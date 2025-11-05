Nemzeti Sportrádió

Eltemették Mezey Györgyöt

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.11.05. 18:32
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
gyász MLSZ temetés Magyar Labdarúgó-szövetség Mezey György
November 5-én, a Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra az október 8-án, 84 éves korában elhunyt Mezey Györgyöt. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányának temetésén Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke mondott gyászbeszédet, és lerótta kegyeletét Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, a Puskás Akadémia alapítója is.

A magyar labdarúgó-válogatottat az 1986-os világbajnokságra kijuttató szakember temetésén ott voltak az akkori vb-résztvevő játékosok is, így Nagy Antal, csapatkapitány, Disztl Péter, Sallai Sándor, Esterházy Márton, Róth Antal, Détári Lajos és Andrusch József, a Magyar Labdarúgó-szövetség jelenlegi elnöke, Csányi Sándor, és a főtitkár Vági Márton mellett a korábbi MLSZ-elnök, Bozóky Imre és a korábbi alelnök, Berzi Sándor is, de tiszteletét tette Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és Jakab János, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke, miniszterelnöki tanácsadó is. A korábbi szövetségi kapitányok közül részt vett a temetésen Bozsik Péter, Gellei Imre, Csank János, Egervári Sándor és a Berlinből hazatérő Dárdai Pál is, de eljött Nyonból az Európai Labdarúgó-szövetség edzőképzésének vezetője, Frank K. Ludolph is.

A korábbi edzőkollégák közül Pásztor József, Varga Sándor, Ubrankovics Mihály, Puskás Lajos, Both József, Varga István és Kiss László, míg az egykori válogatottak közül Halmai Gábor, Pető Tamás, Simek Péter, Nikolics Nemanja, Mészöly Géza, Erős Károly, Kovács Zoltán és Márton Gábor is megjelent Mezey György temetésén.

A gyászszertartást Kiss-Rigó László, szeged-csanádi megyéspüspök celebrálta.

null
fotó 2025.11.05.

Elbúcsúzatatták Mezey Györgyöt (Fotó: Árvai Károly, Török Attila)

 

 

gyász MLSZ temetés Magyar Labdarúgó-szövetség Mezey György
Legfrissebb hírek

„Teljesen máshogy viszonyulok hozzá, mint a klubcsapatomnál lévőhöz” – Szoboszlai a válogatott új mezéről

Magyar válogatott
2 órája

Bemutatták a magyar válogatott új hazai mezét

Magyar válogatott
3 órája

Gyász: elhunyt Jenei Imre, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Magyar válogatott
8 órája

Gyász: elhunyt Nagy Béla, az olimpiai ötödik magyar íjász

Egyéb egyéni
8 órája

A tragikus körülmények között elhunyt bosnyák edző a szíve miatt vonult vissza játékosként

Minden más foci
Tegnap, 19:12

Tragédia Szerbiában: összeesett a hétfő esti bajnokin a Radnicski 1923 edzője, a kórházban elhunyt

Minden más foci
2025.11.03. 21:32

Elhunyt a legidősebb olimpiai bajnok

Kerékpár
2025.11.03. 08:47

Meghalt a rúdugrás finn exvilágrekordere

Atlétika
2025.11.01. 11:17
Ezek is érdekelhetik