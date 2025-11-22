Lazar Kukics: Sokkal elszántabban álltunk bele a meccsbe
Alaposan visszavágott a Szeged a Peliszternek
Beállította legnagyobb győzelmét az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata csütörtök este a Bajnokok Ligájában. A Tisza-partiak az északmacedón Eurofarm Peliszter felett aratott 35–20-as diadalhoz hasonlóan 2007. október 7-én a bosnyák Bosna Sarajevo ellen is 15 gólos különbségű győzelemmel hagyták el a pályát (39–24).
Ez különösen azért nagy teljesítmény az együttestől, mert egy héttel ezelőtt a Peliszter otthonában csak árnyéka volt önmagának, és 25–24-re kikapott. A váratlan pontvesztés után gyors talpra állás következett, ami három világklasszis teljesítménynek volt köszönhető. Sok lenyűgöző meccset láttunk már a 41 éves Mikler Rolandtól, de amit legutóbb a Pick Arénában művelt, arra még az ő szintjén is kevés példa van: 19 védéssel 53 százalékon zárta a találkozót.
Szintén kiemelkedően játszott az osztrák Sebastian Frimmel, aki a meccs elején volt igazán elemében, a balszélső végül ugyanúgy hét góllal zárt, mint az este harmadik hőse. A szerb Lazar Kukics vérbeli karmesterként vezényelte a Szegedet támadásban, góljai mellett megannyi jó előkészítése és helyzetfelismerése volt.
„A múlt heti vereséghez képest sokkal elszántabban álltunk bele a meccsbe, intenzívebbek és agresszívebbek voltunk a pályán – mondta lapunknak Lazar Kukics az összecsapás után. – Az elképesztő csapatmunka szintén fontos eleme a sikernek, ahogyan a szurkolók is, akik ismét különleges energiával buzdítottak minket. Szeretném a győzelmünket Dobozi Ivánnak ajánlani, aki a Veszprém elleni rangadó közben hunyt el. Bízom benne, hogy a nehéz hetek után ezzel a teljesítményünkkel visszaszereztük a magabiztosságunkat.”
A 29 éves irányító továbbra is az egyik legjobb formában lévő szegedi, aki az ősszel részben kényszerből, részben a lehetőséggel élve került vezérszerepbe.
„Mondhatjuk, hogy vezérré váltam, sok a sérültünk, így én is több felelősséget vállalok. Janus Smárason és Magnus Röd is kulcsemberünk, de mi is azért vagyunk itt, hogy ha eljön a pillanat, előrelépjünk. Bánhidi Bence sérülése nem járt extra változtatásokkal, hiszen ezzel párhuzamosan visszakaptuk a másik beállónkat, Jérémy Totót.”
Biztos győzelmével a Szeged továbbra is harcban áll a 3–4. helyért, jövő hét csütörtökön a horvát RK Zagreb érkezik a Pick Arénába.
|Félelmetes támadótriókkal riogatják Európát a német csapatok
|A korábbi idények trendjeivel ellenkezően a német klubok már az ősszel lehengerlően játszanak a Bajnokok Ligájában. A címvédő Magdeburg és a Bundesliga-győztes Füchse Berlin is megnyerte az első nyolc csoportmérkőzését. Mindkét csapat százszázalékos teljesítményéhez nagyjából ugyanazok a tényezők vezettek: a stabil középső védekezés és az azzal összhangban magabiztosan védő kapusok, illetve a lövő- és irányítóposztok félelmetes támadótriói. Utóbbival érdemes külön foglalkozni, mert az az érzésünk, hogy olyan hármasok álltak össze a két csapatnál, amilyeneket csak nagyon ritkán hoz össze a sors. Berlinbe a nyáron megérkezett a 24 éves norvég Tobias Gröndahl, aki gyakorlatilag azonnal beilleszkedett a két dán szupersztár átlövő, Mathias Gidsel és Lasse Andersson közé. Hárman együtt már 161 gólnál járnak, amivel majdnem annyit szereztek, mint a mezőny leggyengébben támadó tagja, az Eurofarm Peliszter (206). Legalább ennyire levédekezhetetlen a Magdeburgnál az előző évadokban már jól bevált Ómar Ingi Magnússon, Felix Claar, Gísli Kristjánsson trió. Igaz, Bennet Wiegert csapatában egyelőre jobban megoszlanak a gólok, de a kulcspillanatokban ugyanúgy ők hárman akcióznak. Mondjuk amennyire simán nyeri meg a Magdeburg az elmúlt hetekben a BL-meccseit, a német sikeredző bőven tud velük spórolni. Jövő hét csütörtökön a Veszprém a német fővárosban, december 4-én a Szeged Magdeburgban lép pályára.
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
2025. november 19.
Aalborg (dán)–Industria Kielce (lengyel) 34–27
One Veszprém HC–Kolstad (norvég) 42–34
2025. november 20.
Dinamo Bucuresti (román)–Nantes (francia) 29–28
Füchse Berlin (német)–Sporting CP (portugál) 33–29
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Füchse Berlin
8
8
–
–
281–249
+32
16
|2. Aalborg
8
6
1
1
258–229
+29
13
|3. VESZPRÉM
8
5
–
3
271–245
+26
10
|4. Nantes
8
4
–
4
262–234
+28
8
|5. Sporting
8
4
–
4
265–274
–9
8
|6. Kielce
8
2
1
5
254–265
–11
5
|7. Dinamo Bucuresti
8
1
–
7
225–251
–26
2
|8. Kolstad
8
1
–
7
228–297
–69
2
B-CSOPORT
2025. november 19.
HC Zagreb (horvát)–Magdeburg (német) 35–43
Paris Saint-Germain (francia)–Barca (spanyol) 27–30
2025. november 20.
OTP Bank-Pick Szeged–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 35–20
GOG (dán)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 28–30
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Magdeburg
8
8
–
–
265–221
+44
16
|2. Barca
8
7
–
1
249–212
+37
14
|3. Wisla Plock
8
5
–
3
239–236
+3
10
|4. SZEGED
8
4
–
4
245–227
+18
8
|5. Paris SG
8
3
–
5
252–256
–4
6
|6. GOG
8
3
–
5
252–266
–14
6
|7. Peliszter
8
2
–
6
206–252
–46
4
|8. Zagreb
8
–
–
8
218–256
–38
0