Szűcs Tamás: Ezer százalék, hogy nem bánom meg a debreceni hosszabbítást

– Volt klub, amely kifizette volna önért a szerződésében rögzített kivásárlási árat – hogyhogy hosszabbított?

– Valóban jött értem ajánlat, de úgy éreztem, még nincs itt a váltás ideje – mondta a Nemzeti Sportnak Szűcs Tamás, a DVSC 20 éves középpályása, aki a minap írta alá új, 2029-ig érvényes szerződését a klubjával. – Annyira jó helyen és pozícióban vagyok Debrecenben, ami nagyon ritka egy játékos pályafutásában, megbecsülöm.

– Mégis, mi bírta maradásra?

– Fiatal korom ellenére megfordultam már egy-két csapatban, s mondhatom, kivételes a debreceni közösség. Nálunk mindenki jóban van a másikkal, nincs széthúzás, klikkesedés, jól érezzük magunkat egymás társaságában. Rengeteget köszönhetek a klubnak és a vezetőedzőnknek, amit eddig is igyekeztem meghálálni. Nagyon jó a kapcsolatom Sergio Navarróval, akinek a keze alatt letisztultabb lett a játékom, sokat tanulhatok tőle. Szeretek Debrecenben futballozni, szeretem a közönségünket és azt, hogy rendre meccshangulat van a Nagyerdőben.

– Ha már a tanulást említette: miben kell fejlődnie ahhoz, hogy megérjen a szintlépésre?

– Arra helyezzük a szakmai stábbal a hangsúlyt, hogy védekezésben, a labda nélküli játékban többet „szkenneljem” a pályát, és jobb döntéseket hozzak. Emellett többet kell használnom a bal lábamat a pályán, el kell jutnom oda, hogy ne csak jobbal próbáljak minden helyzetet megoldani.

– Nem fél attól, hogy a jövőben kevesebb lehetősége lesz erősebb klubba szerződni, amire a hírek szerint a télen minden esélye megvolt?

– Úgy kalkulálok, hogy ha fenntartom vagy fokozom a teljesítményemet, minden lehetőségem meglesz, hogy a megfelelő pillanatban lépjek feljebb. Látva, mennyit fejlődtem az elmúlt fél évben, minden körülmény adva van a szintlépéshez, ezért bízom benne, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk meg. Elhihetik, nem hosszabbítok szerződést, ha nem látnám a jövőmet Debrecenben. Ezer százalék, hogy nem bánom meg ezt a lépést.

– Egy percre sem bizonytalanodott el a debreceni folytatást illetően?

– Mérlegeltem az ajánlatokat, hiszen a pályafutásomról volt szó. Az összes forgatókönyvet lejátszottam a fejemben, de a körülöttem lévőket meghallgatva arra jutottam, a legjobb döntés ebben a helyzetben a hosszabbítás.

– A DVSC új vezérkarával ült tárgyalóasztalhoz. Milyen benyomást tett önre az angol tulajdonosi kör?

– Az egyeztetések során Bogdán Ádámmal voltam kapcsolatban. Korrekt, következetes, hiteles sportvezető benyomását keltette, akivel jó leülni tárgyalni és komolyan lehet beszélni. Látom rajta az eltökéltséget: az a célja, hogy magasabb szintre emelje a DVSC-t.

– Sokan úgy tartják, a Loki a leginkább felülteljesítő klub az NB I-es idényben. Reális képet mutat a tabellán elfoglalt negyedik helyük?

– Ha gyenge csapat lennénk, nem tartoznánk tizennyolc forduló után az élmezőnyhöz. Sokan nem értettük a felülteljesítéssel foglalkozó cikkeket – elfogadom, egy-két meccsen lehetett szerencsénk, na de hogy az egész szezonon keresztül… Nem kell ezekkel a címekkel foglalkoznunk, elég, ha tudjuk, mennyit dolgoztunk a sikerért. Ezer meg egy statisztika van ma már a futballban, amit mindenki úgy értelmez, ahogy akar, ám a végén csak az számít, mit mutat az eredményjelző, illetve hogy hányadik helyen végeztél a bajnokságban. Emlékszem, az előző idény feléhez érve rengetegen jósolták a mutatók alapján, hogy kiesünk az NB I-ből, mégis benn maradtunk.

– Mire vihetik az idényben?

– Nem eretnek gondolat, hogy megőrizzük negyedik helyünket vagy még feljebb kapaszkodjunk a tabellán. Persze mi is kerülhetünk rossz szériába, amiből még akkor is nehéz kikerülni, ha jól játszunk. Az dönthet az idény végi helyezésünkről, miként reagálunk egy hullámvölgyre: benn ragadunk vagy kikecmergünk belőle. Az eddigiek alapján nem aggódom. Sergio Navarro egyik legfőbb erénye, hogy jelenlétével nyugalmat áraszt és magabiztosságot kölcsönöz nekünk. A személyisége tökéletesen illik a csapathoz – ezt tartom a debreceni jackpotnak.

– Ha minden a terve szerint alakul, mi jelentheti önnek a következő szintet?

– Nem mindenkinek ugyanaz az útja, nincs általános recept. Lehet, hogy ha eljön a klubváltás ideje, nagyot lépek, viszont az is elképzelhető, hogy egy köztes lépcsőfokra lesz szükségem a célom eléréséhez. Idővel szeretnék az öt topliga egyikében játszani – bízom benne, képes leszek elérni ezt a célt, ám most csak arra koncentrálok, hogy minél sikeresebb tavaszt zárjunk a DVSC-vel.

– Szavaiból kitűnik, magabiztosan várja az önre váró kihívásokat.

– Pedig Dániában futballozva elbizonytalanodtam abban, hogy megütöm a szintet. Noha mostanra úgy vélem, nagyon hasznos időszaka volt a pályafutásomnak a Köbenhavnnál töltött két év, felkészített az NB I-re, volt olyan időszak, amikor nagyon letört voltam és nem láttam a kiutat. Folyamatosan sérüléssel bajlódtam, nem lendültem formába, rosszul éreztem magam, viszont kimásztam a gödörből, amiről csak én tudom, mennyire mély volt. Azért is tulajdonítok olyan nagy jelentőséget a bizalomnak, mert Dániában megtapasztaltam, milyen az, amikor körön kívülre kerül az ember. Debrecenben viszont megbecsülnek, elismerik az erőfeszítéseimet – ezt szeretném meghálálni.

Szűcs Tamás kapcsán korábban már jeleztük, hogy egy olasz élvonalbeli csapat mellett a Ferencváros is ajánlatot tett érte, és a magyar bajnok információink szerint kifizette volna a középpályás szerződésében szereplő kivásárlási árat, de ő ennek ellenére a hosszabbítás mellett döntött. Erről is nyilatkozott az M4 Sportnak Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója.



„Tamás nagyszerű, szűk másfél idény alatt az NB I egyik legkiemelkedőbb játékosává vált. Ősszel alapember volt, az U21-es válogatott csapatkapitánya, a klub és a magyar futball egyik legnagyobb értéke. Nagy lépés, hatalmas feladat volt az elején, hogy közösen meg tudjuk beszélni a hosszabbítást. Éreznie kellett, hogy szakmailag jó helyen van, emellett olyan szerződést tettünk elé, melynek köszönhetően a maradás mellett döntött. Ez egy nagy közös siker” – fogalmazott Bogdán Ádám Szűcs megtartása kapcsán. BOGDÁN ÁDÁM: SZŰCS TAMÁS MEGTARTÁSA NAGY, KÖZÖS SIKER – A FRADI IS VITTE VOLNA

