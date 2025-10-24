Futsal Eb: két korábbi győztes is a magyar válogatott ellenfelei között

Az már a kaunasi esemény előtt biztos volt, hogy a magyarok a ljubljanai C vagy D jelű négyesbe kerülnek, mert a szintén negyedik kalapban lévő két házigazda közül Lettország automatikusan a rigai A, míg Litvánia a kaunasi B-csoportba került. A magyar csapatot végül utolsóként a D-csoportba húzták ki, ahol addigra már a lengyelek, az olaszok és a címvédő portugálok szerepeltek. Ez az egyetlen olyan kvartett, amelyben két korábbi győztes is helyet kapott, ugyanis Portugália 2018-as és 2022-es diadala mellett, Olaszország 2003-ban és 2014-ben lett aranyérmes.

A 2026-os kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik. A négy csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

A magyar válogatott szeptemberben pótselejtezőn jutott ki az Európa-bajnokságra: Debrecenben 3–2-re legyőzte Romániát, amellyel Craiovában 2–2-es döntetlent játszott.

FUTSAL

A 2026-OS EURÓPA-BAJNOKSÁG CSOPORTJAI

A-csoport (Riga és Kaunas): Lettország, Horvátország, Georgia, Franciaország

B-csoport (Kaunas és Riga): Litvánia, Örményország, Csehország, Ukrajna

C-csoport (Ljubljana): Szlovénia, Fehéroroszország, Spanyolország, Belgium

D-csoport (Ljubljana): Olaszország, MAGYARORSZÁG, Portugália, Lengyelország