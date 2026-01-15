Népsport: a Stasi tíz bajnoki címet nyert az NDK-ban

A száraz tények: a Berliner Fussball Club Dynamo egy német labdarúgóklub Berlin Lichtenberg kerületének Alt-Hohenschönhausen városrészében. A csapat a Regionalliga Nordostban, a német labdarúgás negyedik osztályában szerepel. Nem volt ez mindig így.

A kezdet persze nem volt sokkal fényesebb, hiszen amikor 1954. október 1-jén megalakult az anyaegyesület SC Dynamo Berlin, és a szovjet katonai megszállási zónában szovjet mintára létrehozott Dynamo sportszövetség része lett (egyebek mellett a Dresdennel együtt), még a keletnémet futball, no meg maga a sport státusza is tisztázatlan volt, az NDK labdarúgó-szövetsége (DFV) például csak 1958-ban kezdte meg önálló működését.

Az SC Dynamo Berlin első trófeáját az 1959-es Keletnémet Kupában szerezte meg, ennek ellenére a csapat nem indulhatott az 1960–1961-es Kupagyőztesek Európa-kupájában, mivel az NDK-s szövetség úgy döntött, hogy a helyi rivális, bajnoki ezüstérmes ASK Vorwärts Berlin alkalmasabb induló lesz.

A keletnémet labdarúgást 1965–1966-os átszervezése eredményeként a tíz, újonnan létrehozott labdarúgóklub között ott volt a hatvan éve, 1966. január 15-én megalakuló FC Dynamo is, elnökévé Manfred Kirstét választották, ennél is fontosabb, hogy az együttes sorsát hosszú évtizedekre meghatározó döntésként tiszteletbeli elnökként Erich Mielke került az élére.

A mindenható Erich Mielke

Nála keményvonalasabb kommunistát rajzolni sem lehetne, és nemcsak azért, mert 1957-től a berlini fal 1989-es leomlásáig ő állt a hírhedt keletnémet állambiztonsági minisztérium, a Stasi (Ministerium für Staatssicherheit) élén. Már 1925-ben belépett Németország Kommunista Pártjába, egy rendőrgyilkosság miatt 1931-ben Sztálin Szovjetuniójába menekült, harcolt internacionalista „mezben” a spanyol polgárháborúban, és csak a világháború végén, 1945-ben tért vissza Berlinbe. Ahol a történelem egyik legvisszataszítóbb államában felügyelte az általa és elvtársai által elképzelt rendet.

És a berlini FC Dynamót. Amely hivatalosan a Belügyminisztérium klubja lett, ám Mielke révén idővel személyes, szervezeti és pénzügyi támogatást is kapott az állambiztonsági minisztériumtól. Ettől még 1967-ben kiesett a másodosztályba, alighanem ez kellett ahhoz, hogy új alapokon, a rendszer minden létező támogatását megkapva felemelkedjen, és a hetvenes évek végétől példátlan szárnyalásba kezdjen.

Először is bejutott a Keletnémet Kupa 1971-es döntőjébe, ezt elbukta, ám második helyezettként is kvalifikálta magát az 1971–1972-es KEK-sorozatba. Itt tizenegyesekkel kiverte a walesi Cardiff Cityt, aztán a belga Beerschotot és a svéd Atvidaberget, és máris az elődöntőben találta magát. Meilke nyilván boldog volt, hogy nem a Bayern Münchent sorsolták mellé, ideológiailag mégiscsak jobb volt az abszolút testvércsapat moszkvai Dinamo ellenében kiesni.

Ekkorra ráadásul a Berlinben csúcsriválisnak számító „Honvédot”, a Vorwärts Berlint az Odera-menti (azaz keletnémet) Frankfurtba helyezték át, ezzel pedig vezényszóra a Dynamóé lett az addig a Vorwärts utánpótlását adó összes fővárosi kerület is.

Fura, de az egyetlen olyan nemzetközi tornán, amelyre az NDK kvalifikált, az 1974-es világbajnokságon (ennek a csoportkörében játszották a történelem első és utolsó NDK–NSZK meccsét, amelyet a későbbi világbajnok Beckenbauerék ellen a keletiek nyertek meg!), mindössze egy berlini játékos volt az NDK keretében: Reinhard Lauck. Két évvel később, a montreali olimpián aranyérmes „amatőr” keletnémet válogatottban Lauck mellett Hans-Jürgen Riediger képviselte a Dynamo Berlint.

A Berlin előtt a másik Dynamo, a Dresden uralta a keletnémet futballt, élén ugyancsak egy Stasi-vezetővel, Horst Böhm vezérőrnaggyal. Csakhogy a drezdaiak hatodik bajnoki címének ünneplésekor 1978-ban Erich Mielke megjelent a díszvacsorán… „Már elég bajnoki címet szereztetek, mostantól a Dynamo Berlin veszi át a helyeteket…” – mondta, és Drezdában tudták, mi következik.

Az NDK labdarúgását 1979 és 1988 korábban sosem látott fölénnyel uralták a berliniek (a mai Bayern aztán a 2010-es évek elejétől náluk is masszívabb, immár össznémet győzelmi sorozatot tudott kiépíteni 11 salátástállal), akik Jürgen Bogs vezetőedző irányításával a rendszertől és az elszakított keleti országrésztől búcsúzóban az elsőre és utolsó kiírt NDK-s Szuperkupát is megnyerték a 28 évig stabilan álló fal leomlása előtt három hónappal, 1989-ben. (A tízből az 1983-as bajnoki siker veretlenül született meg, erre legközelebb 2024-ben Németországban a Bayer Leverkusen volt képes.)

A győzelmek ellenére a klubot a rivális szurkolók, ergo a közvélemény gyakran vádolta azzal, hogy bírói részrehajlással, a játékvezetők manipulációjával és politikai nyomással éri el eredményeit. Az NDK-ban a játékvezetők nem csupán állami alkalmazottak voltak, de kifejezetten a párt iránti lojalitás alapján értékelték őket, előmenetelük, külföldi megbízatásaik, sőt civil karrierjük is politikai megítélésüktől függött.

Mielke futballbíráskodással kapcsolatos hatása nem klasszikus, utasításokon alapuló rendszer volt, sokkal inkább a félelemre épített. A bírók tudták, melyik klub mögött áll az országos politika, és hogy a kétes szituációkban hozott döntéseiknek milyen következményeik lehettek. És Mielke erre az öncenzúrára bátran építhetett.

A legismertebb példa az 1986. márciusi Lokomotiv Leipzig–Dynamo Berlin mérkőzés, ahol az indokolatlan hosszabbításban megítélt jogtalan büntető gyakorlatilag a bajnoki címről döntött. A Leipzig a rendes játékidő végén 1–0-ra vezetett, a lipcsei stadion ünnepelt, amikor is Bernd Stumpf játékvezető minden különösebb ok nélkül addig vezette a találkozót, amíg a 94. percben (ennyi hosszabbítás akkoriban szinte sohasem fordult elő), végre tizenegyest adhatott a Dynamónak, az 1–1-gyel pedig sorozatban nyolcadik bajnoki aranyérmét is behúzta a berlini címvédő.

A lipcsei közönség őrjöngött, különböző tárgyakat dobált a pályára, a mérkőzés után országos felháborodás tört ki, ráadásul az esetet ritka kivételként valódi retorzió követte: Stumpfot az NDK-ban életre szóló eltiltással sújtották (ezen később enyhítettek), nemzetközi bírói karrierje véget ért, az eredményt azonban nem változtatták meg.

Az első idény, amelyben már Stasi-klubként játszott a Dynamo

A Stasi-kapcsolat nem önmagában sportbeli támogatást jelentett: Erich Mielke rendszeresen jelen volt mérkőzéseken, a legjobb játékosokat pedig magától értetődően igyekezett a Dynamóba kényszeríteni. A klub feltételrendszere messze az átlag fölött állt az NDK-ban, ami kellett a bajnoki címekhez, de egyúttal a gyűlölet és gyanakvás tárgyává is tette a Berlint.

A Die Wende (a német rendszerváltás) idején aztán a BFC Dynamo „itt sem voltunk” alapon felvette a semleges FC Berlin nevet, erőszakos szurkolóival azonban az újraegyesült Németországban épp úgy csak a baj volt, ahogyan úgy általában a leharcolt keleti országrésszel is. A klub egyszer majdnem feljutott a Bundesliga 2-be, játékosainak jelentős részét elveszítette, és mert ekkor már semmi jelentősége sem volt, 1999-ben visszavette régi nevét, a Berliner FC Dynamót is. Ma már csak egy kiscsapat, így is van rendjén.

Erich Mielke ellen az 1931-es gyilkossági ügy miatt hatvan évvel később emeltek vádat, de egészségi állapota miatt végül az itt kiszabott hatéves börtönbüntetést sem kellett letölteni, 2000-ben hunyt el egy berlini idősek otthonában. Ő fordított esetben máshogy intézte volna, ebben biztosak lehetünk.