Szerdai sportműsor: Málta–Magyarország a póló Eb-n, DVSC–FTC rangadó a női kézilabda-bajnokságban
JANUÁR 14., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE
Kazincbarcika–Karcagi SC (NB II)
AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
ELŐDÖNTŐ
18.00: Szenegál–Egyiptom, Tangier
21.00: Marokkó–Nigéria, Rabat
ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Chelsea–Arsenal (Tv: Match4)
NÉMET BUNDESLIGA
17. FORDULÓ
18.30: Wolfsburg–St. Pauli (Tv: Arena4)
20.30: Hoffenheim–Mönchengladbach
20.30: 1. FC Köln–Bayern München (Tv: Arena4)
20.30: RB Leipzig–Freiburg
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ, PÓTOLT MÉRKŐZÉSEK
18.30: Napoli–Parma (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Lecce
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Alavés–Rayo Vallecano
21.00: Albacete (II.)–Real Madrid (Tv: Sport1)
21.00: Real Betis–Elche (Tv: Sport2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
15. FORDULÓ
18.30: Al-Ahli–Al-Tavon (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
19.15: Hydro Fehérvár AV19–HC Bolzano (olasz)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
NŐI NB I
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Győri Audi ETO KC
18.00: Moyra-Budaörs–Motherson Mosonmagyaróvári KC
18.00: DVSC Schaeffler–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ, F-CSOPORT
18.00: DVTK Hun-Therm–Zaragoza (spanyol) (Tv: Duna World)
FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ, K-CSOPORT
19.15: Sopot (lengyel)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ
19.30: Partizan Beograd (szerb)–Olympiakosz (görög)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ tuti 1007 (Tv: Sport2)
MŰKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Sheffield
14.00: páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) (Tv: M4 Sport)
18.00: női rövidprogram (Zsembery Katinka)
RÖPLABDA
Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz
15.30: MÁV Előre Foxconn–MOK Mursa Osijek (horvát), Zágráb
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Fino Kaposvár
19.00: Prestige Fitness PSE–Kecskeméti RC
20.00: DEAC–TFSE
Női CEV-kupa, nyolcaddöntő, visszavágó
19.00: Volley Mulhouse Alsace (francia)–MBH-Békéscsaba
Női Challenge-kupa, nyolcaddöntő, visszavágó
20.00: Megabox group Vallefoglia (olasz)–Fatum Nyíregyháza
Női Extraliga, alapszakasz
19.00: Vasas SC–UTE
SZNÚKER
Masters, London
14.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
14.15: Sílövészet, világkupa, nők, váltó, Ruhpolding (Tv: Eurosport2)
15.50: Alpesi sí, világkupa, párhuzamos szlalom, 2. futam, Bad Gastein (Tv: Eurosport2)
TENISZ
ATP, Adelaide
5.30 körül: egyes, nyolcaddöntő: Fucsovics Márton–Alekszandr Sevcsenko (kazah)
ATP, Auckland
6.00: egyes, nyolcaddöntő: Marozsán Fábián–Casper Ruud (norvég, 2.)
WTA, Adelaide
8.30: páros, negyeddöntő: Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai)–Katerina Siniaková, Csang Suaj (cseh, kínai, 2.)
WTA, Hobart
4.00: egyes, nyolcaddöntő: Bondár Anna–Tatjana Maria (német, 6.)
TEREPRALI
Dakar rali, 10. szakasz, Bisa–Bisa (371 km)
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A-CSOPORT
12.45: Málta–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Franciaország–Montenegró
C-CSOPORT
15.15: Hollandia–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
20.30: Izrael–Szerbia
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Ballai Attila, Csonka Zsófia, Harsányi Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Hogyan alakul az európai bajnokságok erősorrendje? Vendég: Bánki József
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Csütörtökön kezdődik a férfi kézilabda Eb
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
12.45: Vízilabda, élő közvetítés a Málta–Magyarország Eb-csoportmérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Fagypont téli olimpiai magazin: Spiller István, Kovács Erika, Tóth Attila, Virányi Zsolt
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Spiller István, Thury Gábor
17.00: Interjúk a Nemzeti Sport Gáláról
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Vívás, beszélgetés Koch Mátéval
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Jó András
18.00: Kézilabda, élő közvetítés a Debrecen–FTC női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György. Kosárlabda, élő közvetítés a DVTK–Zaragoza női Euroliga-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Károlyi Andrea
20.00: Kézilabda, a férfi Európa-bajnokság felvezetése Marosán Györggyel
21.30: Röplabda, interjú Kőnig Gáborral, az U18-as női röplabda-válogatott szövetségi kapitányával, az Év utánpótlásedzőjével
22.30: Sportvilág