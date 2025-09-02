Vb-selejtező: Csábi József és Hamar István is bízik a portugálok elleni pontszerzésben

„Az íreket annyira nem ismerem, de mindkét csapat nagy átalakulásokon ment keresztül. (...) A Nemzetek Ligájában nem tudtak jól szerepelni, de mindenképpen egy ki-ki mérkőzés lesz, mert látva a csoportot, nem a portugál csapat lesz az ellenfelünk, hanem az ír” – fogalmazott Csábi József, hozzátéve, hogy a magyar válogatott még mindig nem tart ott, hogy két-három kulcsember kiesését gond nélkül pótolni tudja. A magyar válogatottat korábban beugróként irányító szakember szerint egy dublini pontszerzéssel Marco Rossi csapata jó pozícióba kerülhet a továbbjutást tekintve, míg a portugálok ellen az jelenti a kapaszkodót, hogy a Rossi-féle magyar válogatott korábban számos magasan jegyzett válogatott játékát el tudta rontani.

„Én bízom benne, hogy minimum egy pontot elhozunk idegenből. Nem várok mindenképpen győzelmet – nagyon örülnék neki, persze, de én már egy döntetlennel elégedett lennék. (...) A realitás talaján állva a második helyért kell küzdenünk, pont az írek ellen” – így Hamar István, hozzátéve, hogy őt meglepné, ha a négy újoncból bármelyik a kezdőcsapatba kerülne a szeptemberi selejtezőkön.

A korábbi 25-szörös válogatott csatár Tóth Alex szerepéről is szót ejtett.

„Azért van ott a keretben, mert jó teljesítményt nyújtott az elmúlt fél-, illetve egy évben, de a kezdőcsapatbeli tagságot tőle sem várnám el. De azt nagy bizonyossággal merem állítani, hogy Dublinban pályára fog lépni” – mondta Hamar. Az 54 éves korábbi labdarúgó úgy fogalmazott, hogy a szeptemberi meccseken két megszerzett ponttal ő már elégedett lenne.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)

Védők: Nathan Collins (Brentford – Anglia), Jake O’Brien (Everton – Anglia), Dara O’Shea (Ipswich Town – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), Bosun Lawal (Stoke City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)

Középpályások: Jason Knight (Bristol City – Anglia), Killian Phillips (St. Mirren – Skócia), Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia)

Támadók: Kasey McAteer (Ipswich Town – Anglia), Evan Ferguson (AS Roma – Olaszország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia), Adam Idah (Swansea City – Wales), Sammie Szmodics (Ipswich Town – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Chiedozie Ogbene (Sheffield United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Goncalo Inácio (Sporting CP), Rúben Dias (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)

Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (al-Hilal – Szaúd-Arábia), Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Csatárok: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország