Puskás Ferenc két mondata a döntőben – keressük a magyar futball legjobb idézetét!

Futballunk történelme telis-tele van emlékezetes edzői bölcsességekkel, meghökkentő játékosnyilatkozatokkal, vagy éppen legendás kommentátori mondatokkal. Szerkesztőségünk tagjaival hosszas ötletelés során kiválasztottunk, majd szavazásra bocsátottunk 32 idézetet. Olvasóinktól arra a kérdésre várjuk a választ, hogy ezek közül melyik a legjobb.

Az idézetek között egyaránt helyet kaptak sok évtizede, illetve az elmúlt években elhangzott mondatok. Vicces és szomorú, valamint meghökkentő és provokatív kijelentések is gazdagítják a mezőnyt, amelybe egy személytől legfeljebb kettőt választottunk, s amelynek tagjai egyenes kieséses rendszerben küzdenek meg olvasóink szimpátiájáért.

A játék 32 idézettel kezdődött, egyenes kieséses formában párba állítottuk őket, és négy kör alatt eljutottunk addig, hogy két mondat maradt versenyben. Mindkettő Puskás Ferenctől származik, vajon olvasóink szerint melyik a legjobb? Péntek délig szavazhatnak, aztán jövünk a végeredménnyel.

A DÖNTŐ

„Kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci” – Puskás Ferenc szállóigévé vált mondata. Hogy mikor hangzott el először, nem lett dokumentálva, ám később a magyar legenda sem tagadta, hogy tőle származik az idézet.

„Integessen a f.szom!” – válaszolt Puskás Ferenc az új név és a névadó tiszteletére rendezett magyar–spanyol meccs előtt a Puskás Stadionban az őt nyitott sportkocsin körbevivő és „Integessen, Öcsi bácsi” szavakkal biztató Formula–1-es pilótának, Baumgartner Zsoltnak.