTK Budapest
18
6
3
9
33–37
–4
21
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza
18
3
5
10
19–34
–15
14
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11