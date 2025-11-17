Nemzeti Sportrádió

36.6 százalékon a válogatott teljesítménymutatója, mint 2018-ban

2025.11.17.
Nyolcadszor zárjuk az évet Marco Rossi irányításával (Fotó: Szabó Miklós)
A magyar labdarúgó-válogatott az írek elleni, 3–2-re elveszített meccsel nemcsak a vb-selejtezőket, hanem a 2025-ös esztendőt is lezárta: három győzelemmel, két döntetlennel, öt vereséggel. Minden meccset hárompontos rendszerben számolva ez 36.6 százalékos teljesítménymutatót eredményez.

 

Ez a mutató legutóbb Marco Rossi szövetségi kapitány legelső évében, 2018-ban volt ennyire alacsony, akkor is háromszor nyertünk két döntetlen és öt vereség mellett, de akkor az első négy meccsen még nem Rossi, hanem Georges Leekens irányított, és abból a négy meccsből hármat elveszítettünk, egy döntetlen mellett. Legutóbb pedig 2019-ben fordult elő, hogy több vereségünk volt (hat), mint győzelmünk (négy), de akkor négyszer nyertünk. Legalább öt vereséget 2018-ban, 2019-ben, 2024-ben és 2025-ben szenvedtünk el.

A mérlegeket böngészve jól látszik, hogy a 2023-as volt a legjobb évünk a vizsgált időszakban, amikor veretlenül megnyertük az Eb-selejtezős csoportunkat, úgy, hogy a 2022-ben vb-résztvevő szerbeket oda-vissza megvertük, és itthon nyertünk Bulgária, Litvánia és  Montenegró ellen is (továbbá felkészülési meccsen Észtországot is legyőztük). Az volt az egyetlen év a vizsgált időszakban, amikor nem kaptunk ki, hatszor nyertünk, négyszer játszottunk döntetlent, így 73.3 százalékos mérleggel zártunk, ezenkívül 2018 óta csak egyszer, 2020-ban jutottunk 70 százalék fölé (70.8 százalék, öt győzelem, két döntetlen, egy vereség).

2023 után a következő két év minden szempontból visszaesés, igaz, tavaly az Eb-n és a Nemzetek Ligájában is találkoztunk európai topcsapatokkal (háromszor játszottunk a németekkel, kétszer a hollandokkal), míg idén csak Portugália tartozott ebbe a sorba. A 2025-ös évet ráadásul 19 kapott góllal fejezzük be, ennél többet Rossi irányítása alatt egyszer sem kaptunk, ugyanennyit pedig csak egyszer, 2021-ben, de akkor 23-at szereztünk is, most viszont csak 14-et.

Törökország–Magyarország 3–1
Magyarország–Törökország 0–3
Magyarország–Svédország 0–2
Azerbajdzsán–Magyarország 1–2
Írország–Magyarország 2–2
Magyarország–Portugália 2–3
Magyarország–Örményország 2–0
Portugália–Magyarország 2–2
Örményország–Magyarország 0–1
Magyarország–Írország 2–3
A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-BEN JÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEI

 

Év

Meccs

Győzelem

Döntetlen

Vereség

Gólkülönbség

Százalékos mutató*

2018**

10

3

2

5

13–13

36.6%

2019

10

4

6

10–15

40%

2020

  8

5

2

1

12–6

70.8%

2021

15

6

5

4

23–19

51.1%

2022

10

5

2

3

13–9

56.6%

2023

10

6

4

18–8

73.3%

2024

13

5

3

5

13–18

41.6%

2025

10

3

2

5

14–19

36.6%

A MAGYAR VÁLOGATOTT ÉVES MÉRLEGEI MARCO ROSSI KAPITÁNYI IDŐSZAKÁBAN

*Minden meccset hárompontos rendszerben számolva.
**A tíz meccsből hatot játszottunk a nyáron kinevezett Marco Rossi vezetésével (az ő mérlege: három győzelem, egy döntetlen, két vereség).   

 

Ezek is érdekelhetik