36.6 százalékon a válogatott teljesítménymutatója, mint 2018-ban
Ez a mutató legutóbb Marco Rossi szövetségi kapitány legelső évében, 2018-ban volt ennyire alacsony, akkor is háromszor nyertünk két döntetlen és öt vereség mellett, de akkor az első négy meccsen még nem Rossi, hanem Georges Leekens irányított, és abból a négy meccsből hármat elveszítettünk, egy döntetlen mellett. Legutóbb pedig 2019-ben fordult elő, hogy több vereségünk volt (hat), mint győzelmünk (négy), de akkor négyszer nyertünk. Legalább öt vereséget 2018-ban, 2019-ben, 2024-ben és 2025-ben szenvedtünk el.
A mérlegeket böngészve jól látszik, hogy a 2023-as volt a legjobb évünk a vizsgált időszakban, amikor veretlenül megnyertük az Eb-selejtezős csoportunkat, úgy, hogy a 2022-ben vb-résztvevő szerbeket oda-vissza megvertük, és itthon nyertünk Bulgária, Litvánia és Montenegró ellen is (továbbá felkészülési meccsen Észtországot is legyőztük). Az volt az egyetlen év a vizsgált időszakban, amikor nem kaptunk ki, hatszor nyertünk, négyszer játszottunk döntetlent, így 73.3 százalékos mérleggel zártunk, ezenkívül 2018 óta csak egyszer, 2020-ban jutottunk 70 százalék fölé (70.8 százalék, öt győzelem, két döntetlen, egy vereség).
2023 után a következő két év minden szempontból visszaesés, igaz, tavaly az Eb-n és a Nemzetek Ligájában is találkoztunk európai topcsapatokkal (háromszor játszottunk a németekkel, kétszer a hollandokkal), míg idén csak Portugália tartozott ebbe a sorba. A 2025-ös évet ráadásul 19 kapott góllal fejezzük be, ennél többet Rossi irányítása alatt egyszer sem kaptunk, ugyanennyit pedig csak egyszer, 2021-ben, de akkor 23-at szereztünk is, most viszont csak 14-et.
|Törökország–Magyarország 3–1
|Magyarország–Törökország 0–3
|Magyarország–Svédország 0–2
|Azerbajdzsán–Magyarország 1–2
|Írország–Magyarország 2–2
|Magyarország–Portugália 2–3
|Magyarország–Örményország 2–0
|Portugália–Magyarország 2–2
|Örményország–Magyarország 0–1
|Magyarország–Írország 2–3
|Év
Meccs
Győzelem
Döntetlen
Vereség
Gólkülönbség
Százalékos mutató*
|2018**
10
3
2
5
13–13
36.6%
|2019
10
4
–
6
10–15
40%
|2020
8
5
2
1
12–6
70.8%
|2021
15
6
5
4
23–19
51.1%
|2022
10
5
2
3
13–9
56.6%
|2023
10
6
4
–
18–8
73.3%
|2024
13
5
3
5
13–18
41.6%
|2025
10
3
2
5
14–19
36.6%
*Minden meccset hárompontos rendszerben számolva.
**A tíz meccsből hatot játszottunk a nyáron kinevezett Marco Rossi vezetésével (az ő mérlege: három győzelem, egy döntetlen, két vereség).