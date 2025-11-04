Nemzeti Sportrádió

Bárány gyerekkora óta vágyott a kerettagságra, Redzic élete formájában van

2025.11.04. 17:32
Bárány Donát (Fotó: Kovács Péter)
Az örmények és írek elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretébe először bekerülő Bárány Donát, a Debrecen csatára a valóra vált vágyairól, a másik újonc, Redzic Damir, a Dunaszerdahely szélsője pedig élete formájáról beszélt.

„A médiából tudtam meg, hogy Marco Rossi szeptemberben a helyszínen nézte meg Pozsonyban a Slovan elleni mérkőzésünket – kezdte az M1 adott interjút Redzic Damir, akinek édesapja bosnyák, édesanyja pedig magyar. – Életem legjobb formájában vagyok, talán még sosem játszottam korábban sorozatban tizenkét bajnokin, most ennyinél tartok.”

Bár a Rossi által megtekintett találkozón a Dunaszerdahely 22 éves jobbszélsője nem volt eredményes, már hat gólt szerzett az idényben, és – holtversenyben csapattársával, a szír Ammar Ramadannal – harmadik helyen áll a szlovák élvonal góllövőlistáján.

„A válogatott edzésein szeretném bizonyítani, hogy mire vagyok képes” – mondta Redzic, majd hozzátette, ugyanakkora szerénységgel edz tovább, mint eddig.

A másik újonc, Bárány Donát ugyancsak hat gólt szerzett eddig az idényben, s holtversenyben szintén a harmadik helyen áll a góllövőlistán az NB I-ben.

„Gyerekkorom óta vágytam a válogatott kerettagságra – árulta el a DVSC 25 éves centere. – Bízom benne, hogy már az örmények ellen meglesz a győzelem és ezzel együtt a pótselejtező. Természetesen szeretnék bemutatkozni, de a pályán vagy az edzéseken is azon leszek, hogy segítsem a csapatot.”

Marco Rossi a csatár eredményessége mellett kiemelte agresszivitását, vehemens játékát, amelyre maga a futballista csak annyit mondott, hogy a mentalitásán, ha akarna, sem tudna változtatni.

A magyar válogatott, amely a pótselejtezőt érő második helyen áll az európai vb-selejtezők F-csoportjában, jövő csütörtökön Örményországban lép pályára, három nappal később pedig Írországot fogadja a sorozat zárásán.

 

