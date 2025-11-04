Marco Rossi: Bárány megtestesíti azt a harci szellemet, amit mindig szeretnék a pályán látni

„A közelmúltban többször is nagy figyelmet kapott a kapuskérdés. Átéltünk egy hosszú, dualista időszakot Gulácsi Péterrel és Dibusz Dénessel. A bőség zavarában sohasem annyira egyértelmű a döntés. Most azonban elég világos a helyzet: nincs sok kérdőjel bennem abban a kérdésben, hogy ki védjen Örményország ellen” – kezdte kerete elemzését Marco Rossi, aki azt még nem kívánta elárulni, hogy a remek formában védő Tóth Balázsra, a sérülése után visszatérő Dibusz Dénesre vagy esetleg Szappanos Péterre gondol.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, sűrű napok várnak válogatottjára.

„Hétfőre érkezik meg az edzőközpontba mindenki. Csütörtökön Örményországban játszunk. Az időeltolódás miatt már kedden elindulunk, így nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre. Vasárnap pedig már a második meccs lesz. Hat nap alatt mindkét mérkőzésen túl leszünk.”

Rossi ezután első novemberi ellenfelünkről, az örményekről beszélt.

„Az örmények már bizonyították, hogy nehéz őket legyűrni. Írországnak is nehéz volt a dolga ellenük. A portugálok ellen nagyon megszeppenten játszottak, de ellenünk biztosan nem mutatják majd ezt az arcukat. Hozzánk hasonlóan nekik is van még esélyük bejutni a pótselejtezőbe. Pontosan tudjuk, hogy ha győzünk Örményországban és Portugália legyőzi Írországot, akkor csoportmásodikok vagyunk, de ez a pályán dől el.

Marco Rossi két újoncot hívott meg keretébe, a debreceni Bárány Donátot és a dunaszerdahelyi Redzic Damirt.

„Bárány a DVSC-ben megtestesíti azt a harci szellemet, amit mindig szeretnék a pályán látni. Nem hagyja magát, harcol, nyomást helyez ellenfelére.”

A pécsi születésű, magyar édesanyától és bosnyák édesapától származó Redzicet Rossi elmondása szerint elsősorban technikai tudása miatt hívta meg a keretbe.

„Ballábas, de kiválóan játszik a jobb szélen. Nagyon könnyen felér az ellenfél tizenhatosához, a szlovák bajnokság góllövőlistáján pedig hat góljával az előkelő, negyedik helyen áll.”

Marco Rossi a csapategységről és a korábbi fegyelmezetlenségi problémákról is beszélt.

„Ami a többieket illeti: szeptember óta végre újra megtaláltuk a kompakt játékmódunkat és a csapatszellemünket. Fontos, hogy ez a folytatásban is meglegyen. A következő mérkőzéseken is nyugalomra és fegyelmezettségre lesz szükségünk. Nem kell a játékvezetővel és az asszisztenseivel vitatkozni! Ami Varga Barnabással és Sallai Rolanddal történt, arról nem nagyon kellett velük külön beszélni, a csapattal megtárgyaltuk közösen. Amikor kimegyünk a pályára, nincs többé Roli, Barni, Dominik. A nemzeti színekért harcolunk. A »Csak együtt« mottónk értelmében az egó másodlagos.”