Baróti Lajos Brazíliában tartott fejmosást

2025.11.21. 13:17
A négy kapott gól ellenére Gelei kapus számtalan bravúrt bemutatott a Spurs ellen
Baróti Lajos vezetésével öthetes túrára utazott 1965 novemberében és decemberében Budapest néven a magyar labdarúgó-válogatott. A portya az 1966-os vb-felkészülést szolgálta – a torna eredményének ismeretében hozzátehetjük, jól.

Az 1965-ös élvonalbeli labdarúgó-bajnokság utolsó fordulóját november 7-én rendezték, az aranyérmet a Vasas nyerte meg a Ferencváros és az Újpesti Dózsa előtt. Válogatottunk – Budapest néven – európai és dél-amerikai túrára indult Baróti Lajos szövetségi kapitány vezetésével. Ezzel párhuzamosan a Vasas afrikai portyán vett részt, a Ferencváros a Panathinaikosz elleni BEK-, az Újpest az Evertonnal szembeni VVK-mérkőzés visszavágójára készült. Az angyalföldi Mészöly Kálmán és Farkas János a válogatottal repült el, klubja athéni szereplése után nyolc ferencvárosi, Liverpoolból pedig négy újpesti Londonban csatlakozott a legjobbakhoz. Ez volt az az időszak, amelyről Mészöly később azt mondta, a válogatott labdarúgóknak nem kellett télikabát, mert klubcsapatukkal és a nemzeti együttessel is dél-amerikai túrán vettek részt…

Baróti azt nyilatkozta, első a klubérdek, azaz az FTC és a Dózsa továbbjutása. Nem véletlen, hogy Albert Flórián azzal búcsúzott: „Csak már az athéni mérkőzésen lennénk túl.” Az újpesti Bene Ferenc és Solymosi Ernő november 3-án góllal vette ki a részét az Everton Megyeri úti 3:0-s legyőzéséből, majd 13-án az Eintracht ellen lépett pályára Frankfurtban, hogy aztán ott legyen a liverpooliakkal szemben 2:1-re elvesztett idegenbeli visszavágón 17-én…

Noha a klubérdek az első, az Ein­trachttól elszenvedett 5:4-es vereség – a hazaiaknál Walter Bechtold négy gólt szerzett – úgy még fájóbb, hogy a félidőben a mieink 3:2-re vezettek. A Népsport következtetése lehangoló: „A mi csapatunk rossz benyomást keltett, elsősorban közvetlen védelmünk.” Más kérdés, hogy kapusaink sem remekeltek: „Gelei és Géczi is sokat bizonytalankodott, Gelei ludas az első és második gólban, Géczi pedig ugyancsak kettőben, mert rosszul futott ki.” Solymosi „Pixi” ezt mondta: „Még el se mondtuk a háromszoros éljent és már 0:2-re állt a játék.” Arról nem beszélt, hogy 4:2-es magyar vezetést követően mi történt…

A Tottenham Hotspur elleni londoni mérkőzés előtt már eldőlt, az FTC és az Ú. Dózsa is továbbjutott a kupa első köréből, tehát minden adva volt a jó mentális állapothoz, a mieink mégis 4:0-ra simán kikaptak… Annak ellenére, hogy a londoniaknak presztízsmeccset jelentett az összecsapás, a Népszabadságnak igaza volt: „Egy ilyen tét nélküli mérkőzésen is többet várt a közvélemény a válogatott csapattól.” 

A két vereség után a tengerentúl felé vette az irányt az együttes, Sao Paulóba megérkezve a helyi magyarok figyelmeztettek, Brazíliában hatalmas a magyar labdarúgás tekintélye, senkit se tévesszen meg, hogy a dél-amerikaiak a B-válogatottal állnak ki, „a csapat erős, helyet kapott benne jó néhány olyan fiatal tehetség, aki előreláthatólag ott lesz majd az Angliába utazó csapatban is”. A brazil A-csapat a Szovjetunióval mérkőzött, a házigazdák azt tervezték, hogy a sportágat imádó helyiek mindkét találkozót megnézhetik a televízióban. Legjobbjaink jó része sérülésre, egy kisebb rész fáradtságra panaszkodott, Baróti legnagyobb gondját az jelentette, hogy friss tizenegyet küldjön pályára – mondjuk, Brazíliában a motivációra nem lehetett panasza. S hogy mennyire volt erős a brazil fakó? Nos, az 1970-ben világbajnok Félix védett és Carlos Alberto volt a jobbhátvéd, a jobbfedezet Lima pedig az 1966-os vb-n játszott a magyar–brazilon (3:1).

Budapest csapata az első félidőben kapott egy ötöst, s csupán egy góllal válaszolt. Nem csoda, hogy a Népsport szerint „a szünetben Baróti Lajos egy kis fejmosást tartott”. Cserélt is persze, a kapuban Géczit Gelei, a védelemben Novák Dezsőt Káposzta Benő, Mészöly Kálmánt Mátrai Sándor váltotta. Nem véletlen, hogy „feljavított védelmünkkel megváltozott a játék képe”. Más kérdés, hogy – ahogyan a lap fogalmazott – „az 5:0 ellenére sem volt azonban a játék egyoldalú, s már az első félidőben érezni lehetett, hogy több van a csapatban!” A tudósító csupán Albertet dicsérte: „A gólok előkészítésében kitűnő teljesítményt nyújtott.” Az 5:3-as vereséggel végződő találkozón a mezőny legjobbja Lima volt, legrosszabbja a játékvezető, aki az első gól előtt hétméteres (!) lest engedett el. S noha a brazil vezetők azt mondták, ha újra lejátszanák a mérkőzést, mi lennénk az esélyesebbek, Tabák Endre szakíró annyit jegyzett meg: „Sovány vigasz.” Mint ahogyan az is, hogy a Boca Juniors elleni 1:1-et követően egyöntetű vélemény volt, hogy „biztos győzelmet szalasztottunk el”. Ennek ellenére „fokozatosan kezd kialakulni a csapat játékában az a taktikai változat, amelynek tökéletesítése lenne lényegében a túra igazi értelme, célja”. Mátrai „oszlopa volt a közvetlen védelemnek”, a Rákosi Gyula helyére beálló Varga Zoltán játéka „nagy örömet szerzett a magyar táborban”. A La Nación címe: „Igazságos döntetlen.” 

A mieinkről megoszlottak a vélemények. El Mundo: „A magyarok jól játszottak, nem hagytak senkit fedezetlenül, jól alkalmazták a lestaktikát.” A Clarínban viszont ez állt: „Csalódást keltettek a magyarok, semmi meglepőt nem láttunk tőlük az európai futballból. Egyedül a védelmük dicsérhető.”

Ezt követően öt mérkőzés erejéig Chilébe, Peruba és Guatemalába tette át székhelyét a csapat, a legnagyobb presztízsű találkozót az Universidad Chile ellen játszotta, az ellenfélnél  pályára lépett két 1962-es vb-bronzérmes, Leonel Sánchez és Luis Eyzaguirre. A bíró jogtalanul újrarúgatott egy hazai tizenegyest, ez is kellett a 2:2-höz, ám a Népsport megjegyzete, „a második félidő (…) a portya legkellemetlenebb meglepetése volt”. 

A fiúk karácsony előtt érkeztek haza, Baróti az óév utolsó lapszámában értékelte a túrát. Idézet helyett álljon itt annyi: igaza volt a mesternek, válogatottunk 1966-os vb-szereplése ezt bebizonyította.

Emlékeztető        

1965. november 13.
Eintracht Frankfurt–Budapest 5:4 (2:3)
Frankfurt, 8000 néző
Gólszerző: Grabowski (7.), Bechtold (18. 54., 59., 80.), ill. Farkas (21.), Rákosi (35.), Albert (40., 51.)

1965. november 18.
Tottenham Hotspur–Budapest 4:0 (1:0)
London, 25 000 néző
Gólszerző: Gilzean (2., 56., 89.), Mackay (58. – 11-esből)

1965. november 22.
Brazília B–Budapest 5:3 (5:1)
Sao Paulo, 30 000 néző
Gólszerző: Servilio II (10., 15.), Lima (19.), Abel (28.), Nair (33.), ill. Bene (44.), Solymosi (80. – 11-esből), Albert (82.)

1965. november 25.
Boca Juniors–Budapest 1:1 (1:0)
Buenos Aires, 25 000 néző
Gólszerző: Menéndez (8.), ill. Bene (70.)

1965. december 2.
Universidad Chile–Budapest 2:2 (0:2)
Santiago, 50 000 néző
Gólszerző: L. Sánchez (49. – 11-esből), Álvarez (54.), ill. Nagy (12. – 11-esből), Káposzta (40.)

1965. december 6.
O’Higgins–Budapest 1:2 (0:2)
Rancagua, 3000 néző
Gólszerző: Desiderio (52.), ill. Bene (26.), Fenyvesi (32.)

1965. december 8.
Universitario-Allianza Lima vegyes–Budapest 2:2 (0:0)
Lima, 25 000 néző
Gólszerző: Zegarra (72.), Zavala (75.), ill. Mészöly (51.), Albert (57.)

1965. december 12.
Municipal-Aurora vegyes–Budapest 2:4 (2:2)
Guatemalaváros, 25 000 néző
Gólszerző: Lo. Sánchez (17., 44.), ill. Göröcs (26., 45.), Solymosi (47.), Albert (60.)

1965. december 19.
C.D. Guadalajara–Budapest 1:4 (1:1)
Guadalajara, 25 000 néző
Gólszerző: Reyes (6.), ill. Bene (2., 72.), Fenyvesi (60., 90.)

Budapest kerete: Gelei József, Géczi István, Novák Dezső, Mátrai Sándor, Mészöly Kálmán, Ihász Kálmán, Sóvári Kálmán, Solymosi Ernő, Juhász István, Sipos Ferenc, Farkas János, Göröcs János, Albert Flórián, Bene Ferenc, Rákosi Gyula, Varga Zoltán, Fenyvesi Máté

 

 

Népsport Baróti Lajos magyar válogatott
