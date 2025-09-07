Baráth Botond az ír-magyarról: A bíró teljesen elvesztette a kontrollt

Baráth Botondnak az ír–magyar mérkőzés első félidejében még a kellemes tartományban volt a vérnyomása, legalábbis ezt mesélte a Nemzeti Sportrádiónak adott interjújában a Vasas tizenegyszeres válogatott hátvédje. A dolog ezt követően megváltozott, nem kis mértékben a német játékvezető, Harm Osmers ténykedésének köszönhetően.

„Szerintem nem volt a helyzet magaslatán, és akkor még finoman fogalmaztam – jelentette ki Baráth. – Nagyon rosszkor fújt le bizonyos szituációkat, nem engedte, hogy folyamatos legyen a játék, amikor pedig engedte, az olyankor történt, amikor nem kellett volna. Már a mérkőzés elején látszott, hogy teljesen elvesztette a kontrollt a meccs felett, ide-oda fújkált butaságokat, az írek javára kicsit többet, szörnyű volt az egész.”

A tapasztalt futballista szerint ez vezetett ahhoz is, hogy, hogy az írek első góljánál a Varga Barnabással szemben elkövetett szabálytalanságot nem fújta le a német bíró.

„Az írek ellen kétes szituációkban befújt ítéletek nyomán kompenzálni akart, nem akarta magára haragítani a közönséget, ezért engedte tovább a játékot ennél a helyzetnél” – fogalmazott a 33 éves labdarúgó, aki Sallai Roland kiállításáról és Dibusz Dénes teljesítményéről is beszélt.

Sallaival kapcsolatban megjegyezte: szinte biztos abban, hogy a Galatasaray támadója tanult a történtekből, Dibusz pedig most is fontos és hasznos tagja volt a csapatnak.

„Folyamatosan rúgják-faragják az ellenfelek, mert tudják, hogy mozgékony csatár, és ha fekszik, akkor senki nem gyors. Azt kell megnézni, hogy a közeljövőben ez előfordul-e nála, vagy sem. Ha egyszeri alkalom volt, akkor semmi probléma nem lesz, mert többé nem reagál így – vélekedett. – Dénes nagyon jól védte a kaput, voltak nagy védései olyan szituációkban, amikor a csapatnak pluszt tudott adni, jó reflexmozdulatai voltak, a gólokról nem tehetett, mert nagyon közelről érkeztek a fejesek, nem mondanám, hogy rajta ment el ez a mérkőzés.”