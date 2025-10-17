Válogatott: hétfőn indul a jegyértékesítés az örmények elleni mérkőzésre
Az Örményország–Magyarország világbajnoki selejtező november 13-án, csütörtökön magyar idő szerint 18 (helyi idő szerint 20) órakor kezdődik a jereváni Vazgen Sargsyan Republican Stadionban. A mérkőzésre 900 belépőt biztosítottak a magyar drukkerek számára az örmény szervezők, a vendégjegyek egységesen 3 500 forintba kerülnek. A mérkőzésre október 20-án, hétfőn 10 órakor indul a jegyértékesítés. A vendégszektor a stadion északi lelátóján helyezkedik el – írja az mlsz.hu. A szövetség honlapja a híréhez az alábbi képet is csatolta, melyen látszik a stadionon belül a vendégszektor elhelyezkedése:
A jegyvásárlás a szokásos módon, voucher formában történik a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve a Szurkolói Klub weboldalán, valamint az iOS-en és Androidon elérhető mobilalkalmazáson keresztül. A voucherek október 30-án, éjfélig érhetők el és névátírásra is eddig van lehetőség. A jegyértékesítés október 26-án éjféltől átmenetileg szünetel és ha marad még belépő, azok október 30-án, déltől vásárolhatók meg. A belépőjegyeket az örmény szövetség egy későbbi időpontban teszi elérhetővé, ezért a jegyeket várhatóan közvetlenül a mérkőzés előtt, legkorábban 3 nappal a találkozót megelőzően, e-mailben kapják meg a vásárlók.
A vásárlás regisztrációhoz kötött, jegyet kizárólag a Szurkolói Klub tagjai vásárolhatnak. A vásárlás során egy felhasználó egy tranzakciót hajthat végre, a tranzakció során maximum négy vouchert lehet venni, amelyek csak klubtagok részére vásárolhatók meg és az egyik jegynek mindenképpen a vásárló nevére kell szólnia.
Az Örményországba való utazás útlevéllel lehetséges, vízumra nincs szükség.
A vb-selejtezőre szurkolói járatot indít a válogatott egyik főszponzora, a Wizz Air, amely a találkozó napján indul Budapestről és másnap reggel érkezik vissza Jerevánból.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3