Lazar Kukics: Sokkal elszántabban álltunk bele a meccsbe

Beállította legnagyobb győzelmét az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata csütörtök este a Bajnokok Ligájában. A Tisza-partiak az északmacedón Eurofarm Peliszter felett aratott 35–20-as diadalhoz hasonlóan 2007. október 7-én a bosnyák Bosna Sarajevo ellen is 15 gólos különbségű győzelemmel hagyták el a pályát (39–24).

Ez különösen azért nagy teljesítmény az együttestől, mert egy héttel ezelőtt a Peliszter otthonában csak árnyéka volt önmagának, és 25–24-re kikapott. A váratlan pontvesztés után gyors talpra állás következett, ami három világklasszis teljesítménynek volt köszönhető. Sok lenyűgöző meccset láttunk már a 41 éves Mikler Rolandtól, de amit legutóbb a Pick Arénában művelt, arra még az ő szintjén is kevés példa van: 19 védéssel 53 százalékon zárta a találkozót.

Szintén kiemelkedően játszott az osztrák Sebastian Frimmel, aki a meccs elején volt igazán elemében, a balszélső végül ugyanúgy hét góllal zárt, mint az este harmadik hőse. A szerb Lazar Kukics vérbeli karmesterként vezényelte a Szegedet támadásban, góljai mellett megannyi jó előkészítése és helyzetfelismerése volt.

„A múlt heti vereséghez képest sokkal elszántabban álltunk bele a meccsbe, intenzívebbek és agresszívebbek voltunk a pályán – mondta lapunknak Lazar Kukics az összecsapás után. – Az elképesztő csapatmunka szintén fontos eleme a sikernek, ahogyan a szurkolók is, akik ismét különleges energiával buzdítottak minket. Szeretném a győzelmünket Dobozi Ivánnak ajánlani, aki a Veszprém elleni rangadó közben hunyt el. Bízom benne, hogy a nehéz hetek után ezzel a teljesítményünkkel visszaszereztük a magabiztosságunkat.”

A 29 éves irányító továbbra is az egyik legjobb formában lévő szegedi, aki az ősszel részben kényszerből, részben a lehetőséggel élve került vezérszerepbe.

„Mondhatjuk, hogy vezérré váltam, sok a sérültünk, így én is több felelősséget vállalok. Janus Smárason és Magnus Röd is kulcsemberünk, de mi is azért vagyunk itt, hogy ha eljön a pillanat, előrelépjünk. Bánhidi Bence sérülése nem járt extra változtatásokkal, hiszen ezzel párhuzamosan visszakaptuk a másik beállónkat, Jérémy Totót.”

Biztos győzelmével a Szeged továbbra is harcban áll a 3–4. helyért, jövő hét csütörtökön a horvát RK Zagreb érkezik a Pick Arénába.

Félelmetes támadótriókkal riogatják Európát a német csapatok A korábbi idények trendjeivel ellenkezően a német klubok már az ősszel lehengerlően játszanak a Bajnokok Ligájában. A címvédő Magdeburg és a Bundesliga-győztes Füchse Berlin is megnyerte az első nyolc csoportmérkőzését. Mindkét csapat százszázalékos teljesítményéhez nagyjából ugyanazok a tényezők vezettek: a stabil középső védekezés és az azzal összhangban magabiztosan védő kapusok, illetve a lövő- és irányítóposztok félelmetes támadótriói. Utóbbival érdemes külön foglalkozni, mert az az érzésünk, hogy olyan hármasok álltak össze a két csapatnál, amilyeneket csak nagyon ritkán hoz össze a sors. Berlinbe a nyáron megérkezett a 24 éves norvég Tobias Gröndahl, aki gyakorlatilag azonnal beilleszkedett a két dán szupersztár átlövő, Mathias Gidsel és Lasse Andersson közé. Hárman együtt már 161 gólnál járnak, amivel majdnem annyit szereztek, mint a mezőny leggyengébben támadó tagja, az Eurofarm Peliszter (206). Legalább ennyire levédekezhetetlen a Magdeburgnál az előző évadokban már jól bevált Ómar Ingi Magnússon, Felix Claar, Gísli Kristjánsson trió. Igaz, Bennet Wiegert csapatában egyelőre jobban megoszlanak a gólok, de a kulcspillanatokban ugyanúgy ők hárman akcióznak. Mondjuk amennyire simán nyeri meg a Magdeburg az elmúlt hetekben a BL-meccseit, a német sikeredző bőven tud velük spórolni. Jövő hét csütörtökön a Veszprém a német fővárosban, december 4-én a Szeged Magdeburgban lép pályára.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

8. FORDULÓ

A-CSOPORT

2025. november 19.

Aalborg (dán)–Industria Kielce (lengyel) 34–27

One Veszprém HC–Kolstad (norvég) 42–34

2025. november 20.

Dinamo Bucuresti (román)–Nantes (francia) 29–28

Füchse Berlin (német)–Sporting CP (portugál) 33–29

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Füchse Berlin 8 8 – – 281–249 +32 16 2. Aalborg 8 6 1 1 258–229 +29 13 3. VESZPRÉM 8 5 – 3 271–245 +26 10 4. Nantes 8 4 – 4 262–234 +28 8 5. Sporting 8 4 – 4 265–274 –9 8 6. Kielce 8 2 1 5 254–265 –11 5 7. Dinamo Bucuresti 8 1 – 7 225–251 –26 2 8. Kolstad 8 1 – 7 228–297 –69 2



B-CSOPORT

2025. november 19.

HC Zagreb (horvát)–Magdeburg (német) 35–43

Paris Saint-Germain (francia)–Barca (spanyol) 27–30

2025. november 20.

OTP Bank-Pick Szeged–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 35–20

GOG (dán)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 28–30