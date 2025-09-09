Értékelje a magyar válogatott játékosainak Portugália elleni teljesítményét!

Mint arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában 3–2-es vereséget szenvedett Portugáliával szemben a Puskás Arénában, így két mérkőzés után egy ponttal áll az F-csoport 3. helyén. Értékelje Marco Rossi csapatának teljesítményét! Azokat lehet osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek.

Betöltés…

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–3 (1–1)

Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Erik Lambrechts (Jo de Weirdt, Kevin Monteny) – belgák

MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Styles (Vitális, 82.) – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (António Silva, 87.), Joao Neves – Pedro Neto (Palhinha, 79.), Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Gólszerző: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.) A csoport másik mérkőzésén: Örményország–Írország 2–1 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!