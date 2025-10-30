Amikor B-válogatottunk legyőzött egy világbajnoki résztvevőt

Mielőtt konkrétan rátérnénk a magyar B-válogatott és Bulgária negyven évvel ezelőtti mérkőzésére, idézzük fel az időszakot, amikor Mezey György szövetségi kapitány lett. A nemzeti együttes 1983. június elsején Eb-selejtezőn Koppenhágában 3–1-es vereséget szenvedett Dániától. Ekkor még Mészöly Kálmán volt a szakvezető, de június 24-én segítőjét, Mezey Györgyöt nevezték ki 1986. augusztus elsejéig. Emellett ő felelt az olimpiai együttes munkájáért is, mellette Tajti József ült a kispadon. A Népstadionban 1983. szeptember 7-én Magyarország–NSZK válogatott találkozót rendeztek, előtte ugyanott magyar–szovjet olimpiai selejtezőt a Los Angeles-i részvételért. Ötkarikás együttesünk 1–0-s vereséget szenvedett Eduard Malofejev csapatától, az A-csapat 1–1-re végzett a Jupp Derwall irányította nyugatnémetekkel. A nagyválogatottban Mezeynél bemutatkozott a Vasas jobbhátvédje, Farkas Tibor, a csatársorban csereként a pécsi Mészáros Ferenc. Az olimpiára pályázók között a később éppen Mezeynél nagyválogatott csepeli kapus, Kovács Attila védett, klubtársa, Kőhalmi Gábor volt a középhátvéd, a már Mészölynél csapatba kerülő Hajszán Gyula is pályára lépett. A csepeli Tulipán Mihály Mészöly idejében 1982-ben, a honvédos Nagy Antal még 1979-ben Kovács Ferenc kapitánysága alatt debütált. A szövetségi kapitány az A-csapatnál a kapusposzton Kovács Attilával, középhátvédben Kőhalmival számolt, ám a bundabotrány távol sodorta őket a nemzeti együttestől…

A honvédos Cseh András, a szombathelyi Nagy József és a vasasos Balog Tibor is játszott

A fenti példából is nyilvánvaló, hogy Mezey György nemcsak a nagyválogatottnak, hanem a közvetlen utánpótlást jelentő együttesnek is megszabta a taktikát, fogalmazzunk úgy, felügyelte a szakmai munkát. Ez később sem változott meg: legjobbjaink 1985 októberében parádés játékkal 3–0-ra legyőzték Walest Cardiffban, Hajszán is szerzett gólt már 16-szoros válogatottként, Nagy Antal 18. alkalommal játszott a legjobbak között. Bizonyos Kovács Kálmán pedig ifi Európa-bajnokként csereként állt be első ízben.

Még ugyanebben az esztendőben, október 30-án a magyar B-válogatott Pécsen Bulgária nagyválogatottját fogadta. A meccsnek nemcsak az adta a bukéját, hogy fiataljaink egy A-válogatott ellen léptek pályára, hanem az is, hogy a vendégek – Magyarországhoz hasonlóan – már kijutottak az 1986-os mexikói világbajnokságra. Az ellenfél tulajdonképpen felkészülésnek szánta a mieink elleni összecsapást a november 16-án Lipcsében esedékes NDK–Bulgária vb-selejtezőre (a házigazdák 2–1-re győztek, a bolgárok Franciaország mögött csoportmásodikként lettek vb-résztvevők).

A Népsport úgy vezette fel a találkozót, érdemes lesz kimenni a mecsekaljai stadionba, mert a mieink közül biztosan ott lesznek néhányan a válogatott év végén esedékes mexikói túráján. Ivan Vucov, a vendégek szövetségi kapitánya jó mérkőzésben bízott, ugyanakkor elmondta, nem akarja minden aduját kijátszani, mert biztos benne, hogy a lelátón az NDK megfigyelői is jelen lesznek. Dicsérte együttesét, hogy már nem kell az utolsó fordulóban izgulnia, hozzátette: „Lényeges, hogy mennyit tudunk nyújtani a magyar B-gárdával szemben.” Az NS a találkozó jelentőségét illetően így fogalmazott: „A mieink ellenfele a vb-sorozat egyik sikercsapata.” Mezey kemény, harcos együttesként jellemezte az ellenfelet: „A bolgár A-válogatottat úgy tekintjük, mint egyik lehetséges vb-ellenfelünket, így még érdekesebb lesz ez a kilencven perc.” A két pécsi kiszemelt közül Lovász Ferenc sérüléssel bajlódott, de a szakember Mészáros játékára ígéretet tett (be is tartotta), a szakvezető remélte, néhányan bebizonyítják, méltók arra, hogy a vb-keretbe kerüljenek. A Népsport így summázott: „Az előjelek jó meccset ígérnek.”

A szaklap nem tévedett, a 3–1-es győzelmet követően ez volt az értékelés első mondata: „A magyar B-válogatott kitűnő játékkal fektette két vállra azt a bolgár együttest, amelyik néhány hete került a vb 24-es mezőnyébe.” A mieink „futógyorsaságban, gondolkodásban és összjátékban is többet nyújtottak, mint a bolgárok.” Fölényes győzelem született: „Három nullig olajozottan ment minden, utána a magyar csapat kicsit kiengedett, és ezt gyorsan kihasználták a vendégek, ez csupán ahhoz volt elegendő, hogy megszerezzék szépítő góljukat.” A végső következtetés is biztató: „Hasznos volt ez az összecsapás, jó volt lekötni, hiszen kitűnő válogatottat vert meg – gyakorlatilag a második garnitúra!” Nem részletezzük, de valamennyi labdarúgónk teljesítményét pozitívan értékelte a sportlap, Mezey is elégedetten nyilatkozott: „Hasznos, tanulságos mérkőzés volt. Ez a 90 perc igazolta azt a törekvést, hogy a fiatalokat be kell dobni a mély vízbe, mert az ilyen feladatok mozgatórúgói lehetnek fejlődésüknek. Lelkesen játszottunk a kicsit túl magabiztos bolgárok ellen. Nem számítottam ilyen sima győzelemre.” Ivan Vucov nemcsak meglepett, sportszerű is volt: „Megérdemeltük a vereséget, gyenge játékot nyújtottunk. (…) A magyar B-válogatott most jobb volt a mi A-együttesünknél!” A szövetségi kapitány nem tagadta: „Sok jót hallottam a mai csapatukról. Ha ez a teljes B-válogatott, akkor igencsak gazdagok lehetnek. Ha most kellene egyébként csapatot hirdetnem, akkor a Pécsett játszottak közül 6-7 játékos ott lenne mexikói együttesünkben. Nos, őket verték meg most.”

Másnap a Népsport írt a Dimitar Dimitrovval folytatott beszélgetésről. A Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának (BKKB) első osztályvezető-helyettese beszámolt a döntésekről, amelyeket a testület hozott a labdarúgás területén történt visszaélések dolgában. A politikai vezető elmondta, két egyesületet, a CSZKA Szófiát és a Levszki Szpartakot kivonták a Belügy-, illetve a Honvédelmi Minisztérium hatásköréből, megszüntetve ezzel a helyzeti előnyt, amelyet élveztek. Ezzel párhuzamosan két új fővárosi klub alakult, a Vitosa és a Szredec. Dimitrov a fegyelem témakörében is szót ejtett, a Bolgár Kupa-döntőn tanúsított minősíthetetlen magatartása miatt négy játékost örökre eltiltottak, egy pedig egy évig nem léphet pályára. Vucov a döntések hatásában is bízva Mexikóban a legjobb 16 közé jutást határozta meg, miközben „a magyarok a nyolc vagy négy között lesznek!” Bár a próféta szólt volna belőle…

Az NS felvetette a kérdést: „Nem értékeljük túl a 3–1-es győzelmet?” A szaklap kifejtette, a már továbbjutó ellenfél nem pörgött fel a találkozóra. Példaként az 1962-es chilei vb előtt a magyar csapatot hozta fel, amely az olasz B-válogatottól szenvedett 3:1-es vereséget – aztán első meccsén Rancaguában 2:1-re megverte az angolokat.

Ugyanakkor „a fiatalok jól tudták, hogy számukra nem kisebb a tét, mint esetleges belépőt váltani a bővebb világbajnoki keretbe”. Nagy József (Haladás) „olyan éretten és magabiztosan játszott (…) hogy valósággal öröm volt nézni.” Fitos „egyre érettebben, okosabban futballozik”, Bognár „tipikusan irányító középpályás, aki remekül lát a pályán”. Kovács Kálmánt „cardiffi bemutatkozása után felesleges újból és újból felfedezni”. De talán ez a legnagyobb dicséret: „A 18 éves benjamin, Vincze István már a 90-es évek magyar válogatottjának kézzelfogható valóságát jelenti.” Garami József, a PMSC szakvezetője találóan jegyezte meg: „Végig az volt az érzésem, mintha a magyarok szerepeltették volna nagy-, s a vendégek a második csapatukat.” Nem véletlen, hogy Szendrei József, Disztl László, Nagy J., Kovács K., Dajka László és Bognár végül beverekedte magát az 1986-os vb-keretbe is.

Ám a szaklap a vb-szereplés ismeretében tévedett: „A magyar labdarúgás közvetlen utánpótlásával nincsenek súlyos gondok, indokolatlan az a szorongás, hogy a világbajnokság után az esetleg lelépő klasszisok mögött mély űr van, és következik az a bizonyos hét szűk esztendő.”

Emlékeztető

Válogatott mérkőzés

1985. október 30.

Magyarország B–Bulgária A 3–1 (2–0)

Pécs, 7000 néző. V: Markó

MAGYARORSZÁG B: Szendrei – Herédi, Disztl L., Balog T. (Bognár Z., 75.), Cseh (Szalma, 61.) – Nagy J., Fitos, Bognár Gy. – Kovács K. (Mészáros, 46.), Dajka (Boda, 46.), Vincze I. Szövetségi kapitány: Mezey György

BULGÁRIA: Valov (L. Petrov, 46.) – Djakov (Arabov, 70.), Koev, P. Petrov, Lahcsiev – Zdravkov, Gocsev, Szadkov – Iszkrenov, Goszpodinov (Kolev, 46.), Kosztadinov (Getov, 46., Pasev, 61.). Szövetségi kapitány: Ivan Vucov

Gólok: Fitos (5.), Dajka (29.), Herédi (68. – 11-esből), ill. Kolev (83.)