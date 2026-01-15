A Puskás Akadémia játékosát orvosi vizsgálatra várják Újpesten – NS-infó

Patrizio Stronati öt éve, 2021 januárjában szerződött Magyarországra, a Puskás Akadémiához, melynél sokáig alapembernek számított (eddig összesen 125 meccsen játszott az NB I-ben, ezeken három gólt szerzett). Tavaly 2027-ig szerződést is hosszabbított a felcsútiakkal a négyszeres cseh válogatott védő. A mostani idényben azonban csak kilenc meccsen szerepelt az NB I-ben, így nem meglepő, hogy a több játéklehetőség reményében váltana.

A csakfoci.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy az Újpest szerződtetné, sőt információink szerint az elvi egyezség már megszületett a felek között az átigazolásáról, és már orvosi vizsgálatra várják a cseh játékost Újpesten.



Stronati jelenleg még a Puskás Akadémiával edzőtáborozik Spanyolországban, ahonnan a héten térnek haza a felcsútiak, azt követően vehet részt a védő orvosi vizsgálaton a fővárosiaknál. Ha minden a tervek szerint alakul, akár még a héten szerződést is köthet.



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Bodnár Gergő (Zalaegerszegi TE FC), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia), Patrizio Stronati (cseh, Puskás Akadémia)

Távozók: André Duarte* (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Iuri Medeiros (portugál)



TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Magyar Zsolt (Aqvital FC Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Zoárd, Patrizio Stronati (cseh, Újpest)



