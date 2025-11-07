NS-kerekasztal: öltözői szigor? A futballpályán nincs demokrácia!

Az örmény csapat nem nagy durranás, bízom benne, hogy a novemberi két találkozón hat pontot szerzünk.

1. Októberben négy pontot szerzett a válogatott, és novemberben teheti fel az i-re a pontot. Örményországba utazik a nemzeti csapat, majd fogadja Írországot: hány százalék esélyt ad a csapatnak a rájátszást érő második hely megszerzésére?

Fotó: Árvai Károly

Csank János

Ha az örmények nem verték volna meg az íreket, most még könnyebb lenne a helyzet. Az örmény csapat nem nagy durranás, bízom benne, hogy a novemberi két találkozón hat pontot szerez a válogatott, míg minimum a négy. Szinte biztos vagyok benne, hogy megcsinálja a csapat! Jó passzban van a válogatott, a szerencse is visszatért, Szoboszlai Dominik kiválóan futballozik Liverpoolban, a világsajtónak is kellenek a sztárok. Kapusposzton lett, lehet némi dilemma a nagyszerű formában védő Tóth Balázs porcsérülése miatt, ugyanakkor a keretbe visszatérő Dibusz Dénes előtt megemelem a kalapomat. A novemberi két meccsen nem szabad túlfeszülni! Összejön a vb-pótselejtezőt érő második hely.

Pásztor József

Kilencven százalék esélyt adok a második hely megszerzésére. Az első meccset kellene megnyerni, ha a válogatott a tudása szerint futballozik, ez meg is lesz. És ha a portugálok megverik az íreket, az utolsó meccsnek már nem lesz tétje. De akkor sem lesz gond, ha győzelmi kényszerben kell Írország ellen pályára lépni. A három alapemberen sok múlik, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Varga Barnabás egyedül képes eldönteni a meccseket. Egyelőre az a lényeg, hogy a csoportból jusson tovább a csapat, hogy mi lesz a rájátszásban, más kérdés – március még messze van. Szerencsés esetben két jó meccset láthatunk, és Magyarország ott lesz a világbajnokságon, de olyan rivális is szembejöhet, amely ellen esély sem lesz nyerni.

Hajdú B. István

Legalább nyolcvanat… Az elejétől fogva azt mondom, a magyar válogatott a második legerősebb a csoportban. Számomra inkább az a kérdés, a rájátszásban mire lehet képes a csapat. A tizenhatból az első négyben kellene végezni, ez nem könnyű. Arra is adok legalább hatvan százalékot, hogy az utolsó lépcsőfokig eljut a válogatott, azaz a rájátszás két mérkőzéséből az elsőt sikerrel veszi. Az utolsó lépcsőfok biztosan nagyon nehéz lesz, ott nem Magyarország lesz a favorit! A portugálok elleni mérkőzés nagyon rendben volt, úgy lett döntetlen a vége, hogy a portugálok is jól futballoztak. Talán a 2021-es Európa-bajnokságon a franciák és németek elleni meccs volt ehhez fogható.

2. Az első után a második edzőváltás is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei csapatnál történt az NB I-ben, Kisvárdán Gerliczki Máté munkáját köszönték meg, Nyíregyházán pedig Szabó Istvánnak kellett felállnia a kispadról, és azóta kiderült, helyét Bódog Tamás vette át. Jól sülhet el az edzőváltás?

Fotó: Czinege Melinda

Csank János

A mai edzőket valahol sajnálom, ha ez furcsa kifejezés is… Kisvárdán Révész Attila vette át a csapatot, márpedig ő a klubnál amolyan mindenes: sportigazgató, szakmai irányító. A futballisták most azt látják, a főnök ül a kispadon. Egyből jobban „szepegnek”. Annak idején Baróti Lajos tízparancsolatának első pontja volt, hogy az öltözőben az edzőnek kell a főnöknek lennie. Mondtam is a vezetőknek, ez egy család, az öltöző pedig a mi házunk, oda ne jöjjenek be. Hívjanak fel az irodába, ott meghallgatom a kritikát. Nyíregyházán más volt a helyzet, az eredmények alapján ítélték meg Szabó Istvánt, a leváltása számomra legalább olyan érthetetlen volt, mint korábban Tímár Krisztiáné. Bódog Tamásé lett a kispad, nem lepett meg, hogy visszatért a magyar fociba.

Pásztor József

Kisvárdán nem volt edzőváltás! Mindenki tudja, úgy kell dolgozni, ahogy Révész Attila mondja – de valamit csak jól csinál. Sokat beszélgetek az ország különböző pontjain élő emberekkel, a többség szidja, de – mondom még egyszer – valamit mégiscsak tud Révész Attila. Edző, igazgató, sportigazgató egyben. Jól válogatja ki a játékosokat. Egyetértek vele abban, egy edzőnek fel kell tudnia mérni, milyen stílus illik a csapatához, mivel lehet eredményes. És a határozottság is fontos. A futballpályán nincsen demokrácia! Nem fordulhat elő, hogy a játékos dirigáljon. Az edzőnek onnantól vége. Nyíregyházán valami nem működött, az eredmények nem jöttek az utóbbi időben, próbálják megállítani a zuhanást, kíváncsi vagyok, sikerül-e…

Hajdú B. István

Örülök, hogy Bódog Tamás valahogy visszaszivárgott a magyar futballba. Annak persze nem, hogy Szabó István kárára. Kívülről nézve ezt a váltást mégis érthetőbbnek érzem, mint a kisvárdait. Ott az edzőcsere igazolta, hogy a jó szereplésnél is van jobb. A Nyíregyháza kerete látszólag erősebb, mint az elmúlt idényben, mégsem jöttek az eredmények, márpedig az NB I-ben az edző sorsa egy-egy vereségen múlhat. Bódog Tamás eddig edzőként nem tudott kiteljesedni a magyar élvonalban, nehéz őt megítélni. Ehhez most az kellene, hogy bent tartsa a Nyíregyházát, utána egy teljes évet dolgozzon a csapattal. A kiesés nüanszokon múlhat, a Kazincbarcikának már az is nagy szó lenne, ha a végsőkig harcban lenne, a másik kieső a Nyíregyháza és a Zalaegerszeg közül kerülhet ki.

3. Az októberi Újpest–FTC meccs nem a játékról marad emlékezetes: az 1–1-gyel véget érő találkozó utolsó perceiben Gróf Dávid felfokozott hangulatban ellökött egy labdaszedő kisfiút, amiért kiállították, Varga Barnabásnak kellett kényszerből a kapuba állnia. Benne van a pakliban, hogy egy játékos olykor ennyire begőzöljön?

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Csank János

Kíváncsi lennék, a klubon belül milyen büntetést kapott. Az hétszentség, nálam egy ilyen megmozdulást alaposan megérzett volna a pénztárcája… Annak idején volt olyan játékosom, aki az első felkészülési mérkőzésén agyament módon futballozott. Szlovák csapat ellen játszottunk, egy tökmag gyerek volt a jobbszélső, úgy kirúgta az oldalvonalon túlra, hogy átrepült a korlát felett. Szóltam neki, erre öt perc múlva újra megcsinálta. Lehívtam a pályáról, mondtam neki: ha még egyszer megcsinálja, fel is út, le is út… A játékos viselkedése nevelési folyamat. Ráadásul a kapusoknak különösen észnél kell lenniük. Érthetetlen volt Gróf Dávid viselkedése, arról nem is beszélve, ha öt perccel hamarabb történik, „zakó” is lehetett volna belőle. Kíváncsi lettem volna, ha Varga Barnabásnak kettőt lőnek kapura, vajon kivédi-e.

Pásztor József

Nagy hibát követett el, de a futballban az ilyen néha benne van. Túl volt pörögve, siettette volna a játékot, megkapta a lehetőséget, hogy védjen, nyerni akart. Sajnos előfordul az ilyen. Emlékezhetünk, Éric Cantona annak idején egyenesen lerúgta a néző fejét az oldalvonal mellett. Nincs két egyforma ember. Nem volt szép megmozdulás, de el kell felejteni, nem ütötte meg azt a szegény gyereket, hanem ellökte. Engem egyszer állítottak ki pályafutásom során, az Üllői úton felrúgtak, felpattantam a földről, és kapásból akkorát rúgtam az ellenfélbe, hogy meg sem vártam a piros lapot, indultam be az öltözőbe. Legalább egyszer a kiállítást is kipróbáltam.

Hajdú B. István

Azért lepődtem meg a szituáción, mert nem volt benne a mérkőzésben, nem a Ferencváros bajnoki címe múlt ezen. Ráadásul Gróf Dávid eddigi pályafutásában sem volt benne egy ilyen kirohanás. Nem szabad ilyennek megtörténnie. Ez az eset alighanem rajta marad pályafutása végéig, ha elvégez egy kirúgást, a szurkolók cukkolják, hogy a labdaszedő meneküljön onnan. Az esetre nincs magyarázat, de végül is megkapta a büntetését. Zárójelben jegyezném meg, a labdaszedő srácok viselkedési kultúráját sem árt felülvizsgálni. A sportszerűtlen viselkedés ne náluk kezdődjön el. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a kissrác volt a bűnös. Nagyon remélem, nem lesz több ilyen eset.