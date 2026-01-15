A Puskás Akadémia játékosát orvosi vizsgálatra várják Újpesten – NS-infó
Patrizio Stronati öt éve, 2021 januárjában szerződött Magyarországra, a Puskás Akadémiához, melynél sokáig alapembernek számított (eddig összesen 125 meccsen játszott az NB I-ben, ezeken három gólt szerzett). Tavaly 2027-ig szerződést is hosszabbított a felcsútiakkal a négyszeres cseh válogatott védő. A mostani idényben azonban csak kilenc meccsen szerepelt az NB I-ben, így nem meglepő, hogy a több játéklehetőség reményében váltana.
A csakfoci.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy az Újpest szerződtetné, sőt információink szerint az elvi egyezség már megszületett a felek között az átigazolásáról, és már orvosi vizsgálatra várják a cseh játékost Újpesten.
Stronati jelenleg még a Puskás Akadémiával edzőtáborozik Spanyolországban, ahonnan a héten térnek haza a felcsútiak, azt követően vehet részt a védő orvosi vizsgálaton a fővárosiaknál. Ha minden a tervek szerint alakul, akár még a héten szerződést is köthet.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Zoárd, Patrizio Stronati (cseh, Újpest)