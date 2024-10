Gazdag Dániel: A holland labdarúgás az egyik legerősebb a világon

Nehézségek ide vagy oda, a válogatott jó hangulatban készül az előtte álló két feladatra. A csapat október 11-én, pénteken idehaza Hollandia, három nappal később, kedden Bosznia-Herce­govina ellen idegenben lép pályára, fogalmazzunk úgy, egyik mérkőzés sem ígérkezik sétagaloppnak. A hollandok elleni alapból nehéz lesz, hiszen Ronald Koe­man együttese Európa élmezőnyéhez tartozik, Boszniában pedig a tét a Nemzetek Ligája A-csoportjában maradás. Marco Rossi szövetségi kapitány sem tagadta, a második összecsapás a 2024-es esztendő legfontosabb kilencven perce, és ha nem is sikerül győzni, kikapni biztosan nem szabad!

Ahogy megszokhattuk, ezúttal is a védelemben akadnak a kapitánynak gondjai, Kerkez Milos és Loic Nego sérülés miatt vált ki a hátvédsorból, míg Horváth Krisztofer hiányzása a támadószekcióban csökkentette Marco Rossi variációs lehetőségeit. A csapat a külvilágtól elzárva készül a Budapest határában fekvő Telkiben, az edzőközpontban zavartalanul hangolódhat a pénteki találkozóra. Marco Rossit ismerve ugyanis abban biztosak lehetünk, hogy ezekben a napokban csakis a pénteki, Hollandia elleni összecsapás lebeg a szeme előtt. Az edzőközpont előtt azért így is akadtak érdeklődők, a szálloda főbejáratának kapuja előtt négy-öt tagú társaság vert tanyát, hátha előbukkan valamelyik futballista a fotocellás ajtó mögül, esetleg visszainteget nekik az ablakból. A biztonság kedvéért egy-egy ereklyét is vittek magukkal, hátha valakitől sikerül egy sokat érő autogramot elcsípni.

Szervezettebbnek kell lennünk, mint Németország ellen legutóbb, hiszen a hollandok hasonló játékerőt képviselnek. Készülünk ellenük, a kedd délutáni edzésen is sok taktikai elemet gyakoroltunk.

Gazdag Dániel kisebb sérülése miatt kihagyta szeptemberben a Németország ellen 0–5-tel véget érő vereséget, és a bosnyákok elleni hazai 0–0-t is, de izomsérülése már a múlté, és újra a szakmai stáb rendelkezésére áll.

„Teljesen rendben vagyok – mondta lapunknak a Philadelphia Union támadója. – Izomsérülésem volt, de szerencsére nem súlyos. A hosszú utazás nem tett volna jót a lábamnak, kérdéses volt, hogy egyáltalán tudok-e edzeni a csapattal. A válogatott és a Philadelphia orvosi stábja egyöntetűen azt javasolta, hagyjam ki a szeptemberi két összecsapást. Persze sokkal szívesebben lettem volna akkor is a csapattal, de azért a televízióban természetesen néztem a mérkőzéseket, hiszen a tengerentúlon délutáni időpontban voltak, szóval ott ültem a képernyő előtt.”

A 28 esztendős játékos a szakmai stábhoz csatlakozó Szalai Ádámról is szót ejtett. A 86-szoros válogatott csatár immár edzőként segíti a munkát Telkiben, korábbi társainak még szokniuk kell új pozícióját.

„Nem tagadom, különös volt az első egy-két edzésen más színű szerelésben látni Ádámot – mosolygott Gazdag Dániel. – Örülünk, hogy visszatért közénk, hiszen két éve még velünk futballozott. Biztos vagyok benne, hogy nagy segítségünkre lesz. Annak idején csapatkapitányként is hatalmas szerepe volt a közösség életében a pályán és azon kívül is. Bemutatkoznia persze nem kellett senkinek, az elmúlt tíz-tizenöt esztendő meghatározó alakja volt a válogatottnál.”

Mivel Hollandia ellen legutóbb 2013 októberében játszott a válogatott, Gazdag Dániel pedig 2019 szeptemberében lépett pályára először a válogatottban (Monte­negró ellen idegenben, felkészülési mérkőzésen 2–1-es vereséggel debütált), pénteken először futballozhat az oranje ellen.

„Rendkívül erős a hollandok kerete, minden poszton kimagasló tudású futballistákkal. Edzőik szinte az összes kontinensen, meghatározó kluboknál dolgoznak, nyugodtan mondhatjuk, a holland labdarúgás az egyik legerősebb a világon. Semmi kétség, nehéz dolgunk lesz ellenük pénteken, de idehaza lépünk pályára, szurkolóink sokat tudnak segíteni. Egy biztos, szervezettebbnek kell lennünk, mint Németország ellen, hiszen a hollandok hasonló játékerőt képviselnek. Készülünk ellenük, a kedd délutáni edzésen is sok taktikai elemet gyakoroltunk.”

Ami pedig a jövő keddi, Bosznia-Hercegovina elleni összecsapást illeti, Gazdag Dániel is tudja, a bennmaradás szempontjából sorsdöntő mérkőzés lehet. A találkozót Zenicában játsszák, ahová sok magyar drukker is elkíséri a csapatot (550 jegyet kapott az MLSZ a házigazdától, amely egy nap alatt elfogyott), mivel a város autóval nagyjából hatórányi autóútra található Budapesttől.

„A bosnyákok elleni párharcon múlhat, hogy marad-e esélyünk benn maradni a legjobbak között, vagy sem. Nyilvánvalóan az a célunk, hogy továbbra is az A-ligában szerepeljünk. Tisztában vagyunk vele, hogy a németek és a hollandok papíron erősebbek nálunk, de ez nem azt jelenti, hogy feltartott kézzel lépnénk ellenük pályára. Bízunk benne, pénteken ismét remek hangulatban léphetünk pályára a Puskás Arénában, az én szüleim biztosan ott lesznek a lelátón. Év közben egyébként is keveset találkozunk, a meccs után legalább tudunk két-három percet beszélni.”

Az év hátralévő programja igen nehéz: a Hollandia és Bosznia-Hercegovina elleni két összecsapást követően november 16-án Amszterdamban Hollandia, három nappal később a Puskás Arénában Németország lesz az ellenfél.