A szeptemberi vb-selejtezők után büntetést kapott az MLSZ

2025.10.07. 19:28
A dublini meccs miatt mindkét szövetséget büntette a FIFA (Fotó: Kovács Péter)
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a hivatalos honlapján közzétette a szeptemberi világbajnoki selejtezők után született fegyelmi bizottsági döntéseket. A Magyar Labdarúgó-szövetségnek az írek és a portugálok elleni mérkőzés miatt is fizetnie kell.

 

A FIFA honlapjára felkerült dokumentum tanúsága szerint a szeptember 6-án Dublinban lejátszott Írország–Magyarország mérkőzésen tapasztaltak miatt 5000 svájci frankra büntette a szervezet fegyelmi bizottsága a magyar szövetséget. Az ok: „a hatályos biztonsági szabályok be nem tartása és azok végrehajtásának elmulasztása, valamint minden lehetséges biztonsági óvintézkedés megtételének elmulasztása.”

Az írek sem úszták meg büntetés nélkül, nekik 11 500 svájci frankot kell fizetniük a hivatalos indoklás szerint „a pályára való berohanás, vagy annak kísérlete, pirotechnikai eszközök és sporteseményhez méltatlan gesztusok, tárgyak, szavak használata” miatt.

Szintén fizetnie kell az MLSZ-nek a portugálok elleni szeptember 9-i, budapesti találkozó miatt: 3500 svájci frankba került a – közelebbről meg nem határozott – „tárgyak dobálása”.

 

 

