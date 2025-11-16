Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik néhány szóval reagált a magyar válogatott írek elleni vereségére

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.16. 17:42
null
Szoboszlai Dominik szűkszavúan értékelt (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 vb-selejtező Szoboszlai Dominik magyar válogatott
Mint ismert, a magyar válogatott drámai végjátékban 3–2-es vereséget szenvedett otthon Írország ellen, míg Portugália hazai pályán 9–1-re megverte Örményországot, így a mieink az F-csoport harmadik helyén zártak, és biztosan lemaradnak a jövő évi világbajnokságról. A mérkőzés után a csapatkapitány, a lefújás után sírva fakadó Szoboszlai Dominik értékelt az M4 Sportnak rendkívül szűkszavúan.

 

„Nagyon” – válaszolt egy szóval Szoboszlai Dominik arra a kérdésre, mennyire fáj a szíve egy ilyen vereség után. A válogatott csapatkapitányának felvetették: ennyire igazságtalan néha a futball?

„Úgy néz ki, igen” – így Szoboszlai az M4 Sportnak.

 

Szoboszlai könnyek között ment a szurkolótábor elé

 

Kapcsolódó tartalom

A 96. percben jött a dráma: az írek fordítottak a Puskás Arénában, szertefoszlottak a vb-álmaink

A magyar válogatott kétszer vezetett, ám Parrott mesterhármasa miatt pont nélkül maradt – csapatunk sorozatban tizedszer nem lesz ott a világbajnokságon.

Videó: kétszer is vezettünk, de Parrott triplájával Írország legyőzte a magyar válogatottat

Előbb Lukács Dániel, majd Varga Barnabás révén vezettünk, de az írek kétszer is egyenlítettek, majd a 96. percben Parrott harmadszor is lecsapott.

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Írország elleni teljesítményét!

Azokat lehet osztályozni, akik legalább 20 percet töltöttek a pályán.

Portugália kilenc gólt vágott az örményeknek, megszerezte a csoport első helyét

Bruno Fernandes és Joao Neves is duplázott az eltiltott Cristiano Ronaldót nélkülöző portugáloknál.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A csoport másik mérkőzésén: Portugália–Örményország 9–1

foci vb 2026 vb 2026 vb-selejtező Szoboszlai Dominik magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Tóth Alex a Nemzeti Sportnak: Rémálom, a legrosszabb rémálom… 

Magyar válogatott
9 perce

Dibusz Dénes: Nem tudjuk visszatekerni az időt, ezzel együtt kell élnünk…

Magyar válogatott
20 perce

Könnyek között értékelte az írek hőse a győzelmet

Magyar válogatott
23 perce

Videó: így ment a lefújás után a szurkolókhoz Szoboszlai Dominik

Magyar válogatott
35 perce

Hallgrímsson: Magyarország jobban játszott, de vesztére húzta az időt

Magyar válogatott
40 perce

Marco Rossi: Nehéz most a jövőre gondolni – videó

Magyar válogatott
51 perce

Varga Barnabás volt a válogatott legjobbja az írek ellen – NS-osztályzatok

Magyar válogatott
1 órája

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Írország elleni teljesítményét!

Magyar válogatott
1 órája
Ezek is érdekelhetik