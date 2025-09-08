Orbán Balázs: Ne mossuk össze a lelkes szurkolást a rasszizmussal!

Hétfőn a labdarúgó-szurkolókkal kapcsolatos bejegyzést posztolt Facebook oldalán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a szurkolók köreiben nagy port kavart a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) megrendelésére készített kampányfilm, amely „a helyes szurkolói magatartásra” igyekszik felhívnia figyelmet.

Posztjában Orbán Balázs megjegyzi: vannak, akik üdvözlik a filmet, mert nem akarnak több zárt kapus mérkőzést, ám mások egyenesen sértőnek és általánosítónak tartják, és úgy vélik, azt olyasvalaki csinálta, aki még életében nem szurkolt még, és kérdést torzítva, a szurkolói közösséggel szemben diszkriminatív módon mutatja be.

„Én is megnéztem a filmet. Az elején egy harsány szurkoló tűnik fel – innen is tisztelet Mucsi Zoltán színészi képességeinek, ez az egész nem róla szól –, aki »olé-olé«-val érkezik a kocsma elé. Egy futballszerető embertől ez teljesen természetes, de a filmben rögtön beszólnak neki – ezzel már az első pillanattól kezdve azt sugallva, hogy a hangos szurkolás önmagában is probléma. Holott mindenki tudja: a foci lelke a hangulat, a közös öröm, és csendben, vigyázzban állva nehézkes lenne szurkolni. (…) Az MLSZ oktatóvideója szerint viszont nem szabad kifogásolni a bírói ítéleteket, nem szabad hangoskodni – csak nézni szabad a tévét, és örülni lehet a gólnál! Aki viszont hangosan énekel, vagy kiereszti a hangját egy kétes megítélésű szituációnál, az a kisfilm logikája szerint már bajkeverő” – fogalmaz Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy véli, a film olyan, valóban nemkívánatos jelenségekre is felhívja a figyelmet, mint a rasszizmus és a dohányzás, ám összességében a forgatókönyvírók összemosták az olyan természetes, sőt kívánatos szurkolói megnyilvánulásokat, mint az éneklés vagy a heves, közösen megélt érzelmi reakciók azokkal a tényleg elfogadhatatlan tettekkel, amelyek ellen közösen fel kell lépnünk.

„A szurkolói viselkedés szempontjából valóban problémás mozzanatok a film végén jönnek: a főszereplő rágyújt a zárt térben, majd rasszista rigmusokat kezd skandálni. Ezekkel kapcsolatban teljes az egyetértés: ilyesminek nincs helye sem stadionban, sem kocsmában. A gond tehát nem az, hogy a film kiáll a gyűlöletkeltés ellen – ebben minden jóérzésű szurkoló partner” – szögezi le miniszterelnökség politikai igazgatója.

A film végső üzenete viszont összességében az, hogy aki lelkesen szurkol, az bajkeverő.

„Általánosításra semmi szükség, hiszen a magyar szurkolói közösség túlnyomó többsége sportszerű, lelkes és összetartó – éppen ezért olyan felemelő érzés egy stadionban vagy akár egy kocsmában együtt szurkolni a válogatottnak. Senki nem szeretné, ha néhány ember elfogadhatatlan viselkedése miatt bárki rosszul járna. Ugyanakkor azt sem szeretnénk, hogy a szurkolói létformát ab ovo nemkívánatos jelenségnek állítanák be” – zárta gondolatait a politikus.