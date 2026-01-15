Nemzeti Sportrádió

Magyarul nyilatkozott a hollandok játékosa a férfi vízi Eb-n, szerinte válogatottunk az aranyéremre is esélyes

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.15. 12:35
Fotó: Getty Images
Címkék
Sebastian Hessels holland férfi vízilabda-válogatott férfi vízilabda Eb
Magyarul nyilatkozott az M4 Sportnak Sebastian Hessels, a holland férfi vízilabda-válogatott játékosa. A 2021 óta a magyar élvonalban játszó játékos beszélt a magyar és a holland vízilabda közötti különbségekről, a magyar csapat esélyeiről, valamint a holland válogatott fejlődéséről is.

„Magyarországon elég nagy a vízilabda, az már sokat elmond, hogy ti is itt vagytok, míg tőlünk nincs itt senki. A különbség látszódik a bajnokságban, vagy a válogatott számára elérhető eszközökben, de mi azzal is jól fogunk játszani, ami nekünk van” – mondta Sebastian Hessels.

A 24 éves szélső kiváló magyartudása egyébként nem véletlen: édesanyja Fülöp Beatrix magyar bajnok vízilabdázó, s ikertestvérével, Benjaminnal 2021 óta szerepelnek az ob I-ben.

„Két-három héttel ezelőtt a horvátok ellen sikerült nyerni, majd a magyarok ellen is szoros meccset játszottunk. Ez szerintem azt mutatja, hogy mi is fölfelé megyünk” – vélekedett Hessels, majd kitért a magyar csapat esélyeire.

„Igen, főleg ha Csoma Kristóf sok labdát kivéd” – válaszolta arra a kérdésre, hogy esélyesnek tartja-e Varga Zsolt együttesét a végső sikerre. 

 

Sebastian Hessels holland férfi vízilabda-válogatott férfi vízilabda Eb
Legfrissebb hírek

Férfi vízilabda Eb: pontelőnyről kezdhetjük a középdöntőt

Vízilabda
16 órája

Spanyolország nyert, Hollandiával kezdünk a férfi vízilabda Eb középdöntőjében

Vízilabda
17 órája

Huszonegy gólig meg sem állt a magyar férfi vízilabda-válogatott Málta ellen

Vízilabda
Tegnap, 12:33

Csapatként nyertük meg a párharcot Montenegró ellen a vízilabda Eb-n

Vízilabda
Tegnap, 6:35

Megvan az olaszok és a románok második győzelme a férfi vízilabda Eb-n

Vízilabda
2026.01.13. 22:15

Horvátország 11 góllal nyert Grúzia ellen a férfi vízilabda Eb-n

Vízilabda
2026.01.13. 17:11

Szécsi Zoltán: Nagyon jó mentalitású ez a magyar férfi vízilabda-válogatott

Vízilabda
2026.01.12. 19:50

A magyar válogatott a Montenegró elleni győzelemmel csoportelsőként jutott tovább az Eb-n

Vízilabda
2026.01.12. 16:28
Ezek is érdekelhetik