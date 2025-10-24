Nemzeti Sportrádió

Futsal Eb: két korábbi győztes is a magyar válogatott ellenfelei között

Vágólapra másolva!
2025.10.24. 12:06
null
Az Európa-bajnokság trófeája (Fotó: MLSZ/X)
Címkék
sorsolás futsal Európa-bajnokság magyar futsal-válogatott
A magyar futsalválogatott Olaszországgal, Portugáliával és Lengyelországgal került azonos csoportba a jövő évi Európa-bajnokság pénteki sorsolásán.

Az már a kaunasi esemény előtt biztos volt, hogy a magyarok a ljubljanai C vagy D jelű négyesbe kerülnek, mert a szintén negyedik kalapban lévő két házigazda közül Lettország automatikusan a rigai A, míg Litvánia a kaunasi B-csoportba került. A magyar csapatot végül utolsóként a D-csoportba húzták ki, ahol addigra már a lengyelek, az olaszok és a címvédő portugálok szerepeltek. Ez az egyetlen olyan kvartett, amelyben két korábbi győztes is helyet kapott, ugyanis Portugália 2018-as és 2022-es diadala mellett, Olaszország 2003-ban és 2014-ben lett aranyérmes.

A 2026-os kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik. A négy csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

A magyar válogatott szeptemberben pótselejtezőn jutott ki az Európa-bajnokságra: Debrecenben 3–2-re legyőzte Romániát, amellyel Craiovában 2–2-es döntetlent játszott.

FUTSAL
A 2026-OS EURÓPA-BAJNOKSÁG CSOPORTJAI
A-csoport (Riga és Kaunas): Lettország, Horvátország, Georgia, Franciaország
B-csoport (Kaunas és Riga): Litvánia, Örményország, Csehország, Ukrajna
C-csoport (Ljubljana): Szlovénia, Fehéroroszország, Spanyolország, Belgium
D-csoport (Ljubljana): Olaszország, MAGYARORSZÁG, Portugália, Lengyelország

 

sorsolás futsal Európa-bajnokság magyar futsal-válogatott
Legfrissebb hírek

Pénteken kap ellenfeleket a magyar férfi futsalválogatott az Eb-re

Magyar válogatott
21 órája

Büki az egyenlítő góljáról: Picit lehetett volna később, hogy ne legyen ennyi izgalom a végén...

Magyar válogatott
2025.09.24. 23:32

Romániában jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar futsalválogatott

Magyar válogatott
2025.09.24. 20:52

Magyar Kupa-sorsolás: a Ferencváros a Békéscsabát fogadja a 16 közé jutásért

Labdarúgó NB I
2025.09.14. 19:35

NŐI KOSÁRLABDA NB I, 2025–2026

Kosárlabda
2025.09.02. 14:57

Francia és finn ellenfelet is kapott a Palace, „szabad az út” a Rayo előtt a Konferencialigában

Európa-konferencialiga
2025.08.29. 14:32

Megye I-es csapatot kapott a Ferencváros és a címvédő Paks is a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2025.08.25. 18:21

A veszprémiek nélkül készül a futsalválogatott

Magyar válogatott
2025.08.25. 16:46
Ezek is érdekelhetik