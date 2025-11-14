Induljon a nemzeti matek: így juthat ki a magyar válogatott vasárnap csoportelsőként, egyenes ágon a vb-re!
Mielőtt belevetnénk magunkat a lehetséges forgatókönyvekbe, vessünk egy pillantást az F-csoport állására:
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Portugália
5
3
1
1
11– 6
+5
10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
9– 7
+2
8
|3. Írország
5
2
1
2
6– 5
+1
7
|4. Örményország
5
1
–
4
2–10
–8
3
Az már első ránézésre is világos, hogy a magyar válogatott vasárnap nem kaphat ki Írországtól a Puskás Arénában, különben a 3. helyen végezne a tabellán.
Az is könnyen megállapítható, hogy döntetlen esetén Magyarország biztosan indulhatna a pótselejtezőben.
Amiről érdemes számolgatni az az, hogy a győzelem mit jelenthet Marco Rossi csapatának a másik mérkőzést is figyelembe véve:
- portugál siker – Örményország ellen – esetén nem történne helycsere a tabellán;
- portugál vereség esetén a miénk lenne csoportelsőség, azaz az egyenes ági kijutás;
- ha Portugália 0–0-s vagy 1–1-es döntetlent játszik, akkor a magyar válogatottnak a 3–0, illetve a 4–1 lenne elég az első helyhez;
- ha a portugálok ikszelnek (minimum 2–2), akkor Magyarországnak négygólos siker kell az elsőséghez.
Nem kérdés, hogy a négy felsorolt pont közül az első a reális, a többit érdemes helyén kezelni. Mindenesetre a pótselejtezőre jók a magyar esélyek, az írek elleni vereséget kell hozzá elkerülni.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!
Ezek a szempontok döntenek pontazonosság esetén:
- jobb gólkülönbség
- több szerzett gól
- az egymás elleni mérkőzéseken szerzett több pont
- az egymás elleni mérkőzéseken elért jobb gólkülönbség
- az egymás elleni mérkőzéseken szerzett több gól
- az egymás elleni mérkőzéseken szerzett több idegenbeli gól
- jobb helyezés a sportszerűségi versenyben (első sárga lap: –1 pont; kiállítás két sárga lappal: –3 pont; kiállítás azonnali piros lappal: –4 pont; sárga lap és kiállítás azonnali piros lappal: –5 pont)
- sorsolás