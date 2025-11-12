Rövid pályás úszó Eb: 22 fős magyar csapat utazik Lublinba

Szintidők nincsenek ugyan, mármint az európai szövetség nem határoz meg ilyet a rövid pályás Európa-bajnokságokra, ám természetesen ezt a honi szövetségek megtehetik, és a válogatási elvek kapcsán hangsúlyt kaphatnak az időeredmények: Sós Csaba szövetségi kapitány a 2023-as otopeni-i rövid pályás kontinensviadal döntőiben úszott nyolcadik időket vette alapul, ezt kellett „megugrani” a versenyzőknek.

Huszonháromnak sikerült is, közülük egy mondott nemet, de azt tudtuk jó ideje, hogy így lesz: Kós Hubertet Bob Bowman edző egy amerikai versenyen szeretné látni, hiszen feltett céljuk a címvédés az amerikai egyetemi bajnokság döntőjében – amúgy ugyanezen okból Léon Marchand-t sem láthatjuk úszni Lublinban.

Úgyhogy Kós nem utazik haza Amerikából, Sárkány Zalán, Ábrahám Minna, Pádár Nikolett és Molnár Dóra viszont igen – közülük bármelyik éremmel zárhatja az Eb-t (ne feledjük, a hölgyek Ugrai Pannával kiegészülve tavaly a budapesti rövid pályás vb-n másodikok lettek a 4x200-as gyorsváltóval), az viszont kétségtelen, hogy erre Sárkány Zalánnak van a legnagyobb esélye.

Mondjuk 800 gyorson.

„Ő a világbajnoki címvédő ezen a távon rövid pályán, Betlehem Dávid meg ezerötszáz gyorson a világranglista éléről vág neki az Eb-nek, ez a két fiú esélyes Lublinban is, akár mindkét számban, de azt is el tudom képzelni, hogy együtt állnak dobogón” – mondta el lapunknak Sós Csaba.

A fiatal koruk ellenére (mindketten 2003-as születésűek) már abszolút favoritnak számító két úszó mellett ismert, már-már évek óta megszokott neveket találunk a csapatban, leszámítva persze a 19 esztendős Zsebők Laurát, aki 200 vegyesen úszta be magát a válogatottba (egy számban elég teljesíteni a szintet, utána lehet továbbiakat hozzátenni az „étlapról”) – a teljes képhez tartozik, hogy a nyáron ifjúsági Eb-n aranyérmet szerzőknek is mindig „felkínálja” a kapitány az indulás jogát, ez ezúttal is így történt, de a 200 pillangó győztese, Antal Dávid, valamint a 200 hát aranyérmese, Rácz Zsombor nem élt a lehetőséggel.

„Lesz nekik még sok világversenyük a felnőttek között, nem bántam volna, ha a lublini az első, edzőikkel másként döntöttek, és ezt elfogadtam” – indokolt a kapitány.

A világbajnokságokkal ellentétben a kontinensviadalon rövid pályán csak 4x50-es váltószámokat rendeznek, Sós kapitány négyben is indít csapatot, mégpedig a női gyors- és vegyes váltó mellett a vegyes csapatok mindkét számában is, hiszen a nők között mellen újra van hadba küldhető úszónk, s ezt a kapitány is megerősítette: „Ha már végre van egy Fángli Henriettánk, vállalhatjuk a vegyes váltókat.”

Két éve Otopeni-ben két ezüsttel és három bronzzal zárt a magyar válogatott – úszóink legjobb szereplése 2015-höz és Netanyához köthető, ott tizenegy arany, három ezüst, két bronz volt a mérleg (ez az éremtábla első helyét jelentette egyébként).

A MAGYAROK EB-KERETE

Férfiak

Betlehem Dávid (400-800-1500 m gyors)

Holló Balázs (200 m gyors, 200 m mell, 400 m vegyes)

Jászó Ádám (50-100 m gyors, 50-100-200 m hát)

Kovács Benedek (50-100-200 m hát)

Márton Richárd (400 m gyors, 100-200 m pillangó)

Németh Nándor (50-100-200 m gyors)

Sárkány Zalán (400-800-1500 m gyors, 400 m vegyes)

Szabó Szebasztián (50 m gyors, 50 m pillangó)

Zombori Gábor (100-200-400 m vegyes, 200 m mell)

Nők

Ábrahám Minna Lilla (50-100-200-400 m gyors)

Fángli Henrietta (50-100-200 m mell)

Ilyés Laura (200 m pillangó)

Késely Ajna (400-800-1500 m gyors)

Komoróczy Lora (50 m pillangó, 50-100 m hát)

Mihályvári-Farkas Viktória (1500 m gyors)

Molnár Dóra (50-100-200 m hát)

Pádár Nikolett (100-200-400 m gyors)

Sebestyén Dalma (100-200 m vegyes, 50 m mell)

Senánszky Petra (50-100 m gyors)

Szabó-Feltóthy Eszter (200 m hát, 200-400 m vegyes)

Ugrai Panna (100-200 m gyors, 100-200 m pillangó)

Zsebők Laura (200-400 m gyors, 200 m mell, 200 m vegyes)