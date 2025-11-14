Nemzeti Sportrádió

Induljon a nemzeti matek: így juthat ki a magyar válogatott vasárnap csoportelsőként, egyenes ágon a vb-re!

2025.11.14. 14:58
Kijutunk a vb-re? (Fotó: Szabó Miklós)
vb-selejtező számolgatás magyar labdarúgó-válogatott
Az elmúlt évtizedekben a magyar futballszurkolók körében megszokottá vált a számolgatás, ha világbajnoki selejtezőkről volt szó. Ezúttal szerencsére nemcsak a matematikába kapaszkodhatunk, a válogatottnak reális esélye van a pótselejtező kiharcolására, de azért megnéztük a lehetséges kimeneteleket, hiszen elméletileg még a csoportelsőség sem kizárt.

Mielőtt belevetnénk magunkat a lehetséges forgatókönyvekbe, vessünk egy pillantást az F-csoport állására:

     
 

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

1. Portugália

5

3

1

1

11–  6

+5

10

2. MAGYARORSZÁG

5

2

2

1

9–  7

+2

8

3. Írország

5

2

1

2

6–  5

+1

7

4. Örményország

5

1

4

2–10

–8

3

Az már első ránézésre is világos, hogy a magyar válogatott vasárnap nem kaphat ki Írországtól a Puskás Arénában, különben a 3. helyen végezne a tabellán.

Az is könnyen megállapítható, hogy döntetlen esetén Magyarország biztosan indulhatna a pótselejtezőben.

Amiről érdemes számolgatni az az, hogy a győzelem mit jelenthet Marco Rossi csapatának a másik mérkőzést is figyelembe véve:

  • portugál siker – Örményország ellen – esetén nem történne helycsere a tabellán;
  • portugál vereség esetén a miénk lenne csoportelsőség, azaz az egyenes ági kijutás;
  • ha Portugália 0–0-s vagy 1–1-es döntetlent játszik, akkor a magyar válogatottnak a 3–0, illetve a 4–1 lenne elég az első helyhez;
  • ha a portugálok ikszelnek (minimum 2–2), akkor Magyarországnak négygólos siker kell az elsőséghez.

Nem kérdés, hogy a négy felsorolt pont közül az első a reális, a többit érdemes helyén kezelni. Mindenesetre a pótselejtezőre jók a magyar esélyek, az írek elleni vereséget kell hozzá elkerülni.  

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!

Ezek a szempontok döntenek pontazonosság esetén:

  1. jobb gólkülönbség
  2. több szerzett gól
  3. az egymás elleni mérkőzéseken szerzett több pont
  4. az egymás elleni mérkőzéseken elért jobb gólkülönbség
  5. az egymás elleni mérkőzéseken szerzett több gól
  6. az egymás elleni mérkőzéseken szerzett több idegenbeli gól
  7. jobb helyezés a sportszerűségi versenyben (első sárga lap: –1 pont; kiállítás két sárga lappal: –3 pont; kiállítás azonnali piros lappal: –4 pont; sárga lap és kiállítás azonnali piros lappal: –5 pont)
  8. sorsolás

 

