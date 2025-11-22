Nemzeti Sportrádió

Kuttor Attila: Meglepetésre készülünk a Loki ellen!

V. GY.V. GY.
Vágólapra másolva!
2025.11.22. 10:40
null
Kuttor Attila bízik benne, hogy csapata pontot szerez a Nagyerdei Stadionban (Fotó: Török Attila)
Címkék
NB I Amos Youga Kazincbarcikai SC Kuttor Attila DVSC Kazincbarcika Debrecen
A Kazincbarcika vezetőedzője, Kuttor Attila bízik benne, hogy a Debrecenben lehetőséget kapó játékosai kettőzött erővel küzdenek.

Téved, aki azt hiszi, könnyű mérkőzés vár szombaton a tabella 3. helyén álló DVSC-re, mert bár az utolsó helyen álló Kazincbarcikát fogadja, az újonc a legutóbbi két meccsén igencsak megizzasztotta ellenfeleit. Előbb a Puskás Akadémiát, majd a Ferencvárost. A felcsútiak csak a hajrában, illetve a hosszabbításban szerzett gólokkal tették biztossá a győzelmet, s az FTC is hátrányból állt fel a mezőkövesdi albérletben futballozó csapat ellen.

Erről beszélt a debreceni mérkőzés előtt Kuttor Attila, a barcikaiak vezetőedzője is.

„Vannak hiányzóink, sérültjeink, eltiltottunk – mondta a klub honlapjának az 55 éves szakember. – Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy akik most a Debrecen elleni mérkőzésen kezdőként vagy csereként szerepet kapnak, kettőzött erővel küzdenek azért, hogy megmutassák, ők is rendkívül hasznos tagjai a csapatunknak. Valóban, az előző két mérkőzésen – bár egyáltalán nem játszottunk alárendelt szerepet – nem sikerült pontot szereznünk, de meg tudtuk mutatni, hogy hazánk legjobb csapataival is felvesszük a versenyt. Nem titok, szeretnénk meglepetést szerezni szombaton a jó erőkből álló Loki ellen.”

S bár a Debrecen a legutóbbi fordulóban váratlan vereséget szenvedett az MTK-tól (3–0), a sikertelen bajnoki nem ijeszti meg sem a szakmai stábot, sem a játékosokat, akik jó hangulatban készülnek az újonc elleni meccsre. Ezt erősítette meg a Loki Tv-nek nyilatkozó Amos Youga, a DVSC közép-afrikai válogatott középpályása is.

„Remek a hangulat a csapaton belül – mondta a 32 éves labdarúgó. – Sok fiatal tartozik a kerethez, akikben megvan az energia, s persze egy kis bolondság is. Egyébként jó, hogy vegyes a társaság, akadnak rutinos, tapasztalt futballisták, az edzői stáb pedig kézben tartja a dolgokat. Ennek tudható be, hogy sokszor nem ugyanazzal a kezdővel állunk fel. Végül is a lényeg az, hogy ha nem is az elsőt, de előkelő helyet foglaljunk el a tabellán. Ez az oka annak, hogy jól teljesítünk ebben a szezonban.”     

A középpályás természetesen beszélt a Kazincbarcika elleni mérkőzésről is.

 „Felkészültünk a harcra – folytatta a légiós. – Az első meccsen ugyan kettő-egyre nyertünk, ám egyáltalán nem volt könnyű mérkőzés. Egyébként furcsa bajnokság a magyar, itt bármelyik csapat megverheti a másikat, szombaton azonban mi leszünk a győztesek.”

A játékos saját magáról is beszélt, elmondta, nem tartozik a leggyorsabb labdarúgók közé, ám nem a gyorsaság az egyetlen kvalitás, amellyel a futballban érvényesülni lehet. Ő például a testi adottságaival, fizikai erejével, játékintelligenciájával segítheti leginkább csapatát.

Jótékonysági akció a mérkőzés napján
A Loki idén is csatlakozott a BAGE nehéz sorsú gyermekekért indított, hagyományos csokigyűjtő akciójához. A kezdeményezéshez szurkolók is csatlakozhatnak, a gyűjtődobozokat a DVSC Shopban, illetve a Nagyerdei Víztoronyban és a Stadionban találják meg a szombati, Kazincbarcika elleni mérkőzés napján.

LABDARÚGÓ NB I 
14. FORDULÓ
ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1
November 22., szombat
14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
November 23., vasárnap
16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

   
A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

  2. Ferencvárosi TC

12

6

4

2

27–13

+14

22

  3. Debreceni VSC

13

6

4

3

20–18

+2

22

  4. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

  5. Kisvárda

12

6

2

4

15–20

–5

20

  6. ETO FC 

13

5

5

3

24–15

+9

20

  7. Puskás Akadémia

13

5

4

4

18–18

0

19

  8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

  9. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

10. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

11. Nyíregyháza 

13

2

5

6

15–25

–10

11

12. Kazincbarcika

12

3

1

8

12–25

–13

10

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.

 

NB I Amos Youga Kazincbarcikai SC Kuttor Attila DVSC Kazincbarcika Debrecen
Legfrissebb hírek

Kovács Dániel: Kemény védekezés és jó helyzetkihasználás kell

Labdarúgó NB I
41 perce

A bajnoki mérkőzéseken feledtetné pályafutása egyik legrosszabb élményét Nagy Zsolt

Labdarúgó NB I
3 órája

Nuno Campos: Zalaegerszegen építünk valami fontosat

Labdarúgó NB I
4 órája

A „kapufaversenyt” az ETO nyerte, a három pontot viszont a ZTE szerezte meg Győrben

Labdarúgó NB I
15 órája

Varga Barnabás Ádám Martin nagy gólsorozatát üldözi

Labdarúgó NB I
21 órája

Futsal MK: Budaörsre látogat a bajnok Veszprém, Gyálra a címvédő Berettyó

Labdarúgó NB I
22 órája

Hosszabbított csapatkapitányával az MTK

Labdarúgó NB I
22 órája

Varga Ádám: Most kezdődött el igazán az NB I-es karrierem

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:12
Ezek is érdekelhetik