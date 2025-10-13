Tóth Balázs ismét bizonyította, lehet rá számítani

Egy versenyt megnyert Tóth Balázs: a válogatott kapusok közötti rangsorban megelőzte Szappanos Pétert. Na persze nemcsak a mérkőzésszámot tekintve (előbbinek három, utóbbinak két fellépése van a nemzeti csapatban), hanem a hierarchiában is, Marco Rossi szövetségi kapitány ugyanis a Portugália, valamint az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn is a Blackburn Rovers 28 éves kapusának szavazott bizalmat. Rászolgált az első számú kapus titulusra, hiszen csaknem hét évvel fiatalabb társánál, és magas intenzitású meccseken, a legerősebb tíz európai bajnokság egyikében szerez értékes nemzetközi rutint, az viszont már más kérdés, mi lesz akkor, ha Dibusz Dénes felépül és visszatér – de erről majd később.

Tóth Balázs Portugália ellen letette a névjegyét, a három kapott gól ellenére meggyőző teljesítményt nyújtott: négy védést mutatott be, háromszor hárított tizenhatoson belülről érkező labdát, megfogta Cristiano Ronaldo ziccerét. Noha az elmúlt Championship-fordulókban valamelyest visszaesett a teljesítménye az augusztusban mutatotthoz képest (akkortájt bravúrt bravúrra halmozott), nem volt kérdés, hogy Dibusz Dénes kidőlésével ő áll majd a vonal előtt Örményország ellen, hiszen szeptemberben bizonyította rátermettségét.

Szombat este az örmények elleni vb-selejtezőn sem okozott csalódást, amit kellett, hárított: két védése volt. Kiállása nyugalmat kölcsönzött az előtte futballozóknak, ami különösen fontos olyan helyzetben, amikor egy csapat hosszú évek után új felállást próbál elsajátítani. Bár csöndes típus, a pályán ebből mit sem tapasztalni, határozottan irányította a védelmet. Többször is bátran elhagyta a saját tizenhatosát, a védelem mögé lőtt labdára rendre jó ütemben lépett ki, felvállalva a söprögető szerepkörét. Lábbal is magabiztos volt, a sajtópáholyban senki sem idegeskedett, ha hozzá került a labda. A 18. percben Lucas Zelarajan, majd a 74. percben Tigran Barszegjan próbálkozásánál egyaránt a megfelelő pozícióban helyezkedett, ám érdemes megjegyezni, hogy mindkétszer középre jött ki róla a labda – hasonlóképpen, mint a portugálok ellen Joao Neves 31. percben megeresztett lövésénél, ám mindez nem bosszulta meg magát sem akkor, sem most.

Adja magát a kérdés: Tóth Balázs benn ragad a kapuban?

Kedden Lisszabonban biztosan ő véd (hacsak meg nem sérül), ám hogy novemberben is vele kezdődik-e a válogatott összeállítása, nehéz megmondani. Elvitathatatlan, hogy a magyar csapat rengeteget köszönhet Dibusz Dénesnek, 45 mérkőzésének döntő többségén stabil teljesítményt nyújtott címeres mezben, a 2024-es Európa-bajnoki részvételben elévülhetetlen érdemeket szerzett. Legnagyobb erénye, hogy remekül reagál különböző helyzetekre, reflexei világszinten kiemelkedők, szenzációs a vonalon, csakhogy gyakran helyezkedik pozíción kívül, amivel megnehezíti a saját helyzetét – és ez egyre többször okoz neki kellemetlenséget. Fizikailag sokáig jól bírta az évi mintegy 50 meccs jelentette gyűrődést, ám a Frankfurtban elszenvedett januári csípősérülése óta mintha nem lenne vele minden rendben, visszaesett a formája. Nincs jó passzban a válogatottban, Svédország ellen az ő rossz labdája után kapott gólt, és bravúrjai ellenére Írországban sem állt a helyzet magaslatán: az első gólnál rossz helyre ütötte a nem túl veszélyesen érkező labdát, majd az egyenlítésnél túlzottan a rövid sarkot védte, esélye sem volt kijönni a középre ívelt labdára – ezzel együtt érthetetlen az a hadjárat, amelyet az internet népe ellene indított az utóbbi hónapokban, nem szolgált rá arra a bánásmódra, amelyben az őt élesen kritizálók részesítik. A Ferencvárosnál és a válogatottnál is szoríthatnak azért, hogy kiheverje a sérülését, hiszen ha elkapja a fonalat, csodákra képes, azonban ha Tóth Balázs megfelel Marco Rossi szövetségi kapitány elvárásainak, és olyan magabiztosan véd, mint a legutóbbi két meccsén, riválisa formájától függetlenül megőrizheti az első számú posztot.