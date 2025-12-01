KS-ajánló: a Balaton bűvöletében

F. Tóth Gábor elhivatott fotográfus és megszállott vitorlázó jórészt az elmúlt húsz év Kékszalagjain készített leggyönyörűbb balatoni felvételeit rendezte elegáns kiállítású kötetbe. A mesteri grafikai kivitel Molnár Gábor, a könyv szerkezetét meghatározó szöveg Ruják István olimpikon vitorlázó, újságíró szakértelmét dicséri. A kiadványban olvashatunk Európa leghosszabb tókerülő versenyének történetéről, legdrámaibb eseményeiről, a legendás hajókról, legénységekről, kapitányokról, a tó évszakról évszakra változó arcáról, a balatoni lét semmihez sem hasonlítható hangulatáról.

A november 20-án a szerzőkkel folytatott beszélgetés keretében a budapesti Bajza utca egyik ékességében, a felújított modernista műremekben, a Walter Rózsi-villában bemutatott könyv tökéletes karácsonyi ajándék lehet a Balaton, a vitorlázás vagy a fotózás szerelmeseinek.

Borító: keménytáblás, cérnafűzött, 4 oldal 5+0 szín CMYK + Pantone UV, 1 oldal matt fólia

Belső oldalak: fényes-matt műnyomó papír, 150 g/m² I Méret: 265 × 230 mm

Oldalszám: 304 I Nyelv: magyar és angol I Ár: 19 990 forint F. Tóth Gábor, Ruják István: Balatoni vitorlák/Sails on the lake Balaton

Fotók: F. Tóth Gábor

