Magyarul nyilatkozott a hollandok játékosa a férfi vízi Eb-n, szerinte válogatottunk az aranyéremre is esélyes

„Magyarországon elég nagy a vízilabda, az már sokat elmond, hogy ti is itt vagytok, míg tőlünk nincs itt senki. A különbség látszódik a bajnokságban, vagy a válogatott számára elérhető eszközökben, de mi azzal is jól fogunk játszani, ami nekünk van” – mondta Sebastian Hessels.

A 24 éves szélső kiváló magyartudása egyébként nem véletlen: édesanyja Fülöp Beatrix magyar bajnok vízilabdázó, s ikertestvérével, Benjaminnal 2021 óta szerepelnek az ob I-ben.

„Két-három héttel ezelőtt a horvátok ellen sikerült nyerni, majd a magyarok ellen is szoros meccset játszottunk. Ez szerintem azt mutatja, hogy mi is fölfelé megyünk” – vélekedett Hessels, majd kitért a magyar csapat esélyeire.

„Igen, főleg ha Csoma Kristóf sok labdát kivéd” – válaszolta arra a kérdésre, hogy esélyesnek tartja-e Varga Zsolt együttesét a végső sikerre.