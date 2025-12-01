Nemzeti Sportrádió

KS-ajánló: a Balaton bűvöletében

Vágólapra másolva!
2025.12.01. 16:49
null
Címkék
KS-ajánló Balaton Képes Sport könyv
Balaton – színeket, illatokat, képeket, emlékeket előhívó szó. Ki tudja, hányadik könyv készült róla – elegáns kivitelben, egy elhivatott vitorlázó-fotográfus perspektívájából.

F. Tóth Gábor elhivatott fotográfus és megszállott vitorlázó jórészt az elmúlt húsz év Kékszalagjain készített leggyönyörűbb balatoni felvételeit rendezte elegáns kiállítású kötetbe. A mesteri grafikai kivitel Molnár Gábor, a könyv szerkezetét meghatározó szöveg Ruják István olimpikon vitorlázó, újságíró szakértelmét dicséri. A kiadványban olvashatunk Európa leghosszabb tókerülő versenyének történetéről, legdrámaibb eseményeiről, a legendás hajókról, legénységekről, kapitányokról, a tó évszakról évszakra változó arcáról, a balatoni lét semmihez sem hasonlítható hangulatáról.

A november 20-án a szerzőkkel folytatott beszélgetés keretében a budapesti Bajza utca egyik ékességében, a felújított modernista műremekben, a Walter Rózsi-villában bemutatott könyv tökéletes karácsonyi ajándék lehet a Balaton, a vitorlázás vagy a fotózás szerelmeseinek.

Borító: keménytáblás, cérnafűzött, 4 oldal 5+0 szín CMYK + Pantone UV, 1 oldal matt fólia
Belső oldalak: fényes-matt műnyomó papír, 150 g/m² I Méret: 265 × 230 mm
Oldalszám: 304 I Nyelv: magyar és angol I Ár: 19 990 forint
F. Tóth Gábor, Ruják István: Balatoni vitorlák/Sails on the lake Balaton  

 

Fotók: F. Tóth Gábor

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. november 29-i lapszámában jelent meg.)

 

KS-ajánló Balaton Képes Sport könyv
Legfrissebb hírek

A futballvilág grúziai apokalipszise – helyszíni riport

Képes Sport
Tegnap, 14:00

„Apai” védőszárnyak alatt, újjászületve Párizsban – Ousmane Dembélé-sorozat, 4. rész

Képes Sport
Tegnap, 9:31

100 éve született Bozsik József – képösszeállítás

Képes Sport
2025.11.28. 07:50

„Beszélni szeretnék, minél többet” – Hosszú Kávé Krausz Dominikával

Képes Sport
2025.11.27. 17:00

Bemutatták Egyiptomban az arab nyelvű Puskás Ferenc-könyvet

Magyar válogatott
2025.11.27. 10:33

Reistad, Malestein, Vámos és a többiek – az NS szerint ők lehetnek a női kézilabda-vb csillagai

Képes Sport
2025.11.26. 11:33

Vb-arany, vb-ezüst, de még így sem az igazi a válogatottbeli pályafutás – Ousmane Dembélé-sorozat, 3. rész

Képes Sport
2025.11.25. 15:34

A Dolomitok magyar emlékei: a Zsigmondy Asztal hegyi szeánsza

Képes Sport
2025.11.24. 14:59
Ezek is érdekelhetik