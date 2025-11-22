Nemzeti Sportrádió

Lazar Kukics: Sokkal elszántabban álltunk bele a meccsbe

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2025.11.22. 09:51
Lazar Kukics (Fotó: Árvai Károly)
A Michael Apelgren-éra egyik legrosszabb teljesítményét rögtön az egyik legjobb követte Szegeden, mindkettő az északmacedón Eurofarm Peliszterhez köthető.
Kézilabda
2025.11.20. 18:52

Alaposan visszavágott a Szeged a Peliszternek

Az idegenbeli vereség után odahaza 35–20-ra megverte a Pelisztert az OTP Bank-Pick Szeged egy fantasztikus hangulatú BL-mérkőzésen.

 

Beállította legnagyobb győzelmét az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata csütörtök este a Bajnokok Ligájában. A Tisza-partiak az északmacedón Eurofarm Peliszter felett aratott 35–20-as diadalhoz hasonlóan 2007. október 7-én a bosnyák Bosna Sarajevo ellen is 15 gólos különbségű győzelemmel hagyták el a pályát (39–24).

Ez különösen azért nagy teljesítmény az együttestől, mert egy héttel ezelőtt a Peliszter otthonában csak árnyéka volt önmagának, és 25–24-re kikapott. A váratlan pontvesztés után gyors talpra állás következett, ami három világklasszis teljesítménynek volt köszönhető. Sok lenyűgöző meccset láttunk már a 41 éves Mikler Rolandtól, de amit legutóbb a Pick Arénában művelt, arra még az ő szintjén is kevés példa van: 19 védéssel 53 százalékon zárta a találkozót.

Szintén kiemelkedően játszott az osztrák Sebastian Frimmel, aki a meccs elején volt igazán elemében, a balszélső végül ugyanúgy hét góllal zárt, mint az este harmadik hőse. A szerb Lazar Kukics vérbeli karmesterként vezényelte a Szegedet támadásban, góljai mellett megannyi jó előkészítése és helyzetfelismerése volt.

„A múlt heti vereséghez képest sokkal elszántabban álltunk bele a meccsbe, intenzívebbek és agresszívebbek voltunk a pályán – mondta lapunknak Lazar Kukics az összecsapás után. Az elképesztő csapatmunka szintén fontos eleme a sikernek, ahogyan a szurkolók is, akik ismét különleges energiával buzdítottak minket. Szeretném a győzelmünket Dobozi Ivánnak ajánlani, aki a Veszprém elleni rangadó közben hunyt el. Bízom benne, hogy a nehéz hetek után ezzel a teljesítményünkkel visszaszereztük a magabiztosságunkat.”

A 29 éves irányító továbbra is az egyik legjobb formában lévő szegedi, aki az ősszel részben kényszerből, részben a lehetőséggel élve került vezérszerepbe.

„Mondhatjuk, hogy vezérré váltam, sok a sérültünk, így én is több felelősséget vállalok. Janus Smárason és Magnus Röd is kulcsemberünk, de mi is azért vagyunk itt, hogy ha eljön a pillanat, előrelépjünk. Bánhidi Bence sérülése nem járt extra változtatásokkal, hiszen ezzel párhuzamosan visszakaptuk a másik beállónkat, Jérémy Totót.”

Biztos győzelmével a Szeged továbbra is harcban áll a 3–4. helyért, jövő hét csütörtökön a horvát RK Zagreb érkezik a Pick Arénába.

Félelmetes támadótriókkal riogatják Európát a német csapatok
A korábbi idények trendjeivel ellenkezően a német klubok már az ősszel lehengerlően játszanak a Bajnokok Ligájában. A címvédő Magdeburg és a Bundesliga-győztes Füchse Berlin is megnyerte az első nyolc csoportmérkőzését. Mindkét csapat százszázalékos teljesítményéhez nagyjából ugyanazok a tényezők vezettek: a stabil középső védekezés és az azzal összhangban magabiztosan védő kapusok, illetve a lövő- és irányítóposztok félelmetes támadótriói. Utóbbival érdemes külön foglalkozni, mert az az érzésünk, hogy olyan hármasok álltak össze a két csapatnál, amilyeneket csak nagyon ritkán hoz össze a sors. Berlinbe a nyáron megérkezett a 24 éves norvég Tobias Gröndahl, aki gyakorlatilag azonnal beilleszkedett a két dán szupersztár átlövő, Mathias Gidsel és Lasse Andersson közé. Hárman együtt már 161 gólnál járnak, amivel majdnem annyit szereztek, mint a mezőny leggyengébben támadó tagja, az Eurofarm Peliszter (206). Legalább ennyire levédekezhetetlen a Magdeburgnál az előző évadokban már jól bevált Ómar Ingi Magnússon, Felix Claar, Gísli Kristjánsson trió. Igaz, Bennet Wiegert csapatában egyelőre jobban megoszlanak a gólok, de a kulcspillanatokban ugyanúgy ők hárman akcióznak. Mondjuk amennyire simán nyeri meg a Magdeburg az elmúlt hetekben a BL-meccseit, a német sikeredző bőven tud velük spórolni. Jövő hét csütörtökön a Veszprém a német fővárosban, december 4-én a Szeged Magdeburgban lép pályára.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
8. FORDULÓ
A-CSOPORT
2025. november 19.
Aalborg (dán)–Industria Kielce (lengyel) 34–27
One Veszprém HC–Kolstad (norvég) 42–34
2025. november 20.
Dinamo Bucuresti (román)–Nantes (francia) 29–28
Füchse Berlin (német)–Sporting CP (portugál) 33–29

    
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K    

Gk

P

1. Füchse Berlin

8

8

281–249

+32

16

2. Aalborg

8

6

1

1

258–229

+29

13

3. VESZPRÉM

8

5

3

271–245

+26

10

4. Nantes

8

4

4

262–234

+28

8

5. Sporting

8

4

4

265–274

–9

8

6. Kielce

8

2

1

5

254–265

–11

5

7. Dinamo Bucuresti

8

1

7

225–251

–26

2

8. Kolstad

8

1

7

228–297

–69

2


B-CSOPORT
2025. november 19.
HC Zagreb (horvát)–Magdeburg (német) 35–43
Paris Saint-Germain (francia)–Barca (spanyol) 27–30
2025. november 20.
OTP Bank-Pick Szeged–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 35–20
GOG (dán)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 28–30

    
A B-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K    

Gk

P

1. Magdeburg

8

8

265–221

+44

16

2. Barca

8

7

1

249–212

+37

14

3. Wisla Plock

8

5

3

239–236

+3

10

4. SZEGED

8

4

4

245–227

+18

8

5. Paris SG

8

3

5

252–256

–4

6

6. GOG

8

3

5

252–266

–14

6

7. Peliszter

8

2

6

206–252

–46

4

8. Zagreb

8

8

218–256

–38

0

 

