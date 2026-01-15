Nemzeti Sportrádió

A Puskás Akadémia játékosát orvosi vizsgálatra várják Újpesten – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
Vágólapra másolva!
2026.01.15. 13:18
null
Patrizio Stronati öt év után távozhat a Puskás Akadémiáétól (Fotó: Czinege Melinda, archív)
Címkék
Újpest NB I Puskás Akadémia FC magyar átigazolás Patrizio Stronati
A Nemzeti Sport értesülései szerint a Puskás Akadémia 31 éves, négyszeres cseh válogatott védőjét, Patrizio Stronatit a héten orvosi vizsgálatra várják Újpesten, a klubok szóban megállapodtak az átigazolásáról.

 

Patrizio Stronati öt éve, 2021 januárjában szerződött Magyarországra, a Puskás Akadémiához, melynél sokáig alapembernek számított (eddig összesen 125 meccsen játszott az NB I-ben, ezeken három gólt szerzett). Tavaly 2027-ig szerződést is hosszabbított a felcsútiakkal a négyszeres cseh válogatott védő. A mostani idényben azonban csak kilenc meccsen szerepelt az NB I-ben, így nem meglepő, hogy a több játéklehetőség reményében váltana.

A csakfoci.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy az Újpest szerződtetné, sőt információink szerint az elvi egyezség már megszületett a felek között az átigazolásáról, és már orvosi vizsgálatra várják a cseh játékost Újpesten.

Stronati jelenleg még a Puskás Akadémiával edzőtáborozik Spanyolországban, ahonnan a héten térnek haza a felcsútiak, azt követően vehet részt a védő orvosi vizsgálaton a fővárosiaknál. Ha minden a tervek szerint alakul, akár még a héten szerződést is köthet.


TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)
Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál) 


TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Zoárd, Patrizio Stronati (cseh, Újpest)


 

 

Újpest NB I Puskás Akadémia FC magyar átigazolás Patrizio Stronati
Legfrissebb hírek

Szűcs Tamás: Ezer százalék, hogy nem bánom meg a debreceni hosszabbítást

Labdarúgó NB I
2 órája

A Szeged megerősítette a volt NB I-es védő érkezését

Labdarúgó NB II
4 órája

Majdnem kétméteres osztrák csatárt igazolt a Nyíregyháza – hivatalos

Labdarúgó NB I
17 órája

Naby Keita végleg a Ferencváros játékosa lett – hivatalos

Labdarúgó NB I
19 órája

Felkészülés: a Kazincbarcika egy góllal legyőzte a Karcagot

Labdarúgó NB I
20 órája

Erste Liga: véget ért az Újpest korábbi válogatott csatárának idénye

Jégkorong
21 órája

Megvan Nikolics Nemanja első igazolása Székesfehérváron

Labdarúgó NB II
22 órája

A Fradi nem fogadta el az első angol ajánlatot sem; a Lazio lemond Tóth Alexről

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:25
Ezek is érdekelhetik