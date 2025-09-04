Nemzeti Sportrádió

Német játékvezető dirigál az ír–magyar vb-selejtezőn

2025.09.04. 10:38
Harm Osmers a német Szuperkupa-mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kijelölte a játékvezetőket a szombati Írország–Magyarország vb-selejtezőre.

 

A találkozót Harm Osmers vezeti. A 40 éves futballbíró eddig 125 Bundesliga-mérkőzésen dirigált, és ő vezette az idei Stuttgart–Bayern München (1–2) Szuperkupa-meccset is.

Szombaton Osmers munkáját partjelzőként Lasse Koslowski és Eduard Beitinger segíti. A VAR Benjamin Brand lesz.

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA
F-CSOPORT
20.45: Írország–Magyarország, Dublin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÍRORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)
Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

 

 

Ezek is érdekelhetik