Egy meccsre az Eb-től a futsalválogatott

A magyarok múlt csütörtökön Debrecenben 3–2-re nyerték meg a párharc első mérkőzését. Az első gólt a honosított brazil Rafael Henrique Da Silva lőtte, de az európai szövetség honlapján Büki Baltazárnak írták jóvá, aki a második találatot is szerezte.

„Volt egy lövés, megcsináltam bent a zárást, ment a dulakodás - ezért azóta is tele vagyok karmolásokkal –, én próbáltam befelé terelni a labdát, és bár nem tudom pontosan megmondani, hogy rajtam pattant-e meg, de úgy emlékszem, hogy igen” – mesélte a csapat kedd esti edzése előtt az MTI-nek az Aramis SE játékosa. Mint elárulta, a gólnak volt utóélete, ugyanis az egész edzőtáborban „ment a zrikálás”, jó volt a hangulat, és Büki bízik benne, hogy ezt a pályára is ki tudják majd vinni, vagyis fegyelmezettek lesznek, de nem görcsösek.

Felidézte, hogy az első meccs előtt beszélgettek róla, milyen forgatókönyv lehetne jó nekik. Természetesen mindenképpen nyerni akartak, és némileg keserű szájízzel zárták a találkozót, mert kezükben volt a kétgólos előny és nagyon sajnálják a végén kapott gólt. Hangsúlyozta: rengeteget videóztak, elemezték az ellenfelük játékát.

„A vége felé egyszer-egyszer zavart tudtak kelteni, kiforogtak négy-nullába, de azt gondolom, végig kontrolláltuk a mérkőzést, és rengeteg helyzetet, lehetőséget dolgoztunk ki, amivel jobban kellett volna sáfárkodnunk. Nagyon bízom benne, hogy a visszavágón ez másképp lesz, és jobb százalékban tudjuk értékesíteni a helyzeteinket” – szögezte le.

A magyarok a csütörtök esti meccs másnapján visszatértek Telkibe, a magyar szövetség edzőtábába, ott készültek tovább. Vasárnap kaptak egy szabad délutánt, akkor egy kicsit feltöltődtek, majd edzettek tovább. Hétfőn Bukarestbe utaztak, ahonnan kedden buszoztak át Craiovába. A visszavágó szerdán – közép-európai idő szerint – 18.30-kor kezdődik. Büki szerint szerdán már csak közeg miatt is biztosan más lesz a játék képe, mint a múlt héten.

„Egy párharc első mérkőzése mindig óvatosabb, tapogatózóbb, és hazai közönség előtt sokkal könnyebb játszani. Bízom benne, hogy az utazás nem lesz benne a lábakban. Koncentráltaknak kell lennünk, és úgy gondolom, az első gól sorsdöntő lehet a mérkőzésen” – vélekedett.

Az első meccset eltiltás miatt kihagyó Rutai Balázs és Szalmás Zoltán visszatérhet a pályára, Pál Patrik viszont csütörtökön megsérült, ezért nem tartott a csapattal Craiovába.

A románok eddig négyszer (2007, 2012, 2014, 2018), míg a magyarok háromszor (2005, 2010, 2016) szerepeltek a kontinensviadalon. A 2016-os tornára a magyar együttes úgy jutott ki, hogy a pótselejtezőn éppen Romániát búcsúztatta. A debreceni visszavágó utolsó másodpercében Dróth Zoltán szerezte a kijutást jelentő gólt.

A 2014-es kontinenstorna pótselejtezőjének egyik román hőse Marian Sotarca volt, aki a Szerbia ellen 2–1-re, majd 7–2-re megnyert mérkőzéseken összesen öt gólt szerzett. Mint a román szövetség honlapján elmondta, ilyenkor hatalmas a nyomás és a feszültség, ráadásul a mostani párharc során felrémlenek a tíz évvel ezelőtti emlékek, amivel Dróth góljára célzott.

„Még most sem tudom elfelejteni azokat a pillanatokat. Úgy éreztem, mintha az egész csarnok ránk omlott volna. Azt sem tudtuk, hol vagyunk” – mesélte Sotarca, aki elárulta, a múlt csütörtöki, debreceni találkozó után azonnal üzent néhány román játékosnak, és azt írta: semmi nincs veszve!

„Azt mondtam nekik, maradjanak koncentráltak, és ne hagyják, hogy az ellenfél a mi pályánkon ünnepeljen. Meg kell szüntetnünk a védekezési hibákat, több összpontosításra és magabiztosságra van szükségünk, és akkor továbbjutunk” – közölte.

Hangsúlyozta: az új román játékosgeneráció kevésbé tapasztalt, de nagyon motivált és bizonyítani szeretne, a kemény munka és az éveken át meghozott áldozatok jutalma pedig az Eb-részvétel lenne.

Florin Ignat három kontinenstornán vett részt, most pedig úgy vélekedett, hogy a debreceni vereség ellenére honfitársainak még mindig jó esélyei vannak a továbbjutásra.

„Az esélyek nem csökkentek. Meggyőződésem, hogy szenzációs lesz a hangulat Craiovában. Hiszek a csapat erejében, a jelenlegi generáció legfőbb erényében. Nem adok tanácsokat, mert a szövetségi kapitány tudja a legjobban, mit kell tenni” – vélekedett.

Meglátása szerint a honosított brazil Daniel Araujo és a kapus Petrisor Tonita a két kulcsjátékos, de bízik és hisz a többiekben is, akik teljes szívükből szeretnének kijutni a tornára.

A párharc győztese kijut a január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában sorra kerülő kontinenstornára.