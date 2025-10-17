Nemzeti Sportrádió

Válogatott: hétfőn indul a jegyértékesítés az örmények elleni mérkőzésre

2025.10.17. 13:33
null
Ebben a stadionban rendezik novemberben az Örményország–Magyarország vb-selejtezőt (Fotó: AFP)
A magyar labdarúgó-válogatott a következő vb-selejtezőjén november 13-án, Jerevánban lép pályára. A mérkőzésre október 20-án, hétfőn 10 órakor indul a jegyértékesítés – adta hírül a Magyar Labdarúgó-szövetség.

 

 

Az Örményország–Magyarország világbajnoki selejtező november 13-án, csütörtökön magyar idő szerint 18 (helyi idő szerint 20) órakor kezdődik a jereváni Vazgen Sargsyan Republican Stadionban. A mérkőzésre 900 belépőt biztosítottak a magyar drukkerek számára az örmény szervezők, a vendégjegyek egységesen 3 500 forintba kerülnek.  A mérkőzésre október 20-án, hétfőn 10 órakor indul a jegyértékesítés. A vendégszektor a stadion északi lelátóján helyezkedik el – írja az mlsz.hu. A szövetség honlapja a híréhez az alábbi képet is csatolta, melyen látszik a stadionon belül a vendégszektor elhelyezkedése:

A jegyvásárlás a szokásos módon, voucher formában történik a meccsjegy.mlsz.hu  oldalon, illetve a Szurkolói Klub weboldalán, valamint az iOS-en és Androidon elérhető mobilalkalmazáson keresztül. A voucherek október 30-án, éjfélig érhetők el és névátírásra is eddig van lehetőség. A jegyértékesítés október 26-án éjféltől átmenetileg szünetel és ha marad még belépő, azok október 30-án, déltől vásárolhatók meg. A belépőjegyeket az örmény szövetség egy későbbi időpontban teszi elérhetővé, ezért a jegyeket várhatóan közvetlenül a mérkőzés előtt, legkorábban 3 nappal a találkozót megelőzően, e-mailben kapják meg a vásárlók.

A vásárlás regisztrációhoz kötött, jegyet kizárólag a Szurkolói Klub tagjai vásárolhatnak. A vásárlás során egy felhasználó egy tranzakciót hajthat végre, a tranzakció során maximum négy vouchert lehet venni, amelyek csak klubtagok részére vásárolhatók meg és az egyik jegynek mindenképpen a vásárló nevére kell szólnia.

Az Örményországba való utazás útlevéllel lehetséges, vízumra nincs szükség.

A vb-selejtezőre szurkolói járatot indít a válogatott egyik főszponzora, a Wizz Air, amely a találkozó napján indul Budapestről és másnap reggel érkezik vissza Jerevánból.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA       
1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

  8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

  4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

  2–9

–7

3

 

 

 

