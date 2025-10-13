Tóth Balázs ismét bizonyította, lehet rá számítani

Nemzeti Sportrádió

2025.10.13. 06:53
Tóth Balázs magabiztosan védett az örmények ellen, a portugálokkal szemben nyilván nehezebb dolga lesz (Fotó: Árvai Károly)
Nyugalmat kölcsönző kiállás, remek „söprögetés” a tizenhatoson kívül, jó lábmunka és pozíciófelvétel, valamint középre ütött labdák – Tóth Balázs Örményország ellen is bizonyított, kérdés, mi lesz, ha Dibusz Dénes felépül a sérüléséből.

Egy versenyt megnyert Tóth Balázs: a válogatott kapusok közötti rangsorban megelőzte Szappanos Pétert. Na persze nemcsak a mérkőzésszámot tekintve (előbbinek három, utóbbinak két fellépése van a nemzeti csapatban), hanem a hierarchiában is, Marco Rossi szövetségi kapitány ugyanis a Portugália, valamint az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn is a Blackburn Rovers 28 éves kapusának szavazott bizalmat. Rászolgált az első számú kapus titulusra, hiszen csaknem hét évvel fiatalabb társánál, és magas intenzitású meccseken, a legerősebb tíz európai bajnokság egyikében szerez értékes nemzetközi rutint, az viszont már más kérdés, mi lesz akkor, ha Dibusz Dénes felépül és visszatér – de erről majd később.

Tóth Balázs Portugália ellen letette a névjegyét, a három kapott gól ellenére meggyőző teljesítményt nyújtott: négy védést mutatott be, háromszor hárított tizenhatoson belülről érkező labdát, megfogta Cristiano Ronaldo ziccerét. Noha az elmúlt Championship-fordulókban valamelyest visszaesett a teljesítménye az augusztusban mutatotthoz képest (akkortájt bravúrt bravúrra halmozott), nem volt kérdés, hogy Dibusz Dénes kidőlésével ő áll majd a vonal előtt Örményország ellen, hiszen szeptemberben bizonyította rátermettségét.

Szombat este az örmények elleni vb-selejtezőn sem okozott csalódást, amit kellett, hárított: két védése volt. Kiállása nyugalmat kölcsönzött az előtte futballozóknak, ami különösen fontos olyan helyzetben, amikor egy csapat hosszú évek után új felállást próbál elsajátítani. Bár csöndes típus, a pályán ebből mit sem tapasztalni, határozottan irányította a védelmet. Többször is bátran elhagyta a saját tizenhatosát, a védelem mögé lőtt labdára rendre jó ütemben lépett ki, felvállalva a söprögető szerepkörét. Lábbal is magabiztos volt, a sajtópáholyban senki sem idegeskedett, ha hozzá került a labda. A 18. percben Lucas Zelarajan, majd a 74. percben Tigran Barszegjan próbálkozásánál egyaránt a megfelelő pozícióban helyezkedett, ám érdemes megjegyezni, hogy mindkétszer középre jött ki róla a labda – hasonlóképpen, mint a portugálok ellen Joao Neves 31. percben megeresztett lövésénél, ám mindez nem bosszulta meg magát sem akkor, sem most.

Adja magát a kérdés: Tóth Balázs benn ragad a kapuban?

Kedden Lisszabonban biztosan ő véd (hacsak meg nem sérül), ám hogy novemberben is vele kezdődik-e a válogatott összeállítása, nehéz megmondani. Elvitathatatlan, hogy a magyar csapat rengeteget köszönhet Dibusz Dénesnek, 45 mérkőzésének döntő többségén stabil teljesítményt nyújtott címeres mezben, a 2024-es Európa-bajnoki részvételben elévülhetetlen érdemeket szerzett. Legnagyobb erénye, hogy remekül reagál különböző helyzetekre, reflexei világszinten kiemelkedők, szenzációs a vonalon, csakhogy gyakran helyezkedik pozíción kívül, amivel megnehezíti a saját helyzetét – és ez egyre többször okoz neki kellemetlenséget. Fizikailag sokáig jól bírta az évi mintegy 50 meccs jelentette gyűrődést, ám a Frankfurtban elszenvedett januári csípősérülése óta mintha nem lenne vele minden rendben, visszaesett a formája. Nincs jó passzban a válogatottban, Svédország ellen az ő rossz labdája után kapott gólt, és bravúrjai ellenére Írországban sem állt a helyzet magaslatán: az első gólnál rossz helyre ütötte a nem túl veszélyesen érkező labdát, majd az egyenlítésnél túlzottan a rövid sarkot védte, esélye sem volt kijönni a középre ívelt labdára – ezzel együtt érthetetlen az a hadjárat, amelyet az internet népe ellene indított az utóbbi hónapokban, nem szolgált rá arra a bánásmódra, amelyben az őt élesen kritizálók részesítik. A Ferencvárosnál és a válogatottnál is szoríthatnak azért, hogy kiheverje a sérülését, hiszen ha elkapja a fonalat, csodákra képes, azonban ha Tóth Balázs megfelel Marco Rossi szövetségi kapitány elvárásainak, és olyan magabiztosan véd, mint a legutóbbi két meccsén, riválisa formájától függetlenül megőrizheti az első számú posztot.

 F-CSOPORT 
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
MAGYARORSZÁG–Örményország 2–0
Portugália–Írország 1–0

4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

3

3

9–2+79
2. MAGYARORSZÁG

3

1

1

1

6–5+14
3. Örményország

3

1

2

2–8–63
4. Írország

3

1

2

3–5–21

 

