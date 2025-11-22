Kuttor Attila: Meglepetésre készülünk a Loki ellen!
Téved, aki azt hiszi, könnyű mérkőzés vár szombaton a tabella 3. helyén álló DVSC-re, mert bár az utolsó helyen álló Kazincbarcikát fogadja, az újonc a legutóbbi két meccsén igencsak megizzasztotta ellenfeleit. Előbb a Puskás Akadémiát, majd a Ferencvárost. A felcsútiak csak a hajrában, illetve a hosszabbításban szerzett gólokkal tették biztossá a győzelmet, s az FTC is hátrányból állt fel a mezőkövesdi albérletben futballozó csapat ellen.
Erről beszélt a debreceni mérkőzés előtt Kuttor Attila, a barcikaiak vezetőedzője is.
„Vannak hiányzóink, sérültjeink, eltiltottunk – mondta a klub honlapjának az 55 éves szakember. – Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy akik most a Debrecen elleni mérkőzésen kezdőként vagy csereként szerepet kapnak, kettőzött erővel küzdenek azért, hogy megmutassák, ők is rendkívül hasznos tagjai a csapatunknak. Valóban, az előző két mérkőzésen – bár egyáltalán nem játszottunk alárendelt szerepet – nem sikerült pontot szereznünk, de meg tudtuk mutatni, hogy hazánk legjobb csapataival is felvesszük a versenyt. Nem titok, szeretnénk meglepetést szerezni szombaton a jó erőkből álló Loki ellen.”
S bár a Debrecen a legutóbbi fordulóban váratlan vereséget szenvedett az MTK-tól (3–0), a sikertelen bajnoki nem ijeszti meg sem a szakmai stábot, sem a játékosokat, akik jó hangulatban készülnek az újonc elleni meccsre. Ezt erősítette meg a Loki Tv-nek nyilatkozó Amos Youga, a DVSC közép-afrikai válogatott középpályása is.
„Remek a hangulat a csapaton belül – mondta a 32 éves labdarúgó. – Sok fiatal tartozik a kerethez, akikben megvan az energia, s persze egy kis bolondság is. Egyébként jó, hogy vegyes a társaság, akadnak rutinos, tapasztalt futballisták, az edzői stáb pedig kézben tartja a dolgokat. Ennek tudható be, hogy sokszor nem ugyanazzal a kezdővel állunk fel. Végül is a lényeg az, hogy ha nem is az elsőt, de előkelő helyet foglaljunk el a tabellán. Ez az oka annak, hogy jól teljesítünk ebben a szezonban.”
A középpályás természetesen beszélt a Kazincbarcika elleni mérkőzésről is.
„Felkészültünk a harcra – folytatta a légiós. – Az első meccsen ugyan kettő-egyre nyertünk, ám egyáltalán nem volt könnyű mérkőzés. Egyébként furcsa bajnokság a magyar, itt bármelyik csapat megverheti a másikat, szombaton azonban mi leszünk a győztesek.”
A játékos saját magáról is beszélt, elmondta, nem tartozik a leggyorsabb labdarúgók közé, ám nem a gyorsaság az egyetlen kvalitás, amellyel a futballban érvényesülni lehet. Ő például a testi adottságaival, fizikai erejével, játékintelligenciájával segítheti leginkább csapatát.
|Jótékonysági akció a mérkőzés napján
|A Loki idén is csatlakozott a BAGE nehéz sorsú gyermekekért indított, hagyományos csokigyűjtő akciójához. A kezdeményezéshez szurkolók is csatlakozhatnak, a gyűjtődobozokat a DVSC Shopban, illetve a Nagyerdei Víztoronyban és a Stadionban találják meg a szombati, Kazincbarcika elleni mérkőzés napján.
LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1
November 22., szombat
14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
November 23., vasárnap
16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|2. Ferencvárosi TC
12
6
4
2
27–13
+14
22
|3. Debreceni VSC
13
6
4
3
20–18
+2
22
|4. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|5. Kisvárda
12
6
2
4
15–20
–5
20
|6. ETO FC
13
5
5
3
24–15
+9
20
|7. Puskás Akadémia
13
5
4
4
18–18
0
19
|8. Zalaegerszegi TE
14
4
4
6
22–22
0
16
|9. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|10. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|11. Nyíregyháza
13
2
5
6
15–25
–10
11
|12. Kazincbarcika
12
3
1
8
12–25
–13
10
Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.