Kuttor Attila: Meglepetésre készülünk a Loki ellen!

Téved, aki azt hiszi, könnyű mérkőzés vár szombaton a tabella 3. helyén álló DVSC-re, mert bár az utolsó helyen álló Kazincbarcikát fogadja, az újonc a legutóbbi két meccsén igencsak megizzasztotta ellenfeleit. Előbb a Puskás Akadémiát, majd a Ferencvárost. A felcsútiak csak a hajrában, illetve a hosszabbításban szerzett gólokkal tették biztossá a győzelmet, s az FTC is hátrányból állt fel a mezőkövesdi albérletben futballozó csapat ellen.

Erről beszélt a debreceni mérkőzés előtt Kuttor Attila, a barcikaiak vezetőedzője is.

„Vannak hiányzóink, sérültjeink, eltiltottunk – mondta a klub honlapjának az 55 éves szakember. – Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy akik most a Debrecen elleni mérkőzésen kezdőként vagy csereként szerepet kapnak, kettőzött erővel küzdenek azért, hogy megmutassák, ők is rendkívül hasznos tagjai a csapatunknak. Valóban, az előző két mérkőzésen – bár egyáltalán nem játszottunk alárendelt szerepet – nem sikerült pontot szereznünk, de meg tudtuk mutatni, hogy hazánk legjobb csapataival is felvesszük a versenyt. Nem titok, szeretnénk meglepetést szerezni szombaton a jó erőkből álló Loki ellen.”

S bár a Debrecen a legutóbbi fordulóban váratlan vereséget szenvedett az MTK-tól (3–0), a sikertelen bajnoki nem ijeszti meg sem a szakmai stábot, sem a játékosokat, akik jó hangulatban készülnek az újonc elleni meccsre. Ezt erősítette meg a Loki Tv-nek nyilatkozó Amos Youga, a DVSC közép-afrikai válogatott középpályása is.

„Remek a hangulat a csapaton belül – mondta a 32 éves labdarúgó. – Sok fiatal tartozik a kerethez, akikben megvan az energia, s persze egy kis bolondság is. Egyébként jó, hogy vegyes a társaság, akadnak rutinos, tapasztalt futballisták, az edzői stáb pedig kézben tartja a dolgokat. Ennek tudható be, hogy sokszor nem ugyanazzal a kezdővel állunk fel. Végül is a lényeg az, hogy ha nem is az elsőt, de előkelő helyet foglaljunk el a tabellán. Ez az oka annak, hogy jól teljesítünk ebben a szezonban.”

A középpályás természetesen beszélt a Kazincbarcika elleni mérkőzésről is.

„Felkészültünk a harcra – folytatta a légiós. – Az első meccsen ugyan kettő-egyre nyertünk, ám egyáltalán nem volt könnyű mérkőzés. Egyébként furcsa bajnokság a magyar, itt bármelyik csapat megverheti a másikat, szombaton azonban mi leszünk a győztesek.”

A játékos saját magáról is beszélt, elmondta, nem tartozik a leggyorsabb labdarúgók közé, ám nem a gyorsaság az egyetlen kvalitás, amellyel a futballban érvényesülni lehet. Ő például a testi adottságaival, fizikai erejével, játékintelligenciájával segítheti leginkább csapatát.

Jótékonysági akció a mérkőzés napján A Loki idén is csatlakozott a BAGE nehéz sorsú gyermekekért indított, hagyományos csokigyűjtő akciójához. A kezdeményezéshez szurkolók is csatlakozhatnak, a gyűjtődobozokat a DVSC Shopban, illetve a Nagyerdei Víztoronyban és a Stadionban találják meg a szombati, Kazincbarcika elleni mérkőzés napján.

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1

November 22., szombat

14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

November 23., vasárnap

16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 13 6 6 1 31–20 +11 24 2. Ferencvárosi TC 12 6 4 2 27–13 +14 22 3. Debreceni VSC 13 6 4 3 20–18 +2 22 4. MTK Budapest 13 6 2 5 28–22 +6 20 5. Kisvárda 12 6 2 4 15–20 –5 20 6. ETO FC 13 5 5 3 24–15 +9 20 7. Puskás Akadémia 13 5 4 4 18–18 0 19 8. Zalaegerszegi TE 14 4 4 6 22–22 0 16 9. Újpest FC 13 3 4 6 18–22 –4 13 10. Diósgyőri VTK 13 2 5 6 16–26 –10 11 11. Nyíregyháza 13 2 5 6 15–25 –10 11 12. Kazincbarcika 12 3 1 8 12–25 –13 10

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.