36.6 százalékon a válogatott teljesítménymutatója, mint 2018-ban

Ez a mutató legutóbb Marco Rossi szövetségi kapitány legelső évében, 2018-ban volt ennyire alacsony, akkor is háromszor nyertünk két döntetlen és öt vereség mellett, de akkor az első négy meccsen még nem Rossi, hanem Georges Leekens irányított, és abból a négy meccsből hármat elveszítettünk, egy döntetlen mellett. Legutóbb pedig 2019-ben fordult elő, hogy több vereségünk volt (hat), mint győzelmünk (négy), de akkor négyszer nyertünk. Legalább öt vereséget 2018-ban, 2019-ben, 2024-ben és 2025-ben szenvedtünk el.

A mérlegeket böngészve jól látszik, hogy a 2023-as volt a legjobb évünk a vizsgált időszakban, amikor veretlenül megnyertük az Eb-selejtezős csoportunkat, úgy, hogy a 2022-ben vb-résztvevő szerbeket oda-vissza megvertük, és itthon nyertünk Bulgária, Litvánia és Montenegró ellen is (továbbá felkészülési meccsen Észtországot is legyőztük). Az volt az egyetlen év a vizsgált időszakban, amikor nem kaptunk ki, hatszor nyertünk, négyszer játszottunk döntetlent, így 73.3 százalékos mérleggel zártunk, ezenkívül 2018 óta csak egyszer, 2020-ban jutottunk 70 százalék fölé (70.8 százalék, öt győzelem, két döntetlen, egy vereség).

2023 után a következő két év minden szempontból visszaesés, igaz, tavaly az Eb-n és a Nemzetek Ligájában is találkoztunk európai topcsapatokkal (háromszor játszottunk a németekkel, kétszer a hollandokkal), míg idén csak Portugália tartozott ebbe a sorba. A 2025-ös évet ráadásul 19 kapott góllal fejezzük be, ennél többet Rossi irányítása alatt egyszer sem kaptunk, ugyanennyit pedig csak egyszer, 2021-ben, de akkor 23-at szereztünk is, most viszont csak 14-et.

Törökország–Magyarország 3–1 Magyarország–Törökország 0–3 Magyarország–Svédország 0–2 Azerbajdzsán–Magyarország 1–2 Írország–Magyarország 2–2 Magyarország–Portugália 2–3 Magyarország–Örményország 2–0 Portugália–Magyarország 2–2 Örményország–Magyarország 0–1 Magyarország–Írország 2–3 A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-BEN JÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEI

Év Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Gólkülönbség Százalékos mutató* 2018** 10 3 2 5 13–13 36.6% 2019 10 4 – 6 10–15 40% 2020 8 5 2 1 12–6 70.8% 2021 15 6 5 4 23–19 51.1% 2022 10 5 2 3 13–9 56.6% 2023 10 6 4 – 18–8 73.3% 2024 13 5 3 5 13–18 41.6% 2025 10 3 2 5 14–19 36.6% A MAGYAR VÁLOGATOTT ÉVES MÉRLEGEI MARCO ROSSI KAPITÁNYI IDŐSZAKÁBAN

*Minden meccset hárompontos rendszerben számolva.

**A tíz meccsből hatot játszottunk a nyáron kinevezett Marco Rossi vezetésével (az ő mérlege: három győzelem, egy döntetlen, két vereség).