A 150 éve született Gillemot Ferencre emlékeztek a Fiumei úti temetőben

Gillemot Ferenc, a magyar sport nagy formátumú egyénisége kerékpározásban, evezésben, labdarúgásban, atlétikában jeleskedett, modern edzői felfogásával, szakmai felkészültségével a versenysport felé mozdította el a hazai evezést és futballt.

A vízen 27 versenyből 25-öt nyert meg a Pannónia négyesével vagy nyolcasával; őt nevezték ki az 1908-as londoni olimpián indított nyolcas trénerének; a Pannóniát 1905-ben elhagyva megalapította a Duna Evezős Egyletet. Két keréken országúti bajnokságot nyert (1898, 100 km), egy mérföldes futásban 1901-ben bizonyult az ország legjobbjának.

Leginkább a labdarúgásban kifejtett tevékenysége hagyott nyomot, hiszen pályára lépett az első hazai futballmérkőzésen (a BTC két csapata játszott egymás ellen 1897. május 9-én), az első, klubok közötti találkozón (MFC–BTC II 1898. február 6-án), az első – nem hivatalos – válogatott mérkőzéseken (a Richmond és a Surrey Wanderers ellen 1901 áprilisában), valamint első szövetségi kapitányként ő állította össze a csapatot a magyar válogatott első hivatalos összecsapására (Ausztria ellen 1902. október 12-én Bécsben). Nem meglepő módon, a válogatott első hivatalos győzelme is az ő irányításával született meg. Sőt ő volt az első hivatásos futballtréner, amikor is 1906 végétől 1909-ig a MAC gárdáját dirigálta. További, futballal kapcsolatos szerepvállalásáról itt olvashatnak.