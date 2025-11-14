Induljon a nemzeti matek: így juthat ki a magyar válogatott vasárnap csoportelsőként, egyenes ágon a vb-re!

Mielőtt belevetnénk magunkat a lehetséges forgatókönyvekbe, vessünk egy pillantást az F-csoport állására:

M Gy D V L–K Gk P 1. Portugália 5 3 1 1 11– 6 +5 10 2. MAGYARORSZÁG 5 2 2 1 9– 7 +2 8 3. Írország 5 2 1 2 6– 5 +1 7 4. Örményország 5 1 – 4 2–10 –8 3

Az már első ránézésre is világos, hogy a magyar válogatott vasárnap nem kaphat ki Írországtól a Puskás Arénában, különben a 3. helyen végezne a tabellán.

Az is könnyen megállapítható, hogy döntetlen esetén Magyarország biztosan indulhatna a pótselejtezőben.

Amiről érdemes számolgatni az az, hogy a győzelem mit jelenthet Marco Rossi csapatának a másik mérkőzést is figyelembe véve:

portugál siker – Örményország ellen – esetén nem történne helycsere a tabellán;

portugál vereség esetén a miénk lenne csoportelsőség, azaz az egyenes ági kijutás;

ha Portugália 0–0-s vagy 1–1-es döntetlent játszik, akkor a magyar válogatottnak a 3–0, illetve a 4–1 lenne elég az első helyhez;

ha a portugálok ikszelnek (minimum 2–2), akkor Magyarországnak négygólos siker kell az elsőséghez.

Nem kérdés, hogy a négy felsorolt pont közül az első a reális, a többit érdemes helyén kezelni. Mindenesetre a pótselejtezőre jók a magyar esélyek, az írek elleni vereséget kell hozzá elkerülni.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!

