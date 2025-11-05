Eltemették Mezey Györgyöt

A magyar labdarúgó-válogatottat az 1986-os világbajnokságra kijuttató szakember temetésén ott voltak az akkori vb-résztvevő játékosok is, így Nagy Antal, csapatkapitány, Disztl Péter, Sallai Sándor, Esterházy Márton, Róth Antal, Détári Lajos és Andrusch József, a Magyar Labdarúgó-szövetség jelenlegi elnöke, Csányi Sándor, és a főtitkár Vági Márton mellett a korábbi MLSZ-elnök, Bozóky Imre és a korábbi alelnök, Berzi Sándor is, de tiszteletét tette Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és Jakab János, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke, miniszterelnöki tanácsadó is. A korábbi szövetségi kapitányok közül részt vett a temetésen Bozsik Péter, Gellei Imre, Csank János, Egervári Sándor és a Berlinből hazatérő Dárdai Pál is, de eljött Nyonból az Európai Labdarúgó-szövetség edzőképzésének vezetője, Frank K. Ludolph is.

A korábbi edzőkollégák közül Pásztor József, Varga Sándor, Ubrankovics Mihály, Puskás Lajos, Both József, Varga István és Kiss László, míg az egykori válogatottak közül Halmai Gábor, Pető Tamás, Simek Péter, Nikolics Nemanja, Mészöly Géza, Erős Károly, Kovács Zoltán és Márton Gábor is megjelent Mezey György temetésén.

A gyászszertartást Kiss-Rigó László, szeged-csanádi megyéspüspök celebrálta.