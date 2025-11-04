Marco Rossi: Bárány megtestesíti azt a harci szellemet, amit mindig szeretnék a pályán látni

Nemzeti Sportrádió

Mint beszámoltunk róla, Marco Rossi kihirdette keretét a novemberi két, Örményország és Írország elleni labdarúgó-világbajnoki selejtező mérkőzésre. A szövetségi kapitány ezután újságírók kérdéseire válaszolt.

„A közelmúltban többször is nagy figyelmet kapott a kapuskérdés. Átéltünk egy hosszú, dualista időszakot Gulácsi Péterrel és Dibusz Dénessel. A bőség zavarában sohasem annyira egyértelmű a döntés. Most azonban elég világos a helyzet: nincs sok kérdőjel bennem abban a kérdésben, hogy ki védjen Örményország ellen” – kezdte kerete elemzését Marco Rossi, aki azt még nem kívánta elárulni, hogy a remek formában védő Tóth Balázsra, a sérülése után visszatérő Dibusz Dénesre vagy esetleg Szappanos Péterre gondol.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, sűrű napok várnak válogatottjára.

„Hétfőre érkezik meg az edzőközpontba mindenki. Csütörtökön Örményországban játszunk. Az időeltolódás miatt már kedden elindulunk, így nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre. Vasárnap pedig már a második meccs lesz. Hat nap alatt mindkét mérkőzésen túl leszünk.”

Rossi ezután első novemberi ellenfelünkről, az örményekről beszélt.

„Az örmények már bizonyították, hogy nehéz őket legyűrni. Írországnak is nehéz volt a dolga ellenük. A portugálok ellen nagyon megszeppenten játszottak, de ellenünk biztosan nem mutatják majd ezt az arcukat. Hozzánk hasonlóan nekik is van még esélyük bejutni a pótselejtezőbe. Pontosan tudjuk, hogy ha győzünk Örményországban és Portugália legyőzi Írországot, akkor csoportmásodikok vagyunk, de ez a pályán dől el.

Marco Rossi két újoncot hívott meg keretébe, a debreceni Bárány Donátot és a dunaszerdahelyi Redzic Damirt.

„Bárány a DVSC-ben megtestesíti azt a harci szellemet, amit mindig szeretnék a pályán látni. Nem hagyja magát, harcol, nyomást helyez ellenfelére.”

A pécsi születésű, magyar édesanyától és bosnyák édesapától származó Redzicet Rossi elmondása szerint elsősorban technikai tudása miatt hívta meg a keretbe. 

„Ballábas, de kiválóan játszik a jobb szélen. Nagyon könnyen felér az ellenfél tizenhatosához, a szlovák bajnokság góllövőlistáján pedig hat góljával az előkelő, negyedik helyen áll.”

Marco Rossi a csapategységről és a korábbi fegyelmezetlenségi problémákról is beszélt.

„Ami a többieket illeti: szeptember óta végre újra megtaláltuk a kompakt játékmódunkat és a csapatszellemünket. Fontos, hogy ez a folytatásban is meglegyen. A következő mérkőzéseken is nyugalomra és fegyelmezettségre lesz szükségünk. Nem kell a játékvezetővel és az asszisztenseivel vitatkozni! Ami Varga Barnabással és Sallai Rolanddal történt, arról nem nagyon kellett velük külön beszélni, a csapattal megtárgyaltuk közösen. Amikor kimegyünk a pályára, nincs többé Roli, Barni, Dominik. A nemzeti színekért harcolunk. A »Csak együtt« mottónk értelmében az egó másodlagos.”

Magyar válogatott
4 órája

Bárány Donát és Redzic Damir a két újonc – Marco Rossi keretet hirdetett Örményország és Írország ellen

ÍME, A TELJES KERET! Kimaradt többek között Tóth Barna, Dárdai Bence és Molnár Rajmund.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÖRMÉNYORSZÁG ÉS ÍRORSZÁG ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia) 
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 
Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) 
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)  

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

