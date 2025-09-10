Nemzeti Sportrádió

Orbán Viktor megköszönte a szurkolóknak a lélegzetelállító koreográfiát

2025.09.10. 23:58
A Pál utcai fiúkat idézte a magyar szurkolók koreográfiája (Fotó: Árvai Károly)
A magyar szurkolók ismét kitettek magukért és látványos, A Pál utcai fiúk világát megidéző koreográfiával vezették fel a keddi, Magyarország–Portugália (2–3) világbajnoki selejtezőt. A Carpathian Brigade szurkolói csoport Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök kommentben köszönte meg a drukkereknek a különleges körítést.

 

Köszönjük, lélegzetelállító volt! Hajrá, magyarok!” – írta a miniszterelnök a Carpathian Brigade posztjához, melyben a szurkolói csoport kulisszafotók kíséretében mondott köszönetet a koreográfia megvalósításában résztvevőknek. 

 

 

