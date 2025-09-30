A magyar parlamenti válogatott legyőzte a törököt

Hosszú évekre visszanyúló hagyománya van a magyar és a török parlamenti válogatottak labdarúgó-mérkőzésének. Mint Magyar Zoltán, a magyar parlamenti csapat szövetségi kapitánya emlékeztetett rá: tavaly októberben, a magyar–török diplomáciai kapcsolatok létrejöttének századik évfordulója emlékére rendezett ankarai mérkőzésen a törökök győztek 2–1-re.

Most sikerült visszavágni ugyanilyen különbséggel: hétfő este Budapesten, az Elektromos-pályán több száz néző előtt 2–1-es magyar siker született. A kétszer 40 perces mérkőzésen egy védelmi hiba miatt korán vezetést szereztek a törökök, de a második félidőben sikerült fordítani: Orbán Balázs egyenlített, az utolsó percekben pedig a 68 esztendős Kovács Zoltán gólpasszából Nobilis Márton szerezte a győztes gólt.

Többek között Kövér László, Bánki Erik, Fülöp Attila és Csampa Zsolt is pályára lépett (Fotó: Dömötör Csaba)

„A török csapattal mindig nagy meccseket játszunk, de ők olyan szempontból könnyebb helyzetben vannak, hogy míg a magyar Országgyűlésben százkilencvenkilenc képviselő ül, az övékben csaknem hétszáz, tehát jóval nagyobb a merítési lehetőségük – mondta lapunknak Magyar Zoltán szövetségi kapitány. – A győztes gólunk egy ritka taktikai húzás eredménye – de ezt nem árulom el, hogy micsoda, mert szeretnénk még máskor is alkalmazni!”

A magyar csapatban mások mellett pályára lépett Kövér László, Bánki Erik, Fülöp Attila vagy Csampa Zsolt is. A csapatokban kizárólag jelenlegi és korábbi parlamenti képviselők szerepelhettek, a megbeszélés szerint legfeljebb három olyan játékossal kiegészülve, akik magas szintű kormányzati tisztséget töltenek vagy töltöttek be. A magyar együttesben két ilyen játékos kapott lehetőséget, Kovács Norbert, a sportért felelős államtitkársághoz tartozó Nemzeti Sportügynökség létesítmény-gazdálkodási vezérigazgató-helyettese, illetve Szabó László korábbi helyettes államtitkár, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.

Kemény küzdelem zajlott a pályán, ezt Hollik István (középen) is megtapasztalhatta (Fotó: Dömötör Csaba)

„A hagyományok szerint mindkét csapat kap trófeát, a vendégeknek járót Kövér László házelnök nyújtotta át a török országgyűlés házelnökének – tudtuk meg Magyar Zoltántól. – A mérkőzés után remek hangulatú bankettre került sor, és a vendégek ajándékcsomagjába került egy-egy példány Szöllősi György Puskás Ferenc-életrajzának török nyelvű kiadásából is.”