Orbán Viktor megköszönte a szurkolóknak a lélegzetelállító koreográfiát

A magyar szurkolók ismét kitettek magukért és látványos, A Pál utcai fiúk világát megidéző koreográfiával vezették fel a keddi, Magyarország–Portugália (2–3) világbajnoki selejtezőt. A Carpathian Brigade szurkolói csoport Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök kommentben köszönte meg a drukkereknek a különleges körítést.

„Köszönjük, lélegzetelállító volt! Hajrá, magyarok!” – írta a miniszterelnök a Carpathian Brigade posztjához, melyben a szurkolói csoport kulisszafotók kíséretében mondott köszönetet a koreográfia megvalósításában résztvevőknek.