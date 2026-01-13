Szerdai sportműsor: Málta–Magyarország a póló Eb-n, DVSC–FTC rangadó a női kézilabda-bajnokságban

JANUÁR 14., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

Kazincbarcika–Karcagi SC (NB II)

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

ELŐDÖNTŐ

18.00: Szenegál–Egyiptom, Tangier

21.00: Marokkó–Nigéria, Rabat

ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Chelsea–Arsenal (Tv: Match4)

NÉMET BUNDESLIGA

17. FORDULÓ

18.30: Wolfsburg–St. Pauli (Tv: Arena4)

20.30: Hoffenheim–Mönchengladbach

20.30: 1. FC Köln–Bayern München (Tv: Arena4)

20.30: RB Leipzig–Freiburg

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ, PÓTOLT MÉRKŐZÉSEK

18.30: Napoli–Parma (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Lecce

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Alavés–Rayo Vallecano

21.00: Albacete (II.)–Real Madrid (Tv: Sport1)

21.00: Real Betis–Elche (Tv: Sport2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

15. FORDULÓ

18.30: Al-Ahli–Al-Tavon (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

NŐI NB I

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Győri Audi ETO KC

18.00: Moyra-Budaörs–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: DVSC Schaeffler–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ, F-CSOPORT

18.00: DVTK Hun-Therm–Zaragoza (spanyol) (Tv: Duna World)

FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ, K-CSOPORT

19.15: Sopot (lengyel)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ

19.30: Partizan Beograd (szerb)–Olympiakosz (görög)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ tuti 1007 (Tv: Sport2)

MŰKORCSOLYA

Európa-bajnokság, Sheffield

14.00: páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) (Tv: M4 Sport)

18.00: női rövidprogram (Zsembery Katinka)

RÖPLABDA

Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz

15.30: MÁV Előre Foxconn–MOK Mursa Osijek (horvát), Zágráb

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Vidux-Szegedi RSE–Fino Kaposvár

19.00: Prestige Fitness PSE–Kecskeméti RC

20.00: DEAC–TFSE

Női CEV-kupa, nyolcaddöntő, visszavágó

19.00: Volley Mulhouse Alsace (francia)–MBH-Békéscsaba

Női Challenge-kupa, nyolcaddöntő, visszavágó

20.00: Megabox group Vallefoglia (olasz)–Fatum Nyíregyháza

Női Extraliga, alapszakasz

19.00: Vasas SC–UTE

SZNÚKER

Masters, London

14.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

14.15: Sílövészet, világkupa, nők, váltó, Ruhpolding (Tv: Eurosport2)

15.50: Alpesi sí, világkupa, párhuzamos szlalom, 2. futam, Bad Gastein (Tv: Eurosport2)

TENISZ

ATP, Adelaide

5.30 körül: egyes, nyolcaddöntő: Fucsovics Márton–Alekszandr Sevcsenko (kazah)

ATP, Auckland

6.00: egyes, nyolcaddöntő: Marozsán Fábián–Casper Ruud (norvég, 2.)

WTA, Adelaide

8.30: páros, negyeddöntő: Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai)–Katerina Siniaková, Csang Suaj (cseh, kínai, 2.)

WTA, Hobart

4.00: egyes, nyolcaddöntő: Bondár Anna–Tatjana Maria (német, 6.)

TEREPRALI

Dakar rali, 10. szakasz, Bisa–Bisa (371 km)

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A-CSOPORT

12.45: Málta–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Franciaország–Montenegró

C-CSOPORT

15.15: Hollandia–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

20.30: Izrael–Szerbia

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Ballai Attila, Csonka Zsófia, Harsányi Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Hogyan alakul az európai bajnokságok erősorrendje? Vendég: Bánki József

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Csütörtökön kezdődik a férfi kézilabda Eb

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

12.45: Vízilabda, élő közvetítés a Málta–Magyarország Eb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Fagypont téli olimpiai magazin: Spiller István, Kovács Erika, Tóth Attila, Virányi Zsolt

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Spiller István, Thury Gábor

17.00: Interjúk a Nemzeti Sport Gáláról

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Vívás, beszélgetés Koch Mátéval

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Jó András

18.00: Kézilabda, élő közvetítés a Debrecen–FTC női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György. Kosárlabda, élő közvetítés a DVTK–Zaragoza női Euroliga-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Károlyi Andrea

20.00: Kézilabda, a férfi Európa-bajnokság felvezetése Marosán Györggyel

21.30: Röplabda, interjú Kőnig Gáborral, az U18-as női röplabda-válogatott szövetségi kapitányával, az Év utánpótlásedzőjével

22.30: Sportvilág